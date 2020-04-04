Коронавирус в Нарьян-Маре, последние новости на 4 апреля 2020 года: нет заболевших, 441 человек обследован на коронавирус

Ненецкий автономный округ остается одним из немногих в стране, кого еще не коснулся коронавирус.

По последним официальным данным, в регионе нет ни одного заболевшего и никого на карантине или обсервации.

При этом дома под наблюдением находятся 74 человека, снято с наблюдения 155 человек. Врачи провели 441 обследование на коронавирус.

2 апреля стало известно, что усиленные меры по недопущению появления коронавируса в Ненецком округе продлеваются до 12 апреля. Соответствующее постановление подписал врио губернатора НАО Юрий Бездудный.

В частности, все северяне старше 60 лет, проживающие или временно находящиеся на территории округа, обязаны продолжать соблюдать режим самоизоляции. До 12 апреля не работают кафе, рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты, косметические, массажные, СПА-салоны, культурные учреждения и т.д.

В Ненецком автономном округе сохраняется режим повышенной готовности.