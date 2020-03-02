5:0 в нашу пользу: «Мурман» завершил сезон Суперлиги победой

«Вперед, Мурман!» - скандируют с трибун болельщики, изо всех сил поддерживая самую северную и самую любимую профессиональную команду по хоккею с мячом. И их поддержка вкупе с отточенным мастерством заполярных хоккеистов дала о себе знать. 27 февраля в областном центре прошел заключительный матч сезона-2019/2020 Суперлиги между хоккейным клубом «Мурман» и командой «Динамо-Казань», в котором наши игроки показали себя наилучшим образом.

На стадионе «Строитель» было действительно жарко, даже несмотря на прохладную погоду. Посмотреть на яркий спортивный праздник, проникнуться его душевной атмосферой пришло очень много людей от мала до велика: и детям, и взрослым было интересно взглянуть на финальную игру по хоккею с мячом.

- Привел сына, чтобы показать ему настоящих профессионалов своего дела. Он тоже хочет в будущем стать хоккеистом. Думаю, матч выйдет хорошим и наши победят! – поделился с «КП» один из болельщиков.

На радость болельщиков "Мурман" победил.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

«Мурману» нужна была победа, чтобы закрепиться на 12-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона, однако его ждал особенный соперник, который входит в пятерку сильнейших в стране.

- Ребята стабильно второй год подряд участвуют в Суперлиге. И то непростое решение о вступлении в высший дивизион хоккея с мячом, которое мы приняли три года назад, было правильным. Мы сделали значительный шаг вперед. А главные победители – это наши болельщики, - подчеркнул глава муниципального образования Мурманск Андрей Сысоев.

Перед решающим ледовым поединком все желающие могли согреться горячим чаем, отведать каши или полакомиться сладкой ватой, которую раздавали бесплатно. Затем началось красочное фаер-шоу, сопровождавшееся выступлением перкуссионного оркестра «Драм-там-там», а ансамбль песни и танца «Россия» вживую исполнил гимн нашей страны. А игра… Это был по-настоящему красивый хоккей с северным характером.

Мяч за мячом

С первых минут матча мурманчане взяли инициативу в свои руки и перешли в наступление. На 13-й минуте с угловой подачи Николая Гаврилова полузащитник Максим Семенов забил первый гол точным броском мяча в ворота соперника. На перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу «Мурмана». Во второй половине встречи наша сборная продолжила один за другим забивать мячи в ворота противника. Финальный свисток арбитра известил об окончании матча со счетом 5:0 в нашу пользу. Команда «Мурман» завершила сезон блестящей победой, а с трибун на весь стадион разнеслось оглушительное «Ура!».

— Это было что-то удивительное! Настоящий накал страстей! Думаю, эту игру я не скоро забуду, - поделился эмоциями от игры мурманчанин Геннадий.

Единственный в Заполярье клуб по хоккею с мячом "Мурман" красиво завершил сезон Суперлиги победой.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Настоящий успех!

На такой мажорной ноте и завершился последний матч сезона, а «Мурман» закрепился на 12-м месте турнирной таблицы высшего дивизиона отечественного хоккея с мячом.

- Впереди нас ждут новый сезон и новые достижения. Мы рассчитываем, что поддержка клуба продолжится силами попечительского совета, администрации города Мурманска и правительства Мурманской области, поскольку такой спорт высоких достижений должен жить. Все предпосылки для этого есть, - отметил депутат Государственной Думы Алексей Веллер.

Сезон закончен, но для команды это не повод убирать коньки и клюшки. Впереди тренировки, сборы и подготовка к новым сражениям.

- Последние несколько лет «Мурман» движется в высшем дивизионе отечественного хоккея с мячом, и я уверен, что мы продолжим бороться в Суперлиге в следующем году. Я хотел бы поблагодарить болельщиков за такую сильную поддержку нашей команды. С каждым годом трибуны заполняются все больше и больше. У мурманчан формируется целая традиция - болеть за наших хоккеистов на домашних матчах. Несмотря на то, что сезон завершается, наша жизнь под названием «хоккей с мячом» продолжается», - подчеркнул президент хоккейного клуба «Мурман» Александр Масько.

Когда игра закончилась, зрители ринулись с трибун на лед, чтобы от души поздравить хоккеистов «Мурмана». А на фотосессии самые преданные поклонники вручили подарок своему любимому клубу - баннер со снимками сезона и благодарностью за яркие эмоции на протяжении 2019 - 2020 года.

Под конец спортивного торжества небо озарилось красочным фейерверком.

Напомним: хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального бюджета и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» - и содействуют развитию юношеского спорта.