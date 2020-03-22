Краевед из Полярного издал первую полноценную книгу об истории родного города

В историко-краеведческом музее Полярного состоялась презентация книги очерков «Из истории Полярного» известного в Мурманской области историка и краеведа Олега Гаврииловича Вербина. Издание вышло в конце прошлого года и стало подарком местной администрации, жителям и музею на 120-летие города. Книга - результат более чем 20-летней работы автора в архивах и библиотеках. Что же интересного хранит в себе это творение, ставшее дебютом заполярного историка?

«История - это процесс, который никогда не заканчивается»

Олег Вербин углубился в историю родного города, когда только начал работать в местном краеведческом музее. Сейчас он - главный хранитель музейных предметов. По словам автора, сколько-нибудь полных изданий о далеком прошлом Полярного практически не было, и он решил взять столь непростое дело в свои руки.

- Писалась книга действительно долго, она собиралась чуть ли не четверть века. Свои научно-популярные статьи я писал не только для души - они были важны для специалистов, которые работают в музее. Нужно было готовить материалы для наших сотрудников – молодых, приезжих, которые не знают историю Полярного. Я им помогал осваиваться, готовил компилятивные материалы по истории города и края. А потом стал сам исследовать архивы, втянулся в это дело, и захотелось полноценную книгу выпустить, ведь о прошлом Полярного мало кто писал. Эта книга, наверное, одна из первых, которая наиболее полно охватывает историю нашего города, - рассказывает наш собеседник.

Издание вышло в конце прошлого года и стало подарком местной администрации, жителям и музею на 120-летие города.Фото: публикации Герой

Издание состоит из различных статей, которые были написаны исследователями в разное время. Автор перевоплотил их в очерки, которые способны отправить читателей, как на машине времени, в далекое прошлое Севера.

- Я отредактировал эти материалы, добавил новые факты и оформил в единый том. Научные статьи были посвящены разным периодам, а я их разместил в хронологическом порядке, чтобы получилась ретроспектива по истории Полярного и Екатерининской гавани начиная с XVIII века и до наших дней, - объясняет Олег Вербин.

Свою книгу автор завершил в прошлом году, а издать ее удалось благодаря поддержке местных властей.

- История – это такой процесс, который никогда не заканчивается. Всегда появляются новые факты, меняются взгляды на то или иное событие. Так что статьи, которые я собрал, можно дорабатывать бесконечно. Тем не менее надо было когда-то остановиться. Что я и сделал, подумав, что некоторый итог своих трудов стоит уже опубликовать. Теперь это издание с международным индексом ISBN, которое проходит по всем международным каталогам. Даже если, например, кто-нибудь в Австралии заинтересуется вдруг историей Полярного, он сможет найти и прочитать эту книгу, - отмечает писатель. - В прошлом году отмечался 120-летний юбилей Полярного, и в честь этого праздника городская администрация помогла с выпуском моей книги. Сейчас весь тираж уже разошелся, но этой весной собираемся издать еще штук 200. А еще надеюсь, что получится организовать презентацию «Из истории Полярного» в Мурманске.

Занимательные факты

По словам заполярного краеведа, книга очерков будет интересна жителям Мурманской области и всем, кто хочет больше узнать об истории нашего региона. В издании описывается Екатерининская гавань, на берегу которой расположен Полярный. Автор указывает, что эта бухта внесла большой вклад в развитие кольского края, ведь ее посещало и работало здесь много талантливых и известных ученых, художников, писателей и флотоводцев. Олег Вербин раскрывает несколько интересных фактов из прошлого этого знаменательного места.

- Почти все, кто писал об истории Заполярья, указывают, что полярная экспедиция XVIII века под руководством мореплавателя Василия Чичагова начиналась из Колы. Это была первая российская государственная высокоширотная экспедиция по исследованию Северного Ледовитого океана. И в течение двух лет эта экспедиция из трех кораблей базировалась в Екатерининской гавани. Экипажи кораблей жили в Коле, так как в гавани не было поселений, но сами суда и караул при них зимой базировались тут, в нашей бухте. Этот факт, к сожалению, авторы обычно игнорируют, - отмечает историк.

Автор не хочет останавливаться на одной книге.

С самим названием гавани тоже возникла неразбериха. О том, в честь какой российской императрицы было дано ей имя, споры идут до сих пор.

- Тут есть путаница. Одни пишут, что бухту назвали именем императрицы Екатерины I, другие считают - Екатерины II. Я в книге четко указываю, что гавань нарекли в честь Екатерины I, жены Петра I. А раньше Екатерининскую гавань поморы называли Корабельным урочищем, - говорит наш собеседник.

Эта книга – только разминка

Как рассказывает Олег Вербин, останавливаться на одной книге он не собирается. Северянин хочет углубиться в самые древние времена, когда Полярного еще не было и в помине.

- Можно сказать, что это издание – разминка. Потому что первая моя книга скорее является сборником статей, там есть большие хронологические разрывы между различными периодами истории. Я бы хотел полностью описать историю Екатерининской гавани и Полярного, охватив прошлое древних людей, что там жили. И сделать это в ином ракурсе, чтобы все плавно переходило из одной эпохи в другую, - говорит автор. – Долгое время я занят статьей о топонимике Полярного. Исследую, почему городские места названы тем или иным образом. Это тоже будет в будущей книге.

На презентации книги каждый участник смог получить на память экземпляр издания с автографом автора. Книги разлетелись как горячие пирожки! Сейчас остается ждать, когда выйдет второе издание, и все желающие смогут окунуться в пока неизвестные страницы такого знакомого Полярного.

Олег Вербин выражает особую благодарность Игорю Николаевичу Опимаху, соредактору и издателю книги «Из истории Полярного».