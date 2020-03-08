Мужчины начинают готовиться к 8 Марта заранее, и каждый год выдумывают все новые оригинальные способы поздравить милых дам с весенним праздником. Например, губернатор Мурманской области Андрей Чибис объехал все министерства и подарил по розе их прекрасным представительницам, а заодно охватил и северянок на остановке общественного транспорта.

Для жительниц окрестных домов

Однако некоторые мурманчане решили делать свое поздравление более масштабным. Так на крыше будущего катка на улице Капитана Орликовой строители на снегу сделали надпись «С 8 Марта!». Послание стало достояние жительниц окрестных домов. Разумеется, необычное поздравление тут же выложили в сеть. Увы, не все женщины оценили столь широкий жест. Среди редких «молодцы» можно было прочитать и про «некоторым нечем заняться», а ведь мужчины старались не столько скреативить, сколько просто сделать приятное чаровницам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/765192" frameborder="0"></iframe> В Мурманске на крыше будущего катка появилась надпись «С 8 Марта!».Автор: Мурманск. Официальная группа! другой источник

Праздничный заплыв

Михаил Курбатов пошел еще дальше. В преддверии праздника он устроил мартовский заплыв в Баренцевом море, чем вызвал неподдельное восхищение публики.

- Вот такие северные мужчины – купаются при температуре воды 3-4 градуса. Наверное, ему не холодно, а мы-то надели на себя все лучшее сразу, - прокомментировала видео Елена Ободкова.

Герой ролика Михаил Курбатов занимается моржеванием не первый год и частенько практикуется в купаниив Баренцевом и других северных морях. Но конкретно этот заплыв мужчина приурочил к 8 Марта и девушкам, сопровождающим его в Териберку.

- Я пожелал своим прекрасным спутницам оставаться такими же красивыми и почаще улыбаться, - открывает секрет читательницам «КП» Михаил Курбатов. – Судя по реакции, поступок девушки оценили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/765237" frameborder="0"></iframe> Северянин Михаил Курбатов посвятил девушкам заплыв в Баренцевом море.Автор: Елена Ободкова

8:6

На подвиг ради женщин готовы и бравые военные. Согласитесь не каждый готов пропустить в свои ворота гол даже ради бездонных глаз красавицы? Но В дружеском матче главная команда Северной военной хоккейной лиги «К-21» встретились с женским составом сборной и проиграли со счетом 8:6.

- На лед против 16 представительниц прекрасного пола вышли в том числе командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев и его заместитель – вице-адмирал Олег Голубев. Мужчины галантно пропустили в свои ворота восемь шайб, наверное, в честь праздника, ответив только шестью, - сообщает пресс-служба Северного флота.

После матча прекрасным соперницам хоккеисты подарили цветы. Фото: Пресс-службы Северного флота

Кстати, командующему настолько понравилось проигрывать милым дамам, что он пообещал сделать такие дружеские встречи традицией.

А во время учений в небе над Североморском-3 летчики-истребители и вовсе выполнили вираж в горизонтальной плоскости в виде восьмерки, чем заслужили восхищение своих прекрасных женщин-сослуживцев.

Из подручных средств

Сотрудники МЧС давно славятся своим креативом на всю Мурманскую область и далеко за ее пределами. Бравые пожарные – мастера на поздравительные ролики. В этот раз они решили зайти с другой стороны и выложили из подручных средств – в данном случае пожарных рукавов – поздравление «С 8 Марта!». Кстати, их сюрприз имел больший успех, чем у строителей.

Поздравление сложили из подручных средств. Фото: Елена Колданцева

- Не перевелись еще романтичные мужчины, способные на поступки. Приятно! – написала Таня Червоненко в соцсетях и мурманчанки ее поддержали.