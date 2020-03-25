Капать на мозг – как играть на нервах

Жизнь состоит из парадоксов и противоречий, а также вопросов, большинство из которых оказываются риторическими, но требуют определенных действий, чтобы обезопасить себя от неприятных случаев и ситуаций, лишних забот и траты драгоценного времени. Иногда нам приходиться посещать аптеки, больницы, поликлиники и другие медицинские учреждения. И здесь могут происходить ситуации, при которых мы не знаем, какого размера «кирпич может упасть на голову», с какими проблемами можно столкнуться, приобретая, например, лекарство без рецепта.

Ссылка на фото https://yogavecplasir.files.wordpress.com/2019/04/luchshaya-tabletka-ta-kotoruyu-ne-vypili.jpg

Как часто мы ходим в аптеку и покупаем необходимые, проверенные опытом и временем лекарственные препараты? Нужно отметить (и на практике это доказано), что далеко не каждый фармацевт информирует нас о важной информации, которая содержится в инструкции о применении лекарств и их противопоказаниях (и не должен, кстати). Это факт, что большинство покупателей не читают длинную историю о дозировке, составе препарата и не осознают, насколько это важно при покупке лекарства. Мысль о том, содержится ли в данном средстве запрещенное психотропное вещество, как правило, никогда не приходит нам в голову, согласны?

Психотропы – это средства, оказывающие воздействие, прежде всего, на психическую работу головного мозга и на высшую нервную деятельность. Эти «хитрые» препараты формируют определенные состояния, получившие термин – «наркотические опьянения». Они оказывают влияние на устранение болевых признаков, смене настроения, за счет которого, как правило, наблюдаются изменения в психике и физическом состоянии. Тема актуальна. Ведь эти изменения могут проявится в различных жизненных ситуациях: за рулем, на работе, в путешествиях и т.д. Что связывает такие востребованные лекарства, как «Андипал», «Корвалол», «Валокордин», «Пенталгин» ? Все эти лекарства выявляют психотропное наркотическое вещество - фенобарбитал. Такие препараты, как «Нурофен Плюс», «Пенталгин-Н», «Седальгин», «Каффетин», «Кодтерпин» и «Коделак» содержат кодеин, который, в свою очередь, является алкалоидом опиума. Периодическое употребление кодеина вызывает привыкание, а по действию схоже с морфием. И фенобарбитал, и кодеин не являются наркотическими, вызывая наркотическое опьянение, и по сути, если мы не проинформированы о назначении и условиях применения и медикамента, нам могут грозить серьезные проблемы, вплоть до лишения водительских прав, в случае, если в крови водителя обнаружен данный психотроп, который действенен в течение 30 дней после первого употребления. Если медицинская экспертиза выявила психотропное средство в крови, то здесь возможно увольнение с рабочего места, и как следствие – невозможность сохранить ценное место. Но вопрос не является вопросом и проблемой, если не содержит некоторые противоречия. Также если медицинская экспертиза выявила психотропное средство в крови, то возможно увольнение с рабочего места, и как следствие – невозможность сохранить ценное место, продолжить карьерный рост и развитие. На основе официального «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», фенобарбитал и кодеин, к примеру, включены в список психотропных средств, но не являются наркотическими. Нужно также учесть, что в инструкциях по применению многих препаратов не указана информация о дозировке. А в результате химико-токсикологического исследования при положительном результате препарат считается психотропным, и принявший (к примеру, водитель) этот препарат может иметь неприятные последствия. Известны конкретные случаи, когда употребляющие лекарства без рецепта, объявлялись как употребляющие наркотическое средство. Факт в том, что ни в какой аннотации невозможно найти информации о конкретной цифре в дозировке употребления данного средства. В аннотации «Корвалола» дозировки и вовсе нет – существует только пороговое значение наличия в организме фенобарбитала для признания отсутствия наркотического опьянения, которое равняется 1000 н/г. При проверке крови или мочи проба может показать присутствие в организме запрещенного вещества. И для того, чтобы оправдать свое действие и подтвердить, что препарат был принят с терапевтической целью, пострадавший потратит время; ситуация приведет к стрессу, и не факт, что ему удастся решить данную ситуацию, а в худшем случае человек может быть лишен водительских прав или рабочего места. Нужно уточнить, что данная статья носит исключительно информационный и предупредительный характер. При покупке любого лекарственного препарата – будь то рецептурное или средство без рецепта – необходимо обязательно консультироваться с фармацевтом, узнавать, содержится ли психотропное вещество в данном лекарстве и в какой дозе, и на какое лекарство-аналог можно его заменить. К примеру, вместо «Пенталгина» вполне возможно приобрести безопасные таблетки с термопсисом. Оптимальный вариант – иметь при себе рецепт на препарат, выписанный врачом. Вопрос к законодательству состоит в том, что в аптеках бесконтрольно продают лекарственные препараты. И за рецептом желательно обращаться всегда, чтобы защитить себя от возможных проблем с законом и собственным здоровьем.

