В Мурманске не могут определиться, где построить лучшую школу Арктики

Год назад в Мурманске заговорили о том, что городу нужна новая школа или даже несколько. Конечно, такие мысли были и раньше, но в 2019-м заработал национальный проект «Образование», по которому можно получить солидную финансовую помощь из федерального бюджета. Горсовет Мурманска сразу стал держать руку на пульсе и предложил несколько проектов. Да только благая идея вызвала в Заполярье жаркую дискуссию.

Бассейн забыли

Что же предлагает администрация города и депутаты? Первая школа на 500 мест может появиться в Жилстрое, где закрыли общеобразовательное учреждение №12. Само здание остро нуждалось в ремонте, а когда решили его обновить, выяснили, что земельный участок по новым нормам не подходит под школу. Поэтому в районе стало на одну альма матер меньше, что привело к уплотнению классов.

Еще одну школу хотят построить в Восточном микрорайоне рядом с улицами Маклакова и Скальная. И о ней стоит сказать подробнее. Амбиции у города большие: учреждение будет на 1200 мест и должно стать лучшей школой российского Заполярья, где будут учиться одаренные дети.

- В этом районе выдают участки многодетным семьям, поэтому встал вопрос о том, где будут учиться эти дети. В эту школу смогут ездить дети из других городов, в том числе из Североморска и Колы, для их проживания будет построен пансионат, - пояснил глава Мурманска Андрей Сысоев.

С этим проектом город заявился в нацпроект, стало известно, что из федерального бюджета на него готовы выделить 289 миллионов рублей, из регионального – 671 миллион. Был объявлен аукцион на проектно-сметную документацию, которую хотели разработать в 2020 году, дабы до 2022-го уже построить школу. Но закупку отменили. Дело в том, что в Мурманске хотели построить такое же здание, как в Североморске. Но вышестоящие инстанции потребовали, чтобы в школе облцентра был еще бассейн. Подходящий типовой проект нашли в Набережных Челнах, назначили новый аукцион. Но и его пришлось отменить по требованию минстроя региона. И это один из самых острых углов этой истории.

Сколько вешать в граммах

Министерство не одобрило место для лучшей школы Арктики.

- Мы изучили вопрос вместе с представителями города и министерства образования. И Мурманску нужны не несколько школ – это не рационально, а всего одна на 1050 мест. В наших планах – остановить отток населения, поэтому надо строить не для тех, кто, возможно, к нам приедет, а для тех, кто уже живет в регионе. Да, в Восточном микрорайоне выделяют участки для многодетных семей, но пока там построят дома… Разумнее будет сделать школу в Больничном городке, который ждет реновация, - объяснила позицию министерства министр строительства и территориального развития Оксана Астахова. – Не надо расширять город, надо заняться запущенными районами.

Напомним: всего по проекту реновации микрорайона (кстати, он еще не представлен официально), здесь должны построить 200 тысяч квадратных метров жилья. До 2023 года -35 тысяч «квадратов» или, если говорить понятно, пять 14-этажных домов. Не удивительно, что новая школа вписывается в эти планы создать в Мурманске образцово-показательное место. Но почти все депутаты думают иначе (кстати, в этом составе горсовета много представителей сферы образования).

Так, Сергей Веллер уверен, что строить школу, вокруг которой не меньше десяти лет будет идти стройка, идея не самая лучшая. Тамара Прямикова не понимает, почему речь идет об учениках из других муниципалитетов, есть у народных избранников претензии, что на «Больничке» проблемы с дорогами, которые не выдержат нагрузку новых автомобилей и возникнут заторы. Да и захотят ли родители, чтобы их дети учились рядом с моргом, СИЗО, аллей памяти с ритуальными магазинами? А Елена Меркушова считает, что не надо смотреть в будущее, игнорируя проблемы настоящего.

- Надо строить здесь и сейчас. Есть школа с интернатом в Варзуге, и он пустует! Кто принял решение строить школу для одаренных детей, когда нарушается право остальных детей на образование? У нас сейчас по СанПиНу на одного ребенка в школе должно приходиться 2,5 квадратных метра, в классе в зданиях, многие из которых построены очень давно, могут находиться около 20 человек. Эти правила не соблюдаются, школы платят штрафы. Надо строить школу, которая разгрузит другие, - уверена Елена Ивановна, которая также является председателем профсоюза работников народного образования и науки.

Единый знаменатель

К единому мнению на заседании горсовета, где обсуждали будущий храм (или храмы) знаний, не пришли. Депутаты хотят запустить проект в Восточном микрорайоне, а минстрой – на Больничном городке.

- Сейчас этот вариант – самый эффективный и не дорогой из всех предложенных. Не подлежит обсуждению, надо строить или нет школу. Надо! Но давайте подумаем лучше и сделаем все хорошо. Пусть мы не сдадим ее в 2022 году, но сдадим в 2023-м и она станет лучшей, - уверена Оксана Астахова.

Дискуссия продолжится и дальше: в ближайшие месяцы город и область должны прийти к единому решению для выполнения задания нацпроекта.