Есть такая профессия –железнодорожник!

Сделать хороший выбор профессий – это значит выбрать такую работу, которая нужна обществу, то есть, востребована на рынке труда.

фото из архива Железнодорожного колледжа

Это – во-первых. Во-вторых, она должна быть доступной для вас в силу ваших природных способностей и полученных знаний, умений и навыков и, наконец, приносить радость, удовлетворение и доход. Железная дорога – это целый комплекс, огромное хозяйство, состоящее из многих частей. Это насыпь, рельсы, шпалы, из чего, собственно, и состоит железнодорожный путь, а также тоннели, мосты, путепроводы. Железнодорожная дорога немыслима без вокзалов, станций, перронов. Магистрали, необходимы семафоры, стрелки, платформы, да и такие понятия, как «билет», «купе», «скорость», «расписание», вполне применимы к железной дороге. Мы редко обращаем внимание на работников железной дороги. И это хорошо: значит, они добросовестно трудятся. Называя их всех железнодорожниками, мы вряд ли догадываемся, какое разнообразие профессий скрыто за этим наименованием.

фото из архива Желзнодорожного колледжа

Профессия железнодорожник – это собирательное название целого ряда профессий рабочих и служащих, которые существуют на железной дороге. Профессии эти очень многочисленны. В их число входят: рабочие-машинисты, путейцы, вагонники, проводники и служащие-инженеры, техники, диспетчеры, начальники станций, вокзалов, участков. По характеру работы железнодорожные профессии могут сильно отличаться. Некоторые предполагают тяжелый физический труд, в других нужна постоянная концентрация внимания и мгновенная реакция.

фото из архива Железнодорожного колледжа

Существуют узкоспециализированные профессии, требующие глубоких технических знаний. Выбирая профессию железнодорожника, молодые люди должны быть готовы, не смотря ни на какие трудности, выполнять ее качественно. Ведь безопасность пассажиров напрямую зависит от технического состояния подвижного состава и железнодорожных магистралей. Российский железнодорожный транспорт продолжает активно развиваться и чтобы обслуживать ежегодно увеличивающийся грузо- и пассажиропоток потребуется еще большее количество квалифицированных сотрудников. Именно поэтому востребованность является основным преимуществом профессии железнодорожник. Железнодорожные специальности широко представлены в высших и средних специальных учебных заведениях РФ, в том числе и в Петрозаводском филиале ПГУПС.

фото из архива Железнодорожного колледжа

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