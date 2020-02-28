2020-02-28T17:20:58+03:00
Звезды

Афиша в Мурманске: "Мураками", Буратино и хорошее настроение

Куда сходить в Мурманске на выходных
Елена МОЛОДЦОВА
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МуракамиМураками
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Концерт «Мураками» станет подарком к 8 Марта

- Привет, дорогой Мурманск! Группа «Мураками» едет к вам. Шестой день весны мы встречаем вместе с вами в Rock'n'Roll bar, - обратилась к северянам солистка коллектива Диляра Вагапова.

Да, да, вы не ошиблись. Популярная группа «Мураками» решила сделать мурманчанам, по истине, прекрасный подарок к Международному женскому дню и порадовать их своим концертом. По этому случаю коллектив подготовил особую яркую программу, в которую вошли лучших песен за все 15 лет существования группы. Среди них, разумеется, будут такие хиты как «Нулевой километр», «Бред», «Наутек» и многие другие. Подготовили музыканты для мурманчан и большое количество сюрпризов.

Кстати, в столицу Арктике музыканты приезжают не впервые. Практически год назад, в апреле 2019-го, они уже давали концерт в нашем городе. И были встречены на ура, одарив коллектив бурными овациями и подарками.

Что ж, очередной весенний концерт обещает стать не менее незабываемым, а билеты на него – отличным сюрпризом для ваших половинок к 8 Марта.

6 марта, 19.00

Rock'n'Roll bar,

пр. Ленина, 11

25-75-75

Стоимость: от 1000 до 2000 рублей

ДЕТЯМ

Приключения Буратино

Буратино

Буратино

Окунуться в мир детства на этих выходных предлагает театр Северного флота. Зрителей старше шести лет приглашают в театральное приключение с элементами детектива, компанию в котором им составят известные и такие любимые герои сказки Алексея Толстого: очаровательная и немного капризная Мальвина, неподражаемый в своих эмоциях Пьеро, проказник Арлекин и верным Артемоном. Разумеется, не обойдется без свирепого режиссера кукольного театра Карабаса Барабаса и его друга-шарлатана Дуремара. А вот неразлучной парочке лисе Алисе и коту Базилио в этот раз достанется крайне необычная роль. Впрочем, об этом вы узнаете, пидя на спектакль.

8 марта, 11.00

Драматический театр Северного флота,

пр. Кольский, 186

52-80-93

Стоимость: 400 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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