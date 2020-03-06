В Мурманской области хотят выращивать арбузы и дыни

Жизнь на Крайнем Севере сурова. Но это не мешает северянам становиться огородниками и садоводами. Жители Мурманской области сажают и получают урожай овощей, ягод. Даже в городах нередко можно встретить небольшие палисадники, что уж говорить о маленьких населенных пунктах, где люди варят варенье из малины, смородины и жимолости, собранных на своих участках. А ведь сами собой культуры на промерзлой земле вряд ли появились бы – растения-приспособленцы с 20-х годов прошлого века выводила и выводит станция в Апатитах. С «Комсомолкой» о «зеленых» чудесах побеседовала врио директора Полярной опытной станции ВИР Ирина Михайлова.

Не прерываясь на войну

Оказывается, наша станция не одинока, филиалов Всероссийского института растениеводства им. Н.И. Вавилова 11 по всей стране. Каждый занимается сохранением, поддержанием и изучением коллекции сельскохозяйственных культур Вира, а так же выводит сорта, подходящие под разный климат.

- Мы - филиал опытной станции Всероссийского института растениеводства имени Н. И. Вавилова в Санкт-Петербурге. Наша основная деятельность – сохранение, изучение и поддержание генетического фонда сельскохозяйственных культур на Кольском полуострове. Также мы занимаемся интродукцией - приспособление привезенного растения к северным условиям. Климатические условия Кольского полуострова можно назвать лабораторией под открытым небом. Потому как длительный световой день и низкие положительные температуры являются стрессовыми для растений и далеко не каждое растение может произрастать в условиях Заполярья. Здесь привезенные растения приживаются, адаптируются и внедряются в культуру производства на пользу людям. На станции в настоящий момент сохраняется более 4 тысяч сортов сельскохозяйственных растений: более 3 тысяч только картофеля, а также овощные, ягодные, декоративные и кормовые культуры, - рассказала Ирина Михайлова.

Сотрудники ПОСВИР не прервали работу даже в военные годы – нельзя, во имя сельского хозяйства всего мира! А в первые годы работы спасали северян от цинги.

- Расскажите, как вообще появилась станция? Чем занимались исследователи в первые годы работы?

- Полярная опытная станция официально была создана в 1923 году, но исследования начались еще раньше, в 1921-м на станции Хибины. Работа началась с тотального изучения и первоочередной задачей перед исследователями стояло определение: что может здесь жить, какие культуры сумеют произрасти, что люди могут использовать для выращивания. Во время освоения Кольского Севера в далекие 1920 годы на Севере свирепствовала цинга. Необходимо было восполнение витамина С у северян, то есть нужны были свежие продукты питания и в первую очередь – зеленные культуры богатые витамином С. В первые годы работы станции ученые уделили этому большое влияние. Чуть позже начали изучать культуры защищенного: перцы, томаты, огурцы, кабачки.

Во время войны работа не прерывалась. В архивах находятся отчеты по 1943-1944 годам, поддержание и изучение коллекций картофеля, а так же и производство картофеля ни на день не было приостановлено. Уход за коллекциями подразумевает сохранение его в зимний период, а летом – снова коллекционные образцы высаживаются в поле, осенью – уборка урожая. Почему именно на Крайнем Севере сохраняется мировая коллекция картофеля? Дело все в том, что в условиях Крайнего Севера картофель не подвержен болезням из-за отсутствия вредителей и вирусных заболеваний, как в средней полосе. Поэтому коллекция сохраняется в чистом виде.

Ирина Михайлова рассказала, что сейчас ее коллеги активно занимаются декоративными культурами.

В 1972 по 1977 годы станцию перевезли на берег озера Имандра из-за развития горнодобывающей промышленности, и образовавшиеся хвостохранилища из нефелина мешали научно-исследовательской деятельности. Тогда с разработанных площадок перевезли всю землю, почво-грунты. В эти годы строились здания станции, обустраивались площадки для изучения и поля для выращивания и изучения коллекций ВИРа. – рассказала историю станции собеседница «КП».

Урожайность и зимостойкость

Подумать только, станция имеет практически столетнюю историю! Но сложные времена позади. Теперь один из главных ориентиров исследователей – выведение новых сортов и увеличение коллекций сельскохозяйственных культур.

- Общая площадь станции – 83 гектара, в них входят лесопосадки, сельхозугодья, парники. За практически столетнее существование на станции создано более сотни сортов растений для использования именно на Кольском Севере. Когда-то черная и красная смородина была здесь экзотикой. Сейчас же она доступна всем, урожайность высокая. А все потому, что научные сотрудники станции вывели специальные «закаленные под север» сорта. В перечень выведенных для Мурманской области растений входят капуста белокочанная Полярная номер первый и салат Хибинский (пекинская капуста). Их можно выращивать не в теплице, а на улице. А также на станции выведено 30 сортов картофеля, ягодные культуры (жимолость, малина, земляника), овощи (свекла, морковь), кормовые культуры (овес, ячмень, рожь, тимофеевка). Сейчас мы активно занимаемся разведением декоративных культур: спиреи, шиповника, розы, красно-листной черемухи (красные цветы в период цветения). Самая активная работа в настоящий момент – мелкоплодные декоративные яблони. Так же выращиваем многолетние травянистые декоративные культуры, - отметила сотрудница ПОСВИР.

