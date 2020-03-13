Пешеходным ограждениям в Мурманской области - бой!

Заборы всякие нужны, заборы всякие важны. Несколько лет назад в Заполярье пошла мода на пешеходные ограждения. По требованию Госавтоинспекции тротуары в мгновение ока превратились в лабиринты, пробираться по которым зимой оказалось довольно непросто. Тогда говорили, что безопасность превыше всего. Но с приходом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса оказалось, что с перестраховкой переборщили.

- Не надо засорять города заборами! Сегодня есть требования по их установке у пешеходных переходов (если рядом остановка), ограждению тротуаров – если исполнять их строго по нормативам, то весь город будет похож на клетку, а, кроме того, на содержание этих заборов тратятся серьезные деньги, - заявил Андрей Чибис.

Доводы главы региона услышали на федеральном уровне, а пока в Министерстве транспорта России прорабатывают изменения этой нормы, «Комсомолка» разбиралась, есть ли польза от этих самых заборов.

Мнение «за»

Стоит отметить, что пешеходные ограждения устанавливались не для того, чтобы обезопасить людей от автомобилей, а, скорее, наоборот. Далеко не все пешеходы считают нужным переходить проезжую часть по правилам. Именно для них на улицах Мурманска и других населенных пунктов области возвели металлические лабиринты.

Например, несколько лет назад Госавтоинспекция всерьез озаботилась участившимися авариями с участием пешеходов в Мурмашах. Люди не утруждали себя тем, чтобы дойти до «зебры», и переходили дорогу где вздумается.

- Рост числа ДТП наблюдался с 2015 года, когда произошло две аварии, в которых пострадали два пешехода. В 2016 году случилось одно ДТП, но человек погиб. После этого сотрудники ГИБДД стали направлять в администрацию поселка письма с просьбой установить пешеходные ограждения, - приводит статистику инспектор по пропаганде ОГИБДД по Кольскому району Ольга Павлова. – После того как заборы появились на улицах Мурмашей, такие аварии практически прекратились: в 2018-м и 2019 годах произошло по одному ДТП, виновниками которых были водители.

Конечно, дисциплинированные пешеходы всегда стараются пользоваться «зеброй». Однако это закладывается с детства и постепенно входит в привычку, как и диаметрально противоположная линия поведения. Если мама водит ребенка по маршруту в обход пешеходных переходов, то, став взрослыми, ее сын или дочь будут поступать так же чисто интуитивно.

- Пешеходные ограждения должны быть, может, не в таком количестве и не везде, но вблизи массового скопления пешеходов - непременно. Приведу пример: у Семеновского озера летом, особенно в выходные и праздники, постоянно совершались наезды на пешеходов, в том числе и на «зебре», что на пересечении проспекта Героев-североморцев с улицей Александрова, - уверяет Юрий Стоцкий, председатель Мурманской областной организации Всероссийского общества автомобилистов (ВОА). - Убрали «зебру», поставили ограждения, и наезды прекратились. Так что положительный фактор абсолютно точно есть.

Мнение «против»

Однако есть и другая сторона медали, и речь даже не о том, что ежегодно на содержание ограждений тратится немало бюджетных денег: километры конструкций надо мыть не по одному разу в год, а еще грунтовать и красить.

- Заборы никакого отношения к безопасности не имеют. Это мое сугубо личное мнение как специалиста в этой области, - говорит Алексей Логаев, директор Центра организации дорожного движения Мурманска. – Все ограждения, которые устанавливаются в городе, являются ограничивающими, а не удерживающими.

К слову, последние ставятся на мостах и путепроводах, подпорных стенках или откосах, в тоннелях. Там же, где тротуар примыкает к проезжей части, ставят ограничивающий забор, чтобы при большом потоке людей никого не вытолкнули случайно на дорогу.

- У нас пешеходные ограждения устанавливаются на случай, если автомобиль наедет на тротуар и забор каким-то образом спасет идущего по нему человека. Но он не предназначен для этого, - отметил Алексей Алексеевич.

И тому есть явные подтверждения. Вспомним хотя бы аварию, которая произошла вечером 27 августа у дома № 2 на проспекте Ленина. SsangYong перестраивался в крайний правый ряд и столкнулся с «ВАЗом». Внедорожник отбросило на ограждение, он взлетел в воздух, перевернулся и приземлился на колеса. Сорванный же иномаркой забор отбросило на 17-летнего пешехода. «Скорая» доставила девушку в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом шейных позвонков и сотрясением головного мозга.

- За всю свою жизнь я ни разу не слышал (и статистика подтверждает мой жизненный опыт), что кого-то в городе вытолкнули с тротуара под колеса проезжающих мимо машин. Нет у нас таких потоков пешеходов, а на тех участках, где он есть, тротуар от проезжей части отделен зеленой зоной, - говорит Алексей Логаев. – При этом ограждения создают определенные трудности при уборке тротуаров от снега, да и людям приходится пробираться по сугробам.

Правда, целесообразность заборов Алексей Логаев все же признает, например, на месте несанкционированных пешеходных переходов, но это не значит, что лабиринт надо тянуть по всей улице. Как, например, это сделано на улице Свердлова в Мурманске.

КСТАТИ

Требование безопасности

Вызывала немало споров и разделительная полоса, которую построили на проспекте Кольском в Мурманске минувшим летом.

- На сегодняшний день это приоритетный способ повышения безопасности дорожного движения. В Мурманске он себя более чем оправдывает, учитывая наше низкое солнце и водителей, которые часто выезжали на разделительную полосу, обозначенную разметкой. Аварии, и лобовые, и боковые, случались здесь нередко, - отмечает Алексей Логаев.

В ВОА с новшеством на Кольском проспекте согласны, но просят в целях безопасности (разумеется, после того как снег сойдет) нанести на бортовой камень вертикальную разметку и поставить конусы, как это сделано на спуске от улицы Кооперативной.