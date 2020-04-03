ЭКО для жительниц Мурманска и области: Репродуктивное здоровье женщины

Сначала девочки играют в куклы, затем нянчат младших братьев и сестер. А потом девушки и женщины в мечтах представляют, как держат на руках сопящего малыша, веселятся с ним на детской площадке, читают сказки на ночь. У кого-то эти мечты сбываются быстро, а для других превращаются в долгий и сложный путь. К счастью, в наши дни путь к материнству, если есть проблемы со здоровьем, становится проще благодаря ЭКО.

Важные полгода

Бесплодие в наши дни встречается все чаще. Впрочем, на эту ситуацию надо смотреть шире: увеличение количества женщин с проблемами — это не только сигнал, что репродуктивная система страдает от образа жизни в XXI веке, но и следствие развития диагностики и медицины в целом. Конечно, сейчас женщины стали чаще носить тесные джинсы и неудобное, зато красивое нижнее белье, больше употреблять алкоголь и курить, испытывать стресс - все это приводит к проблемам в репродуктивной системе. Но при этом бесплодие стали диагностировать чаще еще и потому, что наша система здравоохранения стала внимательнее к пациенткам, быстрее находит их проблемы и предлагает пути решения.

Бесплодие у женщин возникает по разным причинам. Для начала надо понять, что этот диагноз — не приговор, а повод подумать об ЭКО. В нашем регионе с диагнозом «бесплодие» около 2500 северянок (и это только установленные случаи).

- Не стоит думать, что это проблема только женщин, например, 40 - 50 лет. Бесплодие может быть и у молодых девушек, в 16 - 25 лет. Раньше диагноз ставился, если в течение года не наступала беременность, сейчас иной подход — если беременность не наступает в течение полугода, - рассказывает руководитель Мурманского областного перинатального центра Александр Залесный.

От генетики до возраста

Врачи различают разные виды бесплодия.

Примерно у 65% женщин, которые обращаются за помощью, наблюдается непроходимость маточных труб (трубное бесплодие). Данный вид бесплодия может возникнуть в связи с перенесенным воспалением или различными инфекциями мочеполовой сферы. Возникнуть они могут из-за частой смены половых партнеров, абортов (по статистике, примерно 65% женщин с бесплодием получили его из-за неудачного аборта).

Есть эндокринное бесплодие, когда подводят гормоны из-за дисфункции яичников (синдром поликистозных яичников, истощение яичников), надпочечников, гипофиза или щитовидной железы. Маточное бесплодие возникает, например, из-за патологии матки (миома матки, эндометрия) или шейки матки.

Проблемой XXI века становится эндометриоз (когда ткань, схожая по строению с эндометрием, начинает распространяться вне полости матки), приводя к образованию кист, выраженному спаечному процессу в полости малого таза, неоднократным оперативным вмешательствам на органах малого таза.

К сожалению, имеет значение и возрастной фактор: чем старше пара, тем меньше у женщины яйцеклеток и хуже их качество, а у мужчины может снижаться качество спермы. Врачи также выделяют иммунологическое бесплодие, когда сперматозоиды поражаются антиспермальными антителами, что приводит к нарушению подвижности и способности сперматозоидов к оплодотворению.

Не стоит забывать, что в 40% случаев бесплодия выявляется выраженный мужской фактор. Именно поэтому паре с бесплодием рекомендовано обследование обоих партнеров.

Есть и такая причина бесплодия, как психологический фактор. Женщина готова стать мамой, проходит вместе с партнером обследование, которое показывает, что с ее репродуктивной системой все хорошо или есть небольшие проблемы, но… долгожданная беременность не наступает месяц за месяцем. Конечно, это приводит к большим переживаниям. Или же женщина испытывает стресс на работе, из-за других проблем. Все это также приводит к бесплодию.

- Часто самый эффективный способ лечения в этой ситуации — съездить в отпуск хотя бы на месяц, отдохнуть от всех проблем и забот, уделить время себе и своей семье. Очень часто из отпуска женщины уже возвращаются беременными, - рассказывает Александр Залесный.

Не жди! Действуй!

Совет: даже если вас ничего не беспокоит, все равно во время планирования беременности надо сходить к врачу. То же трубное бесплодие может протекать бессимптомно и не доставлять женщине неудобств. Выявить данную патологию поможет гистеросальпингография либо лапароскопия.

Также стоит отметить, что существует так называемая прегравидарная подготовка, когда пара осознанно, вместе с врачом готовится к беременности.

Если беременность не наступила в течение полугода, стоит подумать о визите к репродуктологу для выяснения причины и при необходимости рассмотрения возможности проведения программы ЭКО. Тем более что оно решает многие проблемы. Так, врачи помогают санировать очаги инфекции, будущие родители отказываются от вредных привычек. А именно курение и алкоголь очень влияют на вероятность зачатия, причем и у женщин, и у мужчин. Да и общение со специалистами часто помогает побороть психологические трудности — пара вновь начинает жить, а не только думать о том, почему не получается родить малыша. Раньше считалось, что ЭКО — метод не для всех, а только для тех, кто по возрасту не может стать мамой, когда уже за 30. Но в наши дни специалисты в один голос говорят: не стоит тянуть.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Евгения Владимировна Песегова, врач-акушер-гинеколог, репродуктолог клиники «АльтраВита»:

Фото: «АльтраВита»

- В настоящее время в мире насчитывается около 48,5 миллиона бесплодных пар. И, к сожалению, данная цифра будет и дальше расти, учитывая тенденцию к «отложенному материнству». В связи с этим хотелось бы отметить, что физиологический репродуктивный возраст заканчивается к 50 годам при наступлении менопаузы. Но шансы на наступление беременности начинают снижаться после 35 лет, что объясняется снижением овариального резерва (количества яйцеклеток), нарастанием частоты гинекологических проблем, повышением риска возникновения генетических патологий у потомства.

Если беременность не наступает, это повод обратиться к акушеру-гинекологу по месту жительства. Оптимальным сроком обследования и лечения на этапе амбулаторно-поликлинической помощи считается 1 год. Далее рекомендуется обращаться в специализированные центры ЭКО.

На данном этапе развития медицины мы обладаем группой методов преодоления бесплодия, объединенных названием ВРТ. Здесь стоит отметить: ИИ, ЭКО, криоконсервацию ооцитов, спермы, эмбрионов, возможность проведения генетического тестирования и многое другое.

*Для каждой пациентки клиники «АльтраВита» мы подбираем индивидуальный подход, что гарантирует высокую эффективность проводимых нами программ.