2020-03-11T11:02:09+03:00
Наука

В Мурманской области миражи - частое явление

Если вы не видели ни одного, значит, плохо смотрели на небо
Мария ПАШЕНКОВА
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Над Имандрой часто можно увидеть миражи. Фото: Валерий ДеминНад Имандрой часто можно увидеть миражи. Фото: Валерий Демин
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Миражи у многих ассоциируются с пустыней, когда над раскаленным песком идет зыбь и вдруг появляются очертания пальм. Но увидеть фата моргану можно и на Севере, главное, почаще поднимать глаза на небо.

Недавно мы писали, как научный сотрудник Полярного геофизического института Валерий Демин сфотографировал мираж над Имандрой. Звучит удивительно, но наш собеседник говорит, что это явление для Заполярья частое.

Мираж обычно не статичен. Фото: Валерий Демин

Мираж обычно не статичен. Фото: Валерий Демин

- Необычного ничего нет, если честно. Всякий раз, когда устанавливается ясная тихая морозная погода, присматриваюсь на далекие объекты у горизонта (максимально далекие). В таких погодных условиях часто наблюдаются сильные изменения температуры воздуха с высотой. Меняется температура воздуха, а, значит, меняется его плотность. А если меняется плотность, то свет уже не распространяется прямолинейно. Так и создаются миражи. В данном случае - верхний мираж. Он как раз часто и возникает в Арктике, - рассказал "Комсомолке" Валерий Демин.

Сам он с января видел уже порядка пяти иллюзий. В Апатитах и Кировске, кстати, они возникают часто, но и у жителей других городов, например, Мурманска, есть шанс, хоть в облцентре горизонт часто закрыт.

Зима и весна - прекрасные времена года для наблюдения за фата морганой. Фото: Валерий Демин

Зима и весна - прекрасные времена года для наблюдения за фата морганой. Фото: Валерий Демин

- Когда поздней весной вдруг к нам начинает поступать очень теплый воздух, а вода в Кольском заливе еще холодная, очень вероятны искажения предметов на противоположном берегу залива. Просто отклонения лучей очень небольшие потому , чтобы их заметить, нужно тщательно присматриваться или они должны быть очень удаленными - на линии горизонта, - продолжает Валерий Демин. - Вообще миражи всегда следует ожидать там, где температура воздуха сильно изменяется по вертикали или по горизонтали.

В Арктике часто встречается верхний мираж. Фото: Валерий Демин

В Арктике часто встречается верхний мираж. Фото: Валерий Демин

Кстати, мираж может появиться и не у воды. Фотограф из Кировска Борис Вахмистров в свое время снял иллюзию на обычной пустой дороге, когда на полотне вдруг появились огни машины. Так что чаще смотрите не себе под ноги (хотя в гололед это важно!), а вокруг - природа дарит нам удивительно красивые картины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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