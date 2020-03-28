Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: как будут работать школы, гимназии и лицеи

Загадать, что будет завтра, в нынешней ситуации непросто: из-за коронавируса мир вокруг меняется ежечасно. С 17 марта школьники Мурманской области находятся на внеплановых каникулах. Закончиться они должны были 31 марта, но по данным на 26 марта, в регионе один заболевший COVID-19 и 12 с предварительно положительным диагнозом. В таких условиях садиться за парты неразумно. «Комсомолка» разбиралась, как юные северяне будут грызть гранит науки в медицинских масках.

Нет компьютера - дадут

Постановлением правительства Мурманской области, каникулы для школьников продлены до 6 апреля. А потом все общеобразовательные учреждения должны будут выбрать форму обучения. Касается это и начальных классов, и старших.

- Во всех школах образовательный процесс будет сочетать различные формы: дистанционную и электронную, а также индивидуальный учебный план. Все эти форматы предполагают обратную связь от преподавателей. В случае необходимости будут также предусмотрены консультации для школьников по телефону, - рассказала «КП» министр образования и науки Мурманской области Анна Головина. - Министерством проведен мониторинг среди обучающихся на возможность получения образования в дистанционном или электронном формате. Ребятам, у которых нет компьютерного оборудования, оно будет предоставлено школой на время дистанционного обучения.

События последних дней могут стать для заполярных школ как Ренессансом, так и Декадансом. Ведь кто-то из учителей сможет идти в ногу со временем, а другие столкнутся с серьезными препятствиями.

93% - «За»

Мурманск — столица Заполярья. И на нее должны равняться другие муниципалитеты. Но готов ли наш город показать пример?

- Был проведен мониторинг численности обучающихся, которые имеют выход в Интернет из дома, проанализировано количество учеников, которые переходят на индивидуальный план учебы, проверена техническая оснащенность школ, гимназий и лицеев. И, как итог, на сегодняшний день все общеобразовательные учреждения Мурманска готовы к переходу на дистанционное обучение, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Мурманска.

Если перевести все в цифры, то 27 171 школьник заполярной столицы (93%) готов учиться дома, слушая лекции преподавателя во всемирной сети. А остальные 7% будут учиться по индивидуальному плану без использования дистанционных технологий. В основном это ребята младших классов.

Для обучения будут использоваться такие платформы, как «Российская электронная школа», «Учи.ру», «Фоксфорд», «ЯКласс», «Яндекс.Учебник», Skype, Zoom и другие.

«КП» поинтересовалась у руководства одной из школ областного центра, как продвигаются дела с переходом на удаленку.

- Все учителя прошли обучение по дистанционному преподаванию. По физкультуре преподаватели будут пока что давать теоретический материал. Календарно-учебный график мы откорректировали, чтобы дети успевали по всем предметам. Из нашей школы на индивидуальный план обучения заявлений от родителей не поступало, так что все ребята получат знания на дому, - рассказала «КП» директор мурманской школы №13 Елена Жаркова.

А как у других?

Однако, все же нюансы в организации образовательного процесса есть в каждом районе и городе. Оно и правильно - система подстраивается под возможности и потребности северян.

- Мы две недели готовили педагогов и родителей к дистанционному обучению. Для тех, у кого нет технической возможности перейти на такую форму, будет организован вахтовый способ: родители утром будут заходить в школу забирать задания и по мере выполнения приносить обратно, - рассказывает начальник отдела образования Полярных Зорь Ольга Зиненкова.

Все готово, чтобы начать дистанционное обучение и в Кандалакшском районе.

- Выбрали платформу, провели мониторинг технической обеспеченности, заключили договоры с родителями о предоставлении компьютеров на это время. Мы уже провели пробные сеансы связи, а некоторые - даже родительские собрания в дистанционной форме, - описывают ситуацию на своей территории начальник управления образования Кандалакшского района Ироида Агаева. - Детям, которые были обеспечены льготным питанием, будут выдавать сухие пайки.

Что касается физкультуры, то в Кандалакшском районе школьники будут вместе с теорией получать видеоуроки упражнений, которые им вполне под силу выполнить самостоятельно дома.

- Для младших школьников занятия будут вестись не онлайн. Педагоги будут рассылать видеозаписи занятий, чтобы родители при необходимости могли вернуться к изучаемому материалу и посмотреть его вместе с ребенком, - уточняет Ироида Агаева.

Интернета нет и не будет

Специфика некоторых районов Мурманской области такова, что даже наличие компьютера порой не поможет наладить дистанционное обучение. Например, на Терском берегу, где из некоторых отдаленных сел до цивилизации приходится добираться на снегоходе, а Интернета здесь никогда и не было.

Вот и единственному педагогу Кузомени выполнить распоряжение губернатора о дистанционном обучении будет проблематично – ведь Интернета в селе нет.

- Нам в какой-то мере повезло – село очень уединенное. Но из-за активного туризма тоже можем не остаться в стороне от эпидемии, - говорит педагог начальной школы в Кузомени Екатерина Двинина.

Учительница уже провела со своими подопечными беседу об особой важности мытья рук. Пока учебный процесс приостановлен, и дети сидят по домам.

- Детей из интерната в Варзуге вернули домой, где они останутся до 12 апреля. Мои ученицы заняты чтением литературы, пока можно посещать библиотеку по одному, - отмечает собеседница «КП».

Как рассказали в отделе образования Терского района, часть школьников будет заниматься дистанционно, а остальные будут осваивать образовательную программу по индивидуальному плану. Педагог и ученик будут созваниваться по мобильному телефону и проводить урок. Для первоклашек, чьи родители не смогут присматривать за ними, будут организованы группы кратковременного прибывания до 11 человек.

Такая же ситуация и в Кольском районе: в отдаленных населенных пунктах таких, как, например, Териберка, где нет технической возможности, школьники будут учиться по индивидуальному плану.

Об опытных педагогах замолвите слово

Еще одна проблема, с которой столкнулись все муниципалитеты — это возраст учителей. Привлекать молодые кадры непросто (не случайно реформа полярок в регионе направлена в первую очередь на учителей и медиков), а за опытных сотрудников держатся. Сейчас все северяне старше 65 лет должны до 14 апреля быть на самоизоляции. Что же делать педагогам в возрасте?

- Учителям старше 65 лет предоставлена возможность уйти на больничный или продолжить работу из дома в дистанционной форме. Все педагоги в соответствии с профессиональным стандартом умеют пользоваться компьютерной техникой, - уточнила Анна Головина.

Напомним: на нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля будут работать дежурные детские сады, куда будут ходить малыши, чьи родители должны трудиться.