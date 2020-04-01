2020-04-01T16:08:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 1 апреля 2020 года: 15 человек заболели, 13 - с предварительно положительным диагнозом

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Мурманской области на 1 апреля
Мария ПАШЕНКОВА
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Число зараженных коронавирусом в Мурманской области на 1 апреля - 15 человек.Число зараженных коронавирусом в Мурманской области на 1 апреля - 15 человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Мурманской области снова увеличилось число заболевших коронавирусом. Напомним: 31 марта оперативный штаб сообщил сразу о шести новых пациентах, через сутки - о четырех.

- Еще у четырех пациентов с предварительным диагнозом подтвержден коронавирус. Трое из них из Апатитско-Кировского района и проходят терапию в местной ЦГБ, четвертый заболевший из Полярного, находится на лечении в Снежногорске. Также получены два новых предварительно положительных результата теста на коронавирус. Проводятся противоэпидемические мероприятия, - сообщили в оперативном штабе при правительстве региона.

Три человека из новых пациентов заразились от 31-летнего жителя Апатитов, который после отпуска на Кубе не соблюдал режим самоизоляции. Всего он заразил девять человек.

Всего в Мурманской области диагноз COVID-19 поставили 15 людям, один из них - нулевой пациент - уже здоров и выписался из областной больницы. Предварительно положительный диагноз у 13 человек. Лидером по числе зараженных и тех, у кого может подтвердиться коронавирус, - Апатитско-Кировский район.

Напомним: в Мурманской области введен режим обязательной самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Как его правильно соблюдать, что можно, а что нельзя - читайте на сайте "Комсомолки".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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