2020-03-28T17:31:53+03:00
Общество

Мурманский морской торговый порт построил 1,5 километра защитных экранов

Пылеветрозащитные ограждения стали не только полезными, но и красивыми
Мария ПАШЕНКОВА
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Длина всей линии пылеветрозащитных экранов - почти 1,5 километра.Длина всей линии пылеветрозащитных экранов - почти 1,5 километра.Фото: Антон ЗАБИРОВ
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Сложно не заметить, что Мурманский морской торговый порт теперь окружает стена. В апреле 2019-го предприятие наглядно представило свой уникальный проект – пылеветрозащитные ограждения. И вот спустя год порт окружили почти 1,5 километра ярких экранов. Последний – третий – этап поставил точку в этом процессе. Получился настоящий арт-объект, на фоне которого можно сделать интересные снимки гостям города и не только. Впрочем, «стена» с надписью «Мурманск – город-порт» - это не только красиво, но и полезно.

Над оформлением сооружения работали художники Строгановского училища. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Над оформлением сооружения работали художники Строгановского училища.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- В 2017 году в рамках Года экологии между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и АО «Мурманский морской торговый порт» было заключено соглашение. В нем тринадцать ключевых позиций, в том числе строительство очистных сооружений, системы стационарного орошения, приобретение вакуумных пылеуборочных машин. Самая важная роль отведена экологической диспетчерской. В настоящий момент в рамках данного соглашения предприятием реализовано 86% запланированных мероприятий Строительство пылеветрозащитных экранов является одним из самых значимых мероприятий нашей экологической программы. Мы ее изобретали и проектировали с нуля. В России, да и во всем мире, такого проекта мы не видели, - рассказал на презентации третьего этапа проекта генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

С момента презентации первого этапа проекта и третьего прошел год. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

С момента презентации первого этапа проекта и третьего прошел год.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Высота экранов – 20 метров, общая площадь - 27 443 квадратных метра, перфорация составляет 30%. Их задача – снизить ветрообразование на площадках. Скорость потока воздуха при прохождении через экраны снижается в четыре раза, и это уменьшает риск эрозии при перегрузке навалочных грузов.

- Мы рассчитываем на результат пылеподавления – 80%. Все материалы российского производства. Мы изучали опыт Японии, Австралии, Китая, Канады. В итоге в Калуге изобрели специальный станок для изготовления экранов, в Санкт-Петербурге раскатали панели. Общая стоимость проекта составила свыше 700 миллионов рублей, - продолжает Алексей Евгеньевич.

Большую работу, проведенную в торговом порту, оценили в правительстве Мурманской области, ведь социальная значимость проекта велика.

- Тема экологии всегда была в повестке. В порту был разработан целый комплекс мероприятий: изменение технологии загрузки и разгрузки, увеличение высоты навалов, орошение, дополнительные системы уборки взвешенных частиц и, наконец, защитный экран все проблемы в значительной степени минимизируют. Компания инвестирует в экологическую безопасность, и это хороший и правильный пример для всех предприятий, - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В правительстве Мурманской области высоко ценят "зеленую" работу торгового порта. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В правительстве Мурманской области высоко ценят "зеленую" работу торгового порта.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Пылеветрозащитные экраны всего за год стали достопримечательностью Мурманска. А все потому, что к их созданию подошли творчески: серым металлическим конструкциям добавили красок - синюю, зеленую, желтую и оранжевую. Лейтмотив оформления – северное сияние.

- Большую роль сыграл МАГУ: студенты представили на конкурс 15 работ, из них мы взяли одну идею - северного сияния, ее развили с художниками из Строгановского художественного училища в Москве, - рассказывает генеральный директор порта. – По длине всего экрана мы установили художественные панно - герб города Мурманска, композиции «Врата в Арктику», «Мурманск – город-порт», «История Мурманской области – петроглифы».

Уникальность проекта в том, что его адаптировали к условиям Крайнего Севера. Краска должна выглядеть презентабельно почти четверть века. Проводить уборку экранов будут три специальные машины с аграрно-оросительной системой.

СКАЗАНО

- Это доброе дело для всех жителей Заполярья и яркое свидетельство того, что в регионе работают предприятия, которым небезразлична судьба настоящих и будущих поколений северян. Мы все заинтересованы в том, чтобы создать для своих детей и внуков комфортную среду. К слову, нашим заполярным опытом заинтересовались в Находке и других портах России. Не исключено, что пример Мурманского морского торгового порта станет «зеленым импульсом», который коснется каждой морской гавани страны, - сказал председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и поблагодарил всех, кто принял участие в реализации этого важного для Мурманской области проекта.

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