Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин отправлен в отставку

В «команде перемен» губернатора Мурманской области опять кадровые перестановки, которые случаются не так уж редко. Ряды заместителей губернатора покинул Роман Дурягин.

- 10 апреля 2020 года заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин будет освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Андрей Чибис. Напомним, в зону ответственности Романа Дурягина входили региональные министерство образования и науки, министерство труда и социального развития, министерство культуры. Новый куратор социального блока будет определен в ближайшее время, - сообщили в региональном правительстве.

Карьера Романа Дурягина началась с простой должности автослесаря в Коле. Затем стал ведущим специалистом отдела доходов, налогов и экономического анализа финансового отдела администрации Кольского района Мурманской области, ведущим специалистом бюджетного отдела, заместителем начальника отдела финансов промышленности, отраслей хозяйства и АПК, начальником отдела финансов промышленности, отраслей хозяйства и АПК департамента финансов Мурманской области; начальником управления финансирования отраслей экономики Министерства финансов Мурманской области.

В кресло вице-губернатора он сел в августе 2016 года из кресла министра финансов. В той должности он проработал с 2013 по 2016 года.

Причины отставки Роман Дурягина не уточняются. Он стал одним из немногих представителей команды Марины Ковтун, кто смог остаться в «белом доме» после прихода Андрей Чибиса. В последнее время губернатор был недоволен тем, как исполняются поручения по повышению зарплат учителям и врачам.