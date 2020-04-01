2020-04-01T14:22:39+03:00
Политика

Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин отправлен в отставку

Бывший вице-губернатор начинал свою карьеру как автослесарь, а стал министром финансов
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Роман Дурягин четыре года был вице-губернатором. Фото: минфин Мурманской областиРоман Дурягин четыре года был вице-губернатором. Фото: минфин Мурманской области
Изменить размер текста:

В «команде перемен» губернатора Мурманской области опять кадровые перестановки, которые случаются не так уж редко. Ряды заместителей губернатора покинул Роман Дурягин.

- 10 апреля 2020 года заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин будет освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Андрей Чибис. Напомним, в зону ответственности Романа Дурягина входили региональные министерство образования и науки, министерство труда и социального развития, министерство культуры. Новый куратор социального блока будет определен в ближайшее время, - сообщили в региональном правительстве.

Карьера Романа Дурягина началась с простой должности автослесаря в Коле. Затем стал ведущим специалистом отдела доходов, налогов и экономического анализа финансового отдела администрации Кольского района Мурманской области, ведущим специалистом бюджетного отдела, заместителем начальника отдела финансов промышленности, отраслей хозяйства и АПК, начальником отдела финансов промышленности, отраслей хозяйства и АПК департамента финансов Мурманской области; начальником управления финансирования отраслей экономики Министерства финансов Мурманской области.

В кресло вице-губернатора он сел в августе 2016 года из кресла министра финансов. В той должности он проработал с 2013 по 2016 года.

Причины отставки Роман Дурягина не уточняются. Он стал одним из немногих представителей команды Марины Ковтун, кто смог остаться в «белом доме» после прихода Андрей Чибиса. В последнее время губернатор был недоволен тем, как исполняются поручения по повышению зарплат учителям и врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Чтобы преобразить Долину Уюта, власти региона жителей Мурманска просят ответить на 21 вопрос
В Мурманской области на хребте Муста-Тунтури завершилась суровая патриотическая экспедиция
120 водителей гоняли по Мурманску пьяными
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Ветклиники принимают только экстренных и неотложных хвостатых пациентов
В Мурманской области объявляют аукцион на добычу руды на Африкандском месторождении
Экипаж барка «Крузенштерн» с мурманскими курсантами не будет выходить на берег в испанском порту из-за коронавируса
Житель Мурманска заперся в автомобиле, чтобы его «ласточку» не забрали приставы
Житель Мурманска сделал смертельный переворот на Renault
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Из-за пандемии весенний призыв на Северном флоте перенесли на две недели
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Из аэропорта «Мурманск» отменили восемь рейсов в Москву и Санкт-Петербурга и обратно
Специальная разметка для магазинов в Мурманске: что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции
Родители мальчика из Мурманска со спинальной мышечной атрофией обратились к президенту
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Минздрав готовит койки для приема больных коронавирусом, в том числе и тяжелых
Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом в Мурманской области: «Оснований для приостановления строек нет!»
19% жителей Мурманска хотели купить или покупали валюту в марте
Коронавирус в Мурманской области: спасатели присоединились к мировому флешмобу #StayHome
Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев о коронавирусе: все заболевшие в регионе легко переносят болезнь