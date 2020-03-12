Внимание, африканская чума свиней!

Африканская чума свиней – высоко заразная болезнь домашних свиней и диких кабанов, крайне опасная для этих животных, так как отличается почти 100-процентной летальностью. Эта болезнь, хоть и не опасная для человека, представляет большую угрозу для свиноводства. В настоящее время от АЧС не существует вакцин, и для защиты от заноса возбудителя заболевания на новые территории необходимо строго соблюдать меры профилактики.

В 2019 году вспышки африканской чумы свиней были зарегистрированы в 18 регионах России, в том числе и на Северо-Западе: в Калининградской и Новгородской областях.

На подконтрольной Управлению Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу вспышек заболевания не было зарегистрировано. В рамках мониторинга эпизоотической ситуации за прошлый год для исследований на АЧС было отобрано 58 проб в Республике Карелия. Результаты исследований отрицательные.

Управлением ежегодно принимаются профилактические меры по недопущению заноса и распространения АЧС на подконтрольной территории. Так, в 2019 году на территории Республики Карелия было проведено 85 проверок, выявлено 136 нарушений, выдано 11 предписаний, наложено 63 административных штрафа на сумму 821,5 тысяч рублей, вынесено 77 административных наказаний в форме предупреждения.

Основными нарушениями ветеринарного законодательства, выявленными при проверках, являлись транспортировка, хранение, реализация свиноводческой продукции без ветеринарных сопроводительных документов, а также нарушение требований технических регламентов Таможенного союза.

Чтобы не допустить заноса возбудителя африканской чумы свиней в Республику Карелия, Архангельскую область и Ненецкий автономный округ, гражданам также нужно соблюдать ветеринарные правила.

Не привозите продукцию свиноводства из неблагополучных по этому заболеванию территорий. Ввозить сырую продукцию животноводства из-за рубежа на территорию Российской Федерации возможен только в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора. Готовые продукты животноводства, то есть, прошедшие термическую обработку, можно ввозить в количестве не более 5 килограмм на одно физическое лицо.

Не приобретайте живых свиней и поросят, а также продукцию свиноводства в местах несанкционированной торговли и без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих благополучие территории ее производства. Такой документ покупатель вправе потребовать у продавца.

Владельцам животных необходимо обеспечить безвыгульное содержание свиней в хозяйствах всех форм собственности и соблюдением необходимых ветеринарных и санитарных мер:

- не допускать скармливания свиньям пищевых отходов без предварительной тепловой обработки (проварки), лечения свиней без предварительного исключения африканской и классической чумы свиней;

- соблюдать ветеринарно-санитарные требования по соблюдению работы подсобных хозяйств в режиме закрытого типа, а также ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации, уничтожения биологических отходов;

- исключить несанкционированное проникновение на территорию предприятий, хозяйств посторонних лиц и животных;

- установить и обеспечить функционирование в постоянном режиме дезинфекционных барьеров и ковриков.

При выявлении фактов заболевания или падежа домашних свиней либо при обнаружении в лесу трупов диких кабанов необходимо немедленно проинформировать сотрудников государственной ветеринарной службы.

При выявлении фактов нарушений, связанных с содержанием свиней, хранением и реализацией продукции свиноводства, необходимо обращаться в Управление Россельхознадзора:

г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 22, каб. 108, (8142) 56-61-26, 56-60-20, vetpogran@yandex.ru.