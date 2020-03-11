Мурманчане не знают, что должны чистить балконы от снега и наледи

Обычно календарная весна в Мурманской области редко совпадает с настоящей. Но этот март начался с потепления – на женский праздник столбик термометра поднялся выше нуля. Снег тает не только под ногами, но и над головами. Сообщения о том, что с крыши на тротуар упала наледь, появляются почти каждый день. К счастью, пока что пострадали только машины. Но все мы помним события марта прошлого года, когда с дома № 8 в Рыбном проезде сосулька упала на голову женщине - она умерла в больнице. Как готовятся к опасным ситуациям этой весной?

Для начала стоит понять, что не только управляющая компания или ТСЖ несут ответственность за белые шапки на домах. За них отвечает собственник. Например, если ваш балкон порос льдом, как сталактитами, то это еще и ваша головная боль, если…

По Жилищному кодексу, балконные плиты относятся к общему имуществу собственников на праве общей долевой собственности. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя Российской Федерации, четко прописывают, что самовольная установка козырьков, балконов, лоджий и застройка межбалконного пространства не допускаются.

- Согласно статье 210 Гражданского кодекса РФ, гражданин несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Законодательство РФ не устанавливает обязанность организаций, осуществляющих управление домом, по очистке самовольно установленного оборудования отдельных квартир от наледи и сосулек. В случае возникновения наледи на несущих конструкциях балконов, лоджий, в отношении которых не проведено самовольное переоборудование, ответственность за их очистку возлагается на управляющую организацию, - пояснили в администрации Мурманска.

Иными словами, если ваш балкон или лоджия построены незаконно, то отвечаете за них вы. Например, если проектом дома такая конструкция не должна быть застеклена, а вы все-таки это сделали, то, значит, будете отвечать. Но это не значит, что надо брать лопату и долото в руки и бежать сбивать лед. Собственник или наниматель жилого помещения вправе заключить договор на выполнение данных работ с любой организацией, оказывающей такие услуги, в том числе с управляющей организацией. Правда, северяне очень редко обращаются к специалистам за такими услугами.

- Наледь на балконах – часто явление, особенно на домах небольшой этажности и где есть покатые крыши. Но за сезон к нам поступает не более 10 заявок на очистку таких конструкций. Это самые сознательные жильцы. Остальные просто жалуются, что мы не работаем, если видят наледь. И объяснения про зону ответственности не помогают. Таких жалоб – десятки каждый день, - рассказали «КП» в одной из крупных управляющих компаний города.

В том, что северяне не очень охотно обращаются к специалистам за «зимней» уборкой, есть и другая причина – не только незнание. Иногда банально жаба душит. Смотрим прайс мурманской «управляшки» на работы: очистка кровли от снега и наледи толщиной до 20 сантиметров – 171 рубль за кв. м и 96 рублей - до 30 сантиметров (и это без учета автовышки – ее оплачивают отдельно), сбивание сосулек – 128 рублей за погонный метр. И, самое главное, очистка балкона – 1130 рублей. Не каждый захочет платить, даже если осознает, что сосулька с его собственности может улететь кому-то на голову. Такие случаи, кстати, в Мурманской области уже были.

- Еще один момент: если снег с самовольно сделанного балкона упадет на машину, то ее владелец, конечно, подаст в суд на УК, но в итоге отвечать придется все-таки владельцам квартиры. Управляющая компания – первая в списке обвиняемых, но когда будет детальное рассмотрение дела, все-таки вина будет лежать на собственниках. Судебная практика других регионов тому подтверждение, - пояснил юрист Олег Савохин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru