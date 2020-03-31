2020-03-31T11:04:40+03:00
Общество

Кольская ГМК поможет больницам Мурманской области в борьбе с коронавирусом

Компания предпринимает меры, чтобы обезопасить своих сотрудников от COVID-19
Мария ПАШЕНКОВА
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Кольская ГМК продолжает работать с соблюдением всех мер предосторожности. Фото: пресс-служба Кольской ГМККольская ГМК продолжает работать с соблюдением всех мер предосторожности. Фото: пресс-служба Кольской ГМК
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В Мурманской области сложилась непростая ситуация с коронавирусом, однако принимаемые правительством региона меры должны сработать, чтобы мы вернулись к привычной жизни как можно скорее. В Кольской ГМК также разработали свой план противостояния COVID-19, ведь в непростое для российской экономики время промышленность должна быть в строю.

Список мер безопасности на КГМК широк и разнонаправлен. Например, создан оперативный штаб по проведению организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Помимо этого, сотрудники максимально переведены на дистанционную работу. В первую очередь, не дожидаясь начала объявленных государством «каникул», освободили от работы тех, кто старше 65 лет.

- Мы выполняем все выходящие регламентирующие документы, постановления, указы, распоряжения государственных органов Российской Федерации, Мурманской области. Находимся в постоянном контакте со штабом Мурманской области по этой ситуации. Наша задача – минимизировать количество персонала, приходящего на работу. На удаленную работу мы перевели работников, не задействованных непосредственно в производстве наших основных металлов, – это административный аппарат, обеспечивающий функции, без которых мы в период ужесточения мер противодействия можем обойтись, - рассказал генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко. - Мы договорились с нашей клининговой компанией о дополнительных уборках, наиболее часто дезинфекции проводим на рабочих местах, в административных помещениях. Мы ограничили доступ на территорию компании непроизводственного персонала, прекратили командировки за границу в гарантированном порядке, значительно сократили командировки по российской территории, ограничили прием персонала с других территорий Российской Федерации. Это основные меры, которые сегодня приняты.

В компании следят за тем, чтобы все работники узнали, что такое коронавирус и как обезопасить себя. Разработаны листовка и плакат о профилактике ОРВИ, коронавирусной инфекции, инструкцию получили все сотрудники компании. На мониторах промышленного телевидения, которые установлены на проходных, в столовых, АБК, а также через каналы корпоративной связи транслируются видеоролики и презентационные материалы по профилактике коронавируса, разработанные Роспотребнадзором. Для профилактики распространения вирусной инфекции через тактильные контакты и прикосновение рук к различным поверхностям установлены антисептики.

- Мы внимательно подходим к безопасности сменного персонала – это тщательный контроль за температурой тела, обеспечение средствами защиты и дезинфекции, - говорит Евгений Борзенко. – Поскольку наше производство - непрерывного цикла, проведена работа по формированию трудового резерва на случай необходимости.

Кроме того, в компании организована срочная закупка необходимого оборудования для профилактики вирусных заболеваний - это тепловизионные комплексы для эпидемиологического контроля ISMTB-ZS-315, дезинфицирующие и обеззараживающие средства, фиксаторы с помпой, средства индивидуальной защиты органов дыхания, в том числе фильтрующие полумаски. Для каждого участка внутренних структурных подразделений компании приобретут бесконтактные термометры.

Впрочем, Кольская ГМК и «Норникель» заботятся не только о себе. В это непростое время компания протянула руку помощи тем, кто в борьбе с вирусом окажется на передовой.

Мончегорской и Печенгской центральным районным больницам помогут приобрести необходимое медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. Для этого КГМК выделила 68,3 и 39,455 миллиона рублей соответственно. На эти деньги в том числе приобретут 12 аппаратов ИВЛ. Каждый такой стоит почти 5,5 миллиона рублей. Рассматривается вопрос о расширении объемов помощи на случай увеличения количества инфицированных. Еще один шаг в общей борьбе – корпоративный санаторий-профилакторий «Кольский» передается под обсерватор.

СКАЗАНО

Генеральный директор Кольской ГМК Евгений БОРЗЕНКО:

- Я хотел бы попросить всех, и работников компании в первую очередь, не поддаваться страху и панике, сохранять спокойствие, поскольку страх и паника — это самый большой разрушитель нашего с вами иммунитета, а также с пониманием отнестись к принимаемым решениям и ограничениям, использовать все меры борьбы с коронавирусом. Помните, что угрозу пандемии мы сможем победить только сообща!

ИСТОЧНИК KP.RU

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