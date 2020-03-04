2020-03-04T09:20:34+03:00
Звезды

Афродита родилась на берегу Кольского залива

Жительница Мурманска присоединилась к челленджу #frozenpants
Мария ПАШЕНКОВА
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Первый перфоманс прошел в Териберке на берегу океана.Первый перфоманс прошел в Териберке на берегу океана.
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Современное искусство может быть разным. В наше время для него не существует рамок и ограничений, из залов художественных галерей и музеев оно убегает на улицы городов. Нерукотворными рамами становится природа. Мурманчанка Анастасия Лайтер знает это очень хорошо: на фоне заполярных пейзажей она провела уже два перформанса. Они остались незаметными для многих северян, но точно заслуживают внимания.

Первый перформанс прошел в Териберке, на берегу Северного Ледовитого океана. Сюда Анастасия привезла манекен в почти свадебном облачении. Его изюминкой стали крылья, которые подхватывал весенний ветер, дующий над серыми волнами.

Анастасия Лайтер уверена, что Мурманску не хватает ярких событий.

Анастасия Лайтер уверена, что Мурманску не хватает ярких событий.

- Такое платье я придумала около года назад, но совершенно не представляла, как его сделать. И вот мечта стала реальностью! Крылья, переходящие в накидку, королевский воротник и драпированные асимметричные рукава. Я рассчитывала на сильный ветер из Арктики, который будет развевать крылья, но в бухте был штиль, - говорит Анастасия. - Судьба этого платья во многом перекликается с Севером. Два оттенка белого двух видов ткани, словно разнообразие оттенков снега, что легко различают глаза живущих за Полярным кругом.

Второй перформанс получился спонтанным. Не потому, что Анастасия его не планировала – вдохновение было! Но нужно было, чтобы сложилось сразу несколько факторов. Например… пришли крепкие морозы.

Дело в том, что этой зимой нашу страну охватил челлендж #frozenpants с замороженной одеждой. Для жителей деревень, которые сушат и штаны, и простыни на свежем воздухе, это обыденность. Но за ней рассмотрели необычное. Жительница Якутии заморозила при минус 40 платье и брюки – получилась красивая инсталляция и почти история любви. А еще раньше – в 2018 году – в Штатах заморозили джинсы. Анастасия Лайтер не осталась равнодушной к такой интересной задумке и тоже решила ее попробовать. Идеи рождались в голове, но точной даты, когда же будут воплощены они в жизнь, не было. И вдруг ударили крещенские морозы, и это стало отличным сигналом – пора действовать.

Челлендж у Кольского залива - отсыл к известной картине Боттичелли.

Челлендж у Кольского залива - отсыл к известной картине Боттичелли.

- Было -27, я поехала на берег Кольского залива. Взяла с собой тонкую ткань наподобие органзы, воду. Думала, что мокрая ткань будет долго застывать, но на морозе она схватывалась моментально, поэтому мне пришлось быстро придавать ей форму. Еще я думала, что буду вынимать манекен, на котором делала композицию, но у ткани оказалась высокая парусность - все бы сломал ветер. Было очень холодно, на мне была самая теплая моя одежда, в том числе две пары перчаток – купила в магазине самые большие, какие нашла, резиновые, чтобы работать с водой. Было очень красиво: рядом залив, замерзшие валуны, красивое солнце. Поэтому я и назвала свое творение Афродитой, - рассказывает Анастасия.

Зрителей у перформанса не было, разве что мимо проезжали редкие машины да манекеном заинтересовались бродячие псы, которых у прибрежной дороги очень много. Мурманчанке даже пришлось сесть в машину и отгонять стаю.

В планах у Анастасии и другие арт-события, в которых она будет единственным и творцом, и зрителем. Она уверена, что Мурманску не хватает ярких красок и интересных событий, небольших по масштабу, которые могут создать такие художники, как она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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