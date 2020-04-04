Коронавирус в Мурманске, последние новости на 4 апреля 2020 года: 15 заболевших, 26 человек - с предварительно положительным диагнозом

По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, сейчас в регионе все еще 15 заболевших коронавирусом и 26 человек с предварительно положительным диагнозом (+7 за сутки). Среди заболевших - один ребенок, у двоих несовершеннолетних - не подтвержденный диагноз.

Помимо этого 102 человека находятся на обсервации (два уже сняты с нее), а 1325 - на самоизоляции.

Два этажа Апатитско-Кировской ЦГБ закрыли на карантин, т.к. сразу три медработника могли заразиться COVID-19 - у них предварительно положительный диагноз. А Октябрьский районный суд рассмотрел первые три судебные иска к нарушителям карантина - их принудительно отправят в больницу.

3 апреля в Мурманской области закрыли Кандалакшский, Терский, Печенгский и Ловозерский районы - въезд в города этих районов возможен только по прописке или работникам экстренных служб. При этом закрытие Кандалакшского района не означает закрытие границы с Карелией.

В УМВД по региону сообщили, что стало известно о ряде случаев, когда неизвестные притворяются волонтерами и сотрудниками полиции.

В Мурманской области принимают дополнительные меры, как обезопасить северян от коронавируса. Общественный транспорт дезинфицируют после каждой поездки, а из-за кашляющих пассажиров могут вызывать полицию. А заполярные школьники готовятся с 6 апреля перейти на дистанционное обучение. Социальные выплаты в регионе продолжаются.

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