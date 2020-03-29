Американского булли из Мурманска, напавшего на свою хозяйку, спасли зоозащитники из Челябинска

История американского булли Манфреда, который в октябре напал на свою хозяйку, должна была закончиться, по всем законам жанра, трагически. Но у владелицы не поднялась рука подписать прежнему любимцу смертный приговор, а в Челябинске нашлись люди, сумевшие разглядеть в животном с клеймом неадекватного агрессора пса с шансом на счастливую жизнь.

Напомним: после того, как пес кинулся на свою хозяйку, он попал в Центр содержания животных в Мурманске и почти сразу вокруг него разгорелся скандал. Зоозащитники из Санкт-Петербурга хотели забрать животное, но владелица, якобы, запросила за него 60 тысяч рублей. Выйдя из больницы, женщина рассказала, что Манфред изначально был бракованный. Она боролась за него, как могла, но рано или поздно это должно было случиться. Тем не менее, даже после нескольких месяцев лечения в больнице Татьяна так и не решилась усыпить неадекватное животное и надеялась найти ему новых владельцев. И, как ни странно, ей это удалось.

Ушел в себя

- Мы узнали о Манфреде еще в октябре. И сразу заметили, что в этой истории больше вопросов, чем ответов. Слишком сильный раздрай не свойственен поведению одной отдельно взятой собаки. Посмотрели фото, на которых видно, в каком эмоциональном состоянии находится собака и каким он был до этого инцидента. Нам стало очень жаль его. Поэтому мы предложили сразу же его принять к себе, - рассказывает руководитель Фонда помощи «Сердце питбуля» из Челябинска Валентина Соболева.

Таким зоозащитники его впервые увидели в ЦСЖ Мурманска. Фото: Из личного архива Валентины Соболевой

А спустя три месяца к Валентине и ее соратникам обратилась сама хозяйка Манфреда с просьбой забрать его, причем побыстрее, чтобы не оплачивать его дальнейшее проживание в ЦСЖ. Перелет из Челябинска в Мурманск и обратно оплатила заводчица Елена Троянова.

- Это априори означает, что и она совершенно уверена в том, что собака адекватна, иначе тратить такие большие деньги на перелет, что бы мы на всю страну назвали пса ее разведения неадекватным, было бы неразумно, - уверена Валентина Соболева. – Мы же настолько сильно были уверены в своей правоте, что согласились за сутки совершить перелет Челябинск – Питер – Мурманск – Питер – Челябинск без каких-либо сомнений.

Все предположения зоозащитников подтвердились, когда они 18 января переступили порог Центра содержания животных. Манфред не метался по клетке как тигр и ни на кого не кидался. Он был сильно подавлен и буквально ушел в себя – да и вряд ли бы трехмесячное заточение в бетонном вольере пошло бы на пользу любому живому существу. Валентине удалось уговорить Мэнни на непродолжительный контакт. Она даже предприняла попытку покорить его с рук, но он испугался, а при виде поводка и вовсе стал рычать и забиваться в угол. Помог решить проблему сотрудник центра, выстрелив в булли дротиком с седативным препаратом.

Перелет из Мурманска в Санкт-Петербург, а потом в Челябинск булли перенес спокойно. Фото: Из личного архива Валентины Соболевой

- Я вынесла Манфреда из клетки и одела. Через полчаса пес отошел от лекарства и стал вести себя как нормальная контактная собака. В машине ехал, положа голову мне на колени, и покорно выполнял все мои просьбы. Выйдя из переноски в Челябинске, был даже рад мне. Дома я его искупала без малейших происшествий. Мы с ним немного посидели, посмотрели чемпионат UFC, он все время жался к ногам, спал, но был немного насторожен. Потом ушел на подготовленное для него место, - описывает первый день с Моней Валентина Соболева.

Ни разу не рыкнул

Постойте, но куда же делся пес-агрессор, попавшей в заточение в ЦСЖ после кровавой драмы? Этот вопрос останется без ответа, поскольку прошло два месяца, как Манфред живет в Челябинске и, по словам руководителя «Сердца питбуля», он ни разу не показал зубы.

- По прилету в первый же день, было проведено полное обследование, то есть пса трогали, держали, делали УЗИ, брали кровь. Вокруг были совершенно незнакомые люди – ведь на тот момент он даже суток не провел в Челябинске. И он ни разу не рыкнул, - отмечает Валентина Соболева. – Вспышек агрессии не было и не предвидится. Есть ситуативные реакции. Например, Мэнни не любит чистить уши и при проведении этой процедуры порыкивал, но сейчас привык и переносит спокойно.

За два месяца в Челябинске Манфред ни разу даже не рыкнул на свою спасительницу, а об агрессии и вовсе забыл. Фото: Из личного архива Валентины Соболевой

Через руки Валентины Соблевой и ее соратников по фонду прошла уже не одни собака бойцовской породы со сложной судьбой – и, кстати, встречались и куда более запущенные случаи – но в Манфреде они видят лишь собаку, которая была ограничена в общении с внешним миром и которой чуждо хорошее должное отношение. Его уже смотрел один из лучших кинологов Челябинска и полностью согласился с мнением волонтеров.

Американский булли из Мурманска постепеноо привыкает к новой нормальной жизни и простым повседневным процессам.

- У пса был неполный разрыв передней крестообразной связки задней лапы. Пришлось делать операцию, которая прошла успешно. Сейчас Манфред еще восстанавливается после травмы, но процесс идет хорошо. Делаем массаж и посещаем бассейн. Остается только нагуливать мышцы на лапе – опирается на нее уже хорошо, - говорит собеседница «КП».

После операции на связке пес занимается с трениром в бассейне и делает массаж. Фото: Из личного архива Валентины Соболевой

Для Мэнни уже начали искать новую семью. Правда, проблемы со здоровьем пока еще есть. В «Сердце питбуля» уверены, что с поиском новых хозяев проблем не возникнет – ведь волонтерам удавалась пристраивать и куда более сложных собак.

Что ж, кажется, в этой непростой истории можно, наконец, поставить точку. Она завершилась хэппи эндом, несмотря на все происходящее.

Моня уже начал поиск новых хозяев в Челябинске. Фото: Из личного архива Валентины Соболевой

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/769456" frameborder="0"></iframe> Американский булли, напавший на хозяйку, улетел в Челябинск и теперь счастлив..Автор: Фонд помощи "Сердце питбуля"! другой источник

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