Прогресс не стоит на месте. В этом году в филиале Полярная опытная станция Вир открыта и начала работу лаборатория биотехнологии.

К празднику в Апатитах готовят тюльпаны.

- В 2020 году мы начали работу в лаборатории биотехнологии, где будем размножать оздоровленные от вирусов сорта картофеля, смородины черной и красной для использования в Мурманской области, а так же восстанавливать коллекции сельскохозяйственных культур. Такие исследования помогут производить чистый посадочный материал смородины черной и красной от реверсия смородины — это очень опасное и распространенное микоплазменное заболевание. В народе более распространено другое название заболевания — махровость. Его распространяет почковый клещ, который поражает смородину черную на Кольском полуострове в большом количестве. Так же сотрудники лаборатории будут работать над программой введения культур в культуру in-vitro и обучаться методам микрочеренкования. - рассказала Ирина Михайлова.

«Полярного мишку» - в совхозы

Для каждого вида культур существует своя система отбора.

- Изучение любой культуры проводится по признакам урожайности и зимостойкости. Если растение все-таки может существовать в наших условиях, но не плодоносит, оно малоинтересно, только если в декоративных целях. Если это ягодные культуры, то среди критериев размер, вкусовые качества, состав (наличие витаминов, сахаров), правильность формы, возможность транспортировки (толстая кожица – можно перевозить, тонкая – быстрое местное использование). Если говорить о картофеле, то это урожайность (количество клубней на одном кусте), выровненность клубня (каждая хозяйка хочет иметь на кухне удобный для приготовления продукт), размер глазков. Если это кормовая культура, она должна быть устойчива к ветрам, хорошо облиственная, вовремя производить зерно, - поделилась врио директора станции.

Оказывается, даже когда сорт выведен, сделать его доступным для совхозов и огородников – не так просто.

- Даже если мы вывели какой либо сорт, дали ему название, например, ячмень «Полярный мишка». Об этом заявляем в Госсорткомиссию в Москву, оформив документы и описав сорт. После одобрения (сорт должен превысить стандарт по нескольким признакам), регистрируем патент и начинаем рекламную компанию (сообщаем всем хозяйствам о выведении нового сорта для использования в разрешенном регионе) Совхозы заинтересовываются и покупают выведенный элитный сорт для производства элиты и в дальнейшем для массового размножения. Таким образом начинается массовая поставка продукции в регионы. Хорошее подспорье импортозамещению! – отметила собеседница «Комсомолки».

- А как рассказать о новом сорте огородникам-любителям? Проще внедрить новинку все-таки в большие хозяйства?

- Нет, для огородников не нужен такой объем образцов. Цифры здесь совсем другие. Например, вывели новый сорт смородины. Прошли все этапы, которые назвала ранее, провели рекламу (статьи, видеоролики). Также для этого регулярно проводим выставки-ярмарки, на которых показываем новинки, проводим лекции в библиотеках и школах и Домах культуры в населенных пунктах по Мурманскому региону. Огородники сами делятся друг с другом новинками, которые услышали. И новый сорт становится востребованным. Сообщаем, какие сорта продаем и в каких магазинах Апатитов, а так же два раза в год выезжаем в Мурманск, Ковдор, Оленегорск, Мончегорск, Кандалакшу, Полярные Зори на весенне-осенние выставки, - рассказала сотрудница ПОСВИР.

Арбузы в Заполярье

- Чем занимаетесь сейчас? Каковы ближайшие планы сотрудников станции, если не секрет?

- К 8 марта занимаемся выгонкой тюльпанов на срезку, а также луковичных геоцинтов, крокусов, нарциссов. Среди новых сортов ягод - черная смородина «Северное сияние», «Кольский сувенир», земляника садовая «Хибинская красавица», красная смородина «Сережка», «Татьяна» и «Светлана». Совсем недавно взяли образцы бахчевых культур с Кубани: арбуз, дыня, тыква. Сорта Кубанской опытной станции будем изучать и сделаем проект возможности выращивания в теплицах в условиях Кольского Заполярья. На днях получим семена. Им не нужно большое пространство, посмотрим, что из этого получится и сможем ли мы вывести северную бахчу. Ведь у нас такое короткое лето, но садоводам – огородникам хочется чего-то экзотического в условиях нашего сурового климата! – подытожила Ирина Михайлова.