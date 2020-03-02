2020-03-02T12:26:08+03:00
Общество

Новый консул Финляндии в Мурманске: «Хочу объехать город на велосипеде и выучить русский язык»

Лари Пелтонен собирается развивать между северными странами приграничное сотрудничество, туризм и культуру
Наталья ЛОБАНОВА
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Лари Пелтонен мечтает выучить русский язык и укрепить дружбу народов.Лари Пелтонен мечтает выучить русский язык и укрепить дружбу народов.Фото: Наталья ЛОБАНОВА
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В мурманском отделении Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге приступил к работе новый консул Лари Пелтонен. До приезда в наш регион он работал в Постоянном представительстве Финляндии в Евросоюзе, в Брюсселе, а также в посольствах в Кабуле, Приштине и Бухаресте. Новый глава дипмиссии поделился своими впечатлениями от Мурманска и рассказал о приоритетных направлениях работы.

«Всегда хотел работать в России»

Лари Пелтонен приехал в Мурманск в середине февраля. Раньше он уже бывал в России, но только в качестве туриста.

- Это первый раз, когда я в вашей стране по работе, однако я всегда хотел реализовать себя здесь. И это произошло в Мурманске. Столица Кольского края произвела на меня положительное впечатление. Думал, что приеду сюда и будет очень-очень холодно, но на самом деле погода оказалась чудесной. Мурманск – по-своему интересное место. В Москве тоже неплохо, но тут прям настоящая Россия, - делится консул.

Лари поставил перед собой две интересные задачи, которые обязательно собирается воплотить в заполярной столице.

- Во-первых, я бы хотел посетить разные места в Мурманске, попутешествовать по городу. А так как я страстный велосипедист, то собираюсь объехать окрестности на велосипеде. Во-вторых, нужно изучить русский язык. Я проходил его основы в старших классах в школе и в университете, когда получал образование магистра социально-политических наук, но знаю его пока плохо, - отмечает Пелтонен.

Основные приоритеты

Несмотря на напряженную политическую обстановку, страна Суоми намерена плотно взаимодействовать с заполярным регионом во многих направлениях.

- Ситуация сейчас достаточно сложная, причем во всем мире, тем не менее, финское представительство будет развивать приграничное региональное сотрудничество с Россией. Это станет приоритетным направлением. Займемся модернизацией инфраструктуры финско-российских контрольно-пропускных пунктов, - подчеркивает консул. - В рамках программы Kola Arctic существует 29 разных проектов из стран Скандинавии. С финской стороны они в основном сосредоточены на лесной промышленности, развитии туризма. Что касается двусторонних проектов, то тут многое зависит от личных взаимодействий. Если, к примеру, мурманским библиотекам или больницам захотелось бы найти партнера со стороны Финляндии, то наше отделение консульства может передать контактные данные заинтересованной финской стороне.

По словам Лари Пелтонена, сейчас ведется активное сотрудничество с Мурманской областью в сфере культуры, которая призвана сплотить людей. Так, в апреле этого года в заполярной столице развернется традиционный фестиваль «Птица Баренц», на который съедутся гости из скандинавских стран, в том числе и из Финляндии: артисты, музыканты, деятели искусств.

В плане развития предпринимательства финское консульство также открыто и готово помочь.

- Одна из задач нашего представительства – быть посредником в налаживании контактов. И если есть заинтересованный финский предприниматель, мы стараемся подыскать ему возможности и соединить с партнерами в Мурманске. Несмотря на мое краткосрочное пребывание в заполярном регионе, я могу сказать, что таких возможностей много. У Финляндии, так же, как и у Мурманска, развит порт. В этом плане можно поискать точки соприкосновения, - говорит Лари.

Про визы и коронавирус

Как известно, с прошлого года ужесточились правила для оформления визы в Финляндию. Теперь помимо анкеты, полиса и фотографий, мурманчанам нужно подавать документы, подтверждающие их финансовую состоятельность и план поездки. Однако есть и приятные известия для северян, которые нередко посещают страну рек и озер.

- Конечно, Финляндия, вместе с другими странами шенгенского соглашения сейчас запрашивает дополнительные документы на получение визы. С другой стороны, сейчас предполагаются и приятные возможности для путешествующих в Финляндию. Скоро мы начинаем выдачу пятилетних виз для тех, кто приезжает туда часто. Думаю, что это сподвигнет людей больше ездить через границу, - рассказывает Пелтонен.

По словам нового консула, очень не хотелось бы, чтобы коронавирус как-то повлиял на поездки россиян в Финляндию. Напомним, в конце февраля в стране тысячи озер официально зарегистрировали второй случай заболевания этой заразой.

- Коронавирус быстро распространяется. В Финляндии зарегистрировано второе заражение, однако ситуация находится под контролем. Сложно делать какие-то прогнозы по поводу того, будут ли после этого в страну ездить чаще или реже, ведь мы не знаем, что случится через неделю. Очень надеюсь, что ситуация стабилизируется и границы продолжать работать в обычном режиме, - подытожил Лари Пелтонен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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