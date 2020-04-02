Режим обязательной самоизоляции: спецслужбы Мурманской области поддержали мировой флешмоб #StayHome

Источник многих бед сегодняшнего дня - коронавирус - заставил людей по всему миру сидеть дома и выглядывать на улицу только по особой надобности. В Мурманской области тоже ввели режим самоизоляции, чтобы северяне не подхватили COVID-19.

В нерабочую неделю дома приходится сидеть всем, но есть и исключения – спецслужбы, которые поддерживают жизнеобеспечение населения, продолжают отважно работать, несмотря на угрозу заражения. А чтобы напомнить остальным о том, как важно сейчас быть в безопасности, представители самых разных профессий присоединились к мировому флешмобу #StayHome, или #ОставайсяДома. «КП» представляет участников акции, мужественно исполняющих свой долг в суровых условиях.

Одними из первых флешмоб поддержали сотрудники Госавтоинспекции Мурманской области. Автоинспекторы в непростой период пандемии коронавируса остаются на посту, продолжая обеспечивать безопасность на дорогах.

- В эти дни мы призываем всех проявить сознательность и поберечь себя - максимально ограничить выход из дома и передвижение по дорогам. Особое внимание следует уделить детям, так как нельзя допустить, чтобы они оставались на улице без присмотра, - отмечают работники управления ГИБДД по Мурманской области.

Автоинспекторы просят не гулять по улицам в разгар коронавируса. Фото: Госавтоиспекция Мурманской области

Госавтоинспекторы напоминают, что нерабочая для многих неделя – это не отпуск и не каникулы, а необходимая мера. Самоизоляция – лучший способ остановить развитие коронавирусной инфекции.

Вслед за ними международную акцию #StayHome поддержали пожарные первого поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Мурманской области. Все вместе они держат надпись: «Мы работаем ради вас, а вы оставайтесь дома ради нас!». Спасатели призывают беречь себя и своих близких, а они в свою очередь сделают все, что от них зависит.

Пожарные не остались в стороне и поддержали мировой флешмоб. Фото: ГУ МЧС России по МО

Участие во флешмобе приняли и сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Мурманской области. Они также призывают северян соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома, чтобы остановить распространение инфекции.

Оставаться дома сейчас - очень важно. Фото: ГУ МЧС России по МО

Врачи от других спецслужб тоже не отстают. К #StayHome присоединились фельдшеры скорой помощи и медработники взрослой поликлиники филиала медсанчасти № 5 Полярного. Спасая жизни многих людей, они просят не пренебрегать мерами безопасности в пандемию.

Врачи Полярного просят северян беречь себя. Фото: филиал медсанчасти №5 в Полярном

Оберегает от невзгод местных жителей и компания «Мурманэнергосбыт».

- Оставайтесь дома, а мы позаботимся, чтобы вам было тепло! - отмечают производственники филиала АО МЭС «Александровская теплосеть».

Сотрудники "Мурманэнергосбыта" беспокоятся за северян. Фото: АО "МЭС"

Подключился к акции даже региональный оператор по обращению с коммунальными отходами.

- Сотрудники "Экотехнопарка" АО «Управление отходами» в Междуречье призывают жителей Мурманской области оставаться дома в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации и напоминают, что в эти нерабочие дни специалисты коммунальных предприятий продолжают работать для бесперебойного оказания услуги. Самоизоляция снижает риск распространения вирусных и иных заболеваний. Надеемся, что каждый из нас примет верное решение, ради своих родных и близких, - сообщают в Мурманском филиале АО «Управление отходами».

В "Управлении отходами" продолжают трудиться. Фото: vk.com/regoperator51

Призываем всех быть благоразумными и по возможности не выходить на улицу - это лучший способ себя обезопасить.

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