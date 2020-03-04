«А ну-ка, девушки!»: Осужденная из Зеленоборского взяла «бронзу» на Всероссийском творческом конкурсе

960 конкурсанток из 73 регионов России – такова была конкуренция на первом Всероссийском конкурсе федеральной службы исполнения наказания «А ну-ка, девушки!». Однако подопечная колонии-поселения №20 в Зеленоборском Надежда Кальметьева сумела не только достойно представить Мурманскую область, но и завоевать «бронзу».

- Как говорит мой начальник отряда Елена Миронова: «Надеемся на минимум, получаем максимум – тогда результат ценнее вдвойне!». Так и вышло. Я не рассчитывала на победу, но сделала все, чтобы результат моей многодневной работы никого не разочаровал. Призовое место стало неожиданностью и оттого оказалось еще ценнее! – говорит Надежда Кальметьева.

Художественно прочтение национальной сказки оказалось непростой, но интересной задачей. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской области

По словам девушки, ей было очень трудно поверить в себя, а потом она долго вынашивала концепцию, с которой выступит на конкурсе. Дело в том, что Мурманская область для Надежды, по сути, чужая – в Зеленоборский она приехала из Санкт-Петербурга, где работала официантом-барменом и увлекалась художественной гимнастикой. Однако участие в творческом состязании помогло открыть для себя удивительную культуру саами. Именно эта тематика проходила красной нитью во всех пяти испытаниях.

- Я поставила перед собой задачу создать целостный образ женщины-саами. Для этого пришлось сшить летний и зимний комплекты национальной одежды (печок и юпу), научиться готовить древнейшее блюдо саамов-рыболовов «Куль корних» (рыбник), подготовить художественное прочтение сказки «У кого дела больше?» и рассказ об истории, национальных традициях, достопримечательностях и природе Кольского края. Только процесс съемки занял около недели, - рассказывает о проделанной работе бронзовый призер конкурса.

Древнее блюдо саамов-рыболовов «Куль корних» не оставил равнодушным жюри. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской области

Надежда уверена, что у нее получилось блестяще пройти все испытания благодаря поддержке Елены Мироновой – идея с «Куль корних» принадлежит именно ей – и других осужденных, которые помогали конкурсантке и болели за нее на каждом этапе. Это буквально окрылило девушку.

- При такой активной помощи сотрудников учреждения и осужденных колонии-поселения я готова смело участвовать и побеждать в других творческих состязаниях, - уверяет Надежда Кальметьева.