Нарушители обязаны возместить вред, причиненный почвам

Основной задачей Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу в области государственного земельного надзора является сохранение площадей земель сельскохозяйственного назначения, их плодородия.

фото из архива Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Поэтому в случае выявления нарушений Управление не только привлекает виновных к административной ответственности, но и принимает меры, способствующие устранению нарушений и возвращению земельных участков в сельскохозяйственный оборот. Часть нарушений приводят к порче земель. Это такие виды нарушений, как снятие и перемещение плодородного слоя почвы, порча плодородного слоя в результате разлива нефтепродуктов, перекрытие поверхности почвы различными объектами, разработка карьеров для добычи общераспространенных полезных ископаемых, несанкционированное размещение отходов производства и потребления. В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством. В 2019 году в Республике Карелия было выявлено 4 факта причинения вреда почве на земельных участках общей площадью 0,48 га. За нарушения, повлекшие вред почве как объекту окружающей среды, Управлением было направлено 3 претензии на возмещение вреда в добровольном порядке, либо посредством взыскания денежных средств общей суммой 7,13 млн рублей, либо путем возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды в установленный срок, по 3 фактам причинения вреда почвам на площади 1,14 га. В двух случаях Управлением было установлено снятие и перемещение плодородного слоя почвы (на площади 0,47 га), в одном случае – перекрытие и захламление поверхности почв на площади 0,37 га. Кроме того, Арбитражный суд Республики Карелия в 2019 году удовлетворил в пользу Управления иск о возмещении вреда путем проведения рекультивации на земельном участке площадью 1,03 га по факту нарушения, выявленного в 2017 году. Управление информирует физических лиц и хозяйствующих субъектов. Компенсация вреда, нанесенного окружающей среде, осуществляется добровольно либо по решению суда или арбитражного суда. Размер вреда определяется исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ. При их отсутствии – в соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда, нанесенного окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды. Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их рекультивацию. Рекультивация проводится в соответствии с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2018 года. Консервация земель проводится в отношении нарушенных земель, если устранение негативных последствий путем рекультивации земель невозможно – в течение 15 лет. Завершение работ по рекультивации земель, консервации земель подтверждается актом о рекультивации земель. Уведомление о завершении рекультивации с приложением акта направляется лицам, уполномоченным на согласование проекта, а также уполномоченным органам власти. За неисполнение обязанностей по рекультивации земель предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ. Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу