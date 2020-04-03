2020-04-03T23:24:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление режима самоизоляции в Нарьян-Маре: до какого числа вводят и как будет действовать

Продление режима самоизоляции в Нарьян-Маре - до 12 числа сидим дома
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Врио губернатора НАО Юрий Бездудный продлил режим самоизоляции в регионе до 12 апреля. Фото: adm-nao.ruВрио губернатора НАО Юрий Бездудный продлил режим самоизоляции в регионе до 12 апреля. Фото: adm-nao.ru
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3 апреля врио губернатора НАО Юрий Бездудный подписал постановление, которое продлевает режим самоизоляции в регионе до 12 апреля.

— На сегодняшний день в режиме самоизоляции у нас находятся 74 человека, 155 граждан, прошедших все ограничительные меры, сняты с наблюдения. Более 400 тест-проб взято на исследование, все они показали отрицательный результат. Меры ограничительного характера должны быть адекватны ситуации. Безусловно, если потребуется ужесточение таких мер, мы готовы это сделать, но пока ситуация этого не требует, - пояснил врио губернатора.

До 12 апреля приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, культурные и спортивные учреждения, стоматологии (кроме экстренной помощи).

- Помимо этого закрыты салоны красоты, косметические, массажные, СПА-салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки. Под запрет попадает и курение кальянов в общественных местах, - уточнили в правительстве НАО. - Продлеваются ограничительные меры по предоставлению государственных и иных услуг в помещениях МФЦ. Продлевается и срок рекомендации воздерживаться от посещения религиозных объектов.

Табу наложено на проведение разных мероприятий. Все северяне старше 60 лет обязаны быть на самоизоляции.

Юридическим лицам, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей, перевозку воздушным, автомобильным транспортом, в соответствии с рекомендациями предстоит регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства или устройства для обеззараживания воздуха.

Так как до конца месяца будет длиться нерабочее время, но не все могут не выходить на работу, в детских садах будут открыты дежурные группы. Принимать туда детей будут после того, как родители предъявят справку от работодателя, что они должны работать.

- В зданиях дежурных детских садов специалисты будут проводить все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия по недопущению появления и распространения коронавирусной инфекции. Ежедневно детям будут измерять температуру и следить за их самочувствием, — пояснили в профильном ведомстве, - сообщили в Департаменте образования, культуры и спорта НАО.

Общеобразовательные учреждения переходят с 6 марта на дистанционное обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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