Афродита родилась на берегу Кольского залива

Современное искусство может быть разным. В наше время для него не существует рамок и ограничений, из залов художественных галерей и музеев оно убегает на улицы городов. Нерукотворными рамами становится природа. Мурманчанка Анастасия Лайтер знает это очень хорошо: на фоне заполярных пейзажей она провела уже два перформанса. Они остались незаметными для многих северян, но точно заслуживают внимания.

Первый перформанс прошел в Териберке, на берегу Северного Ледовитого океана. Сюда Анастасия привезла манекен в почти свадебном облачении. Его изюминкой стали крылья, которые подхватывал весенний ветер, дующий над серыми волнами.

Анастасия Лайтер уверена, что Мурманску не хватает ярких событий.

- Такое платье я придумала около года назад, но совершенно не представляла, как его сделать. И вот мечта стала реальностью! Крылья, переходящие в накидку, королевский воротник и драпированные асимметричные рукава. Я рассчитывала на сильный ветер из Арктики, который будет развевать крылья, но в бухте был штиль, - говорит Анастасия. - Судьба этого платья во многом перекликается с Севером. Два оттенка белого двух видов ткани, словно разнообразие оттенков снега, что легко различают глаза живущих за Полярным кругом.

Второй перформанс получился спонтанным. Не потому, что Анастасия его не планировала – вдохновение было! Но нужно было, чтобы сложилось сразу несколько факторов. Например… пришли крепкие морозы.

Дело в том, что этой зимой нашу страну охватил челлендж #frozenpants с замороженной одеждой. Для жителей деревень, которые сушат и штаны, и простыни на свежем воздухе, это обыденность. Но за ней рассмотрели необычное. Жительница Якутии заморозила при минус 40 платье и брюки – получилась красивая инсталляция и почти история любви. А еще раньше – в 2018 году – в Штатах заморозили джинсы. Анастасия Лайтер не осталась равнодушной к такой интересной задумке и тоже решила ее попробовать. Идеи рождались в голове, но точной даты, когда же будут воплощены они в жизнь, не было. И вдруг ударили крещенские морозы, и это стало отличным сигналом – пора действовать.

Челлендж у Кольского залива - отсыл к известной картине Боттичелли.

- Было -27, я поехала на берег Кольского залива. Взяла с собой тонкую ткань наподобие органзы, воду. Думала, что мокрая ткань будет долго застывать, но на морозе она схватывалась моментально, поэтому мне пришлось быстро придавать ей форму. Еще я думала, что буду вынимать манекен, на котором делала композицию, но у ткани оказалась высокая парусность - все бы сломал ветер. Было очень холодно, на мне была самая теплая моя одежда, в том числе две пары перчаток – купила в магазине самые большие, какие нашла, резиновые, чтобы работать с водой. Было очень красиво: рядом залив, замерзшие валуны, красивое солнце. Поэтому я и назвала свое творение Афродитой, - рассказывает Анастасия.

Зрителей у перформанса не было, разве что мимо проезжали редкие машины да манекеном заинтересовались бродячие псы, которых у прибрежной дороги очень много. Мурманчанке даже пришлось сесть в машину и отгонять стаю.

В планах у Анастасии и другие арт-события, в которых она будет единственным и творцом, и зрителем. Она уверена, что Мурманску не хватает ярких красок и интересных событий, небольших по масштабу, которые могут создать такие художники, как она.