руководитель компании " ProПраво", Татьяна Карепина

Татьяна Карепина, руководитель организации «ProПраво»:

– Впервые на практике я, как юрист, столкнулась с данной проблемой, когда ко мне обратился человек, которого обвинили в нахождении на рабочем месте в состоянии наркотического опьянения. Выводы были сделаны после обнаружения в биоматериалах фенобарбитала, психотропного вещества. Объяснения, что по причине стрессовой ситуации накануне освидетельствования человек употребил лекарственное средство – корвалол, в состав которого входит указанное вещество, во внимание приняты не были. Надо отметить, что люди, не имеющие медицинского образования, не обязаны разбираться в составах лекарственных препаратах. Даже внимательно изучив инструкцию по применению, невозможно получить информацию о том, является ли тот или иной компонент запрещенным. К слову, в инструкции к корвалолу никаких указаний о том, что фенобарбитал – психотропное средство, не содержится. Удивляет оговорка о рекомендации воздержаться от управления транспортными средствами. На мой взгляд, было бы логичным добавить информацию о том, что после его употребления вы можете поставить крест на вашей карьере и попрощаться с правами, а «приятным» бонусом станет административный штраф и постановка на учет в наркодиспансер. Мало того, процедура привлечения к ответственности, и медицинское освидетельствование были проведены с нарушениями, и при разбирательстве был упущен факт отсутствия выявленной концентрации вещества. С учетом того, что фенобарбитал входит в состав многочисленных БЕЗрецептурных препаратов, которые не требуют разрешения для употребления от врача, обнаружение его при исследовании дело нехитрое. На сегодняшний день мы имеем огромный пробел в законодательстве по этому вопросу. В соответствии с п. 17 «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)», заключение об установлении состояния опьянения выносится в случае обнаружения по результатам исследований одного или нескольких наркотических средств и (или) психотропных веществ. Оговорок про концентрацию, про предельно допустимый порог в нем речь не идет. Однако есть иной документ. Медицинская академия имени И.М. Сеченова, наделенная полномочиями, разработала и утвердила требования к проведению химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, которые закреплены информационным письмом от 30.08.2011 г. № 179-25/12И. В соответствии с указанным документом, при выявлении концентрации ниже порогового значения (для фенобарбитала – 1000 н/г) должно быть вынесено заключение – «НЕ установлено состояние опьянения». В нашем случае медработник, осуществлявший освидетельствование, в судебном заседании заявил, что его, по сути, не интересует, каким образом фенобарбитал попал в организм: факт выявлен, и инструкция для сотрудника не является здесь обязательным документом. Наша юридическая организация не смогла остаться в стороне, и мы продолжаем бороться с несправедливостью, зная самое главное – правда на нашей стороне, а именно в ней сила!