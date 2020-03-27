Нерабочая неделя в Мурманской области с 28 марта по 5 апреля 2020: что не работает, куда звонить, как работают волонтеры

Все больше северян уходит на самоизоляцию из-за непростой ситуации с коронавирусом. Сейчас в Мурманской области один заболевший (19-летний житель Ирландии Александр Гасс) и восемь человек с предварительно положительным диагнозом.

Чтобы не допустить распространения болезни, правительство Мурманской области ужесточает меры предосторожности.

Сидим дома и ждем волонтеров

С 26 марта по 14 апреля вводится обязательный режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше.

- Наличие задолженности по ЖКУ за данный период не будет учитываться при принятии решения о предоставлении субсидий. Для одиноких людей старше 65 лет будет организована бесплатная доставка продуктов и лекарств общественными организациями и органами управления. Услуга доставки будет осуществляться за счет бюджета Мурманской области, - уточнили в оперативном штабе при правительстве региона.

Помимо этого, дома должны остаться северяне, у которых есть определенные заболевания. К таким относятся сахарный диабет, другая хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, бронхоэктатическая болезнь, другие формы легочно-сердечной недостаточности, наличие трансплантированных органов или тканей, хроническая болезнь почек 3-5 стадии, злокачественные новообразования (кроме третьей клинической группы), лейкоз.

Фото: правительство Мурманской области.

- В условиях коронавирусной пандемии наличие перечисленных хронических заболеваний является дополнительным фактором риска, - пояснили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Стоит запомнить: под видом волонтеров к старикам могут приходить мошенники. Чтобы не попасть на их удочку, стоит запомнить: когда вы будете делать заявку на помощь, вам сообщат ФИО волонтера, который к вам придет.

- Мы работаем уже около недели. После введения ограничений на официальном уровне только за вечер 25 марта поступило восемь заявок из Североморска, Кировска, Ковдора и других городов области. Были, например, в магазине на народном контроле – смотрели, достаточно ли продуктов, подошла бабушка и записала номер телефона, по которому можно оставить заявку. Количество звонков растет с каждым днем, - рассказывает Ирина Гапонова, председатель регионального штаба «Волонтеры Победы».

Заявки можно сделать по телефонам «горячих линий» (см. «Конкретно»), а там уже операторы распределят их по волонтерам. Кстати, добровольцы тоже требуются. Чтобы вступить в ряды волонтеров, достаточно зарегистрироваться на сайте МыВместе2020.рф. После того как вы попадете в базу, с вами свяжется организатор, расскажет об обязанностях и даст заявки.

Можно, но осторожно

Несмотря на то, что неделя с 28 марта по 5 апреля будет нерабочей, все же полностью жизнь на паузу не поставишь. В частности, будут работать аптеки, поликлиники, больницы, магазины и общественный транспорт.

- Сейчас прорабатывается вопрос о переходе перевозчиков на график выходного дня, который будет действовать в течение всей следующей нерабочей недели, - сообщил «КП» Валентин Викторов, начальник отдела транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

В столице Заполярья такое решение уже приняли – общественный транспорт с 30 марта переходит на воскресное расписание.

- Однако график работы в воскресенье – это основа. Но в понедельник, 30 марта, мы добавим ряд маршрутов, которые обычно в этот день недели не ходят. Например, речь идет об автобусах № 11, 25, 29, 27 и других. Сейчас пытаемся уточнить, какие предприятия работают, и будем подстраиваться под них, чтобы транспортная доступность была обеспечена. Оперативные изменения будем вносить в расписание по факту пассажиропотока, - отметил генеральный директор «Электротранспорта» Сергей Коробков.

В аптеках готовы к тому, что покупателей будет много.

- Основных позиций касательно вирусной инфекции и ОРВИ у нас достаточно. За исключением некоторых препаратов, но они особой роли в лечении не играют. Проблема пока остается с медицинскими масками (мы готовы работать даже по предоплате, но поставщики отказывают) и кожными дезинфицирующими средствами, хотя нам пообещали партию, - говорит Олег Ноздрачев, директор «Фармации Мурманска».

А вот на заявление ВОЗ, что парацетамол – эффективное средство от COVID-19, северяне отреагировали моментально. В большинстве аптек этот препарат еще можно купить, но дистрибьюторы уже начали отказывать в поставках. Тем не менее10 таблеток еще можно приобрести за 8 рублей 50 копеек.

КОНКРЕТНО

Культурная и спортивная жизнь в Мурманской области сейчас поставлена на паузу. Хотя, спасибо нашим творческим землякам, они нашли выход из ситуации и проводят онлайн-встречи.

Но все же всю нерабочую неделю будут действовать серьезные ограничения. И северян просят с пониманием и всей серьезностью отнестись к этому: чем ответственнее мы будем, тем быстрее вернемся к нормальной жизни.

С 15.00 27 марта до 24.00 5 апреля не работают рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и другие организации общественного питания за исключением обслуживания на вынос без захода внутрь и доставки заказов. Помимо этого закрыты на этот же период салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны и подобные.

С 9.00 27 марта до 24.00 5 апреля закрыты торговые и торгово-развлекательные центры, но при этом работают аптеки и продовольственные магазины, которые в них работают. Однако магазины могут продавать товары онлайн.

Напомним: до сих пор не работают бассейны, фитнес-клубы, ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, аквапарки, библиотеки, кружки, секции, горнолыжные склоны. Продолжают работать больницы и поликлиники, а вот стоматологии пока вешают замки на двери – лечить зубы будут только в случае необходимости, например, из-за острой боли.

С 15.00 27 марта временно приостановлено предоставление государственных и иных услуг в МФЦ.

Экипажи судов не могут сходить на берег без 14-дневней самоизоляции.

КОНКРЕТНО

Куда звонить

«Горячая линия» по коронавирусу в Мурманской области - (8152) 39-99-99

Оставить заявку на доставку продуктов, лекарств и попросить помощи с оплатой услуг ЖКХ волонтеров ОНФ - 8-800-200-34-11

Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8-800-555-49-43

Волонтерский центр «Единой России» и ОНФ – (8152) 69-33-00

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