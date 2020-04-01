2020-04-01T14:28:12+03:00
Карелия

Согласовывать маршрут перевозки или перегона животных необходимо с Россельхознадзором

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Внимание хозяйствующим субъектам!

Правление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу информирует о вступлении в силу с 01.01.2020 Федерального закона от 27.12.2019 № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора».

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 13 Федерального закона РФ от 14.05.1993 N 4979-1 «О ветеринарии», перевозка или перегон животных должны осуществляться по согласованным с органами, осуществляющими федеральный государственный ветеринарный надзор, маршрутам и с соблюдением требований по предупреждению возникновения и распространения болезней животных.

На территории Республики Карелия федеральный государственный ветеринарный надзор осуществляется Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Для согласования маршрута необходимо составить и направить в адрес Управления заявление, где указать породу, пол, возраст, количество голов перевозимых животных, наименование, адрес, ИНН и номер предприятия-отправителя и получателя в ФГИС «Меркурий», а также цель перевозки. Заявление можно найти на сайте Управления https://ursn10.ru/.

К заявлению необходимо приложить справку о проведенных противоэпизоотических мероприятиях и эпизоотическом благополучии.

По возникшим вопросам и для получения консультации можно обращаться в Управление Россельхознадзора по адресу: г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 22, каб. 108 или по телефону: (8142)56-60-20, эл. почта: vetpogran@yandex.ru.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу

ИСТОЧНИК KP.RU

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