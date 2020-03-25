2020-03-25T16:03:33+03:00
Карелия

Нарушители обязаны возместить вред, причиненный почвам

Поделиться:
Изменить размер текста:

Основной задачей Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу в области государственного земельного надзора является сохранение площадей земель сельскохозяйственного назначения, их плодородия.

фото из архива Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу

фото из архива Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Поэтому в случае выявления нарушений Управление не только привлекает виновных к административной ответственности, но и принимает меры, способствующие устранению нарушений и возвращению земельных участков в сельскохозяйственный оборот. Часть нарушений приводят к порче земель. Это такие виды нарушений, как снятие и перемещение плодородного слоя почвы, порча плодородного слоя в результате разлива нефтепродуктов, перекрытие поверхности почвы различными объектами, разработка карьеров для добычи общераспространенных полезных ископаемых, несанкционированное размещение отходов производства и потребления. В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством. В 2019 году в Республике Карелия было выявлено 4 факта причинения вреда почве на земельных участках общей площадью 0,48 га. За нарушения, повлекшие вред почве как объекту окружающей среды, Управлением было направлено 3 претензии на возмещение вреда в добровольном порядке, либо посредством взыскания денежных средств общей суммой 7,13 млн рублей, либо путем возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды в установленный срок, по 3 фактам причинения вреда почвам на площади 1,14 га. В двух случаях Управлением было установлено снятие и перемещение плодородного слоя почвы (на площади 0,47 га), в одном случае – перекрытие и захламление поверхности почв на площади 0,37 га. Кроме того, Арбитражный суд Республики Карелия в 2019 году удовлетворил в пользу Управления иск о возмещении вреда путем проведения рекультивации на земельном участке площадью 1,03 га по факту нарушения, выявленного в 2017 году. Управление информирует физических лиц и хозяйствующих субъектов. Компенсация вреда, нанесенного окружающей среде, осуществляется добровольно либо по решению суда или арбитражного суда. Размер вреда определяется исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ. При их отсутствии – в соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда, нанесенного окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды. Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их рекультивацию. Рекультивация проводится в соответствии с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2018 года. Консервация земель проводится в отношении нарушенных земель, если устранение негативных последствий путем рекультивации земель невозможно – в течение 15 лет. Завершение работ по рекультивации земель, консервации земель подтверждается актом о рекультивации земель. Уведомление о завершении рекультивации с приложением акта направляется лицам, уполномоченным на согласование проекта, а также уполномоченным органам власти. За неисполнение обязанностей по рекультивации земель предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ. Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Отмена мероприятий из-за коронавируса в Мурманской области: свадебные церемонии придется проводить скромнее
В Хибинах по рыхлому снегу и крутым спускам-подъемам проехали вездеходы «Бурлак»
Контроль за реконструкцией автоподъезда к Териберке будет стоить 8,5 миллионов рублей
Из-за коронавируса отменяется поезд Москва – Мурманск на майские даты
Депутат Мурманской областной Думы: «Я бы на вашем месте, товарищ Россошанский, взял самоотвод!»
В Мончегорске нашли вмерзший в водосток труп мужчины
Жителей Мурманской области, которые контактировали с северянам с подозрением на коронавирус, ищут МВД и ФСБ
Директор МФЦ в Алакуртти получила 4,6 года условно за кумовство
Искать пропавшего в Печенгском заливе дайвера мешает погода
В ДТП на улице Папанина в Мурманске погиб 21-летний пешеход
Андрей Чибис о коронавирусе в Мурманской области: не проводить Парад Победы нет оснований
Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: закрыты фитнес-клубы, кинотеатры, детские комнаты
Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: северяне старше 65 лет обязаны быть в самоизоляции
В Мурманской области самая высокооплачиваемая отрасль - рыболовство
В Ревде с 12-го раза избрали главу
Стало известно, когда в Мурманской области можно поохотиться на водоплавающую дичь
Выгодные условия на покупку автомобилей SKODA в марте в Север-Авто
Коронавирус в Мурманской области, новости на 25 марта 2020 года: в Териберку могут закрыть въезд рыбакам и туристам
Губернатор Мурманской области и генконсул Франции в Санкт-Петербурге посетили обсерватор,
В Мурманской области зафиксировали еще двух пациентов с предварительно положительным анализом на коронавирус
Врачи-участники скандала в городской больнице Мурманска продолжают работать
Житель Апатитов продает медицинские перчатки, выдавая свой бизнес за благотворительность
Из-за коронавируса бездомные в Мурманске не лишатся горячих обедов
В Умбе бездомная собака укусила за лицо мальчика, а виноватой оказалась районная администрация
Жительница Мурманска выиграла в лотерею загородный дом за 600 тысяч рублей
Андрей Чибис: Детские сады в Мурманской области из-за коронавируса закрывать не будем
Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: закрываются горнолыжные трассы, запрещены кальяны
Коронавирус в Мурманской области, новости на 24 марта 2020 года: 1090 человек на самоизоляции
Андрей Чибис: Любительский лов краба в Мурманской области начнется в 2021 году