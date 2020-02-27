2020-02-27T17:03:47+03:00
Общество

Yota запустила рекламную кампанию #хозяинтарифа

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Yota запустила новую рекламную кампанию #хозяинтарифа.Yota запустила новую рекламную кампанию #хозяинтарифа.
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27 февраля, Мурманск. Yota запустила новую рекламную кампанию #хозяинтарифа. Её цель – рассказать пользователям о том, что в Yota отсутствуют фиксированные тарифы, которые лишают клиентов выбора, навязывая определенное количество минут и ГБ, а также различные ненужные опции.

В рамках кампании Yota запустила четыре рекламных ролика, в каждом из которых один из героев – Валера, Женёк, Алиса или Серёжа – выдвигает свои требования к оператору. Ведь только в Yota клиент диктует свои условия, а не наоборот.

Кампания #хозяинтарифа будет транслироваться только в digital.

Yota 2.

«В новой рекламной кампании мы решили напомнить пользователям, что они сами вольны выбирать нужное количество минут и гигабайт, а также безлимитный доступ к нужным приложениям. И больше им ни за что платить не нужно. Просто потому, что не за что», - комментирует бренд-менеджер Yota Елена Толбузова.

Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow. Она продлится с 27 февраля по 5 апреля 2020 года.

* Реклама

Yota 1.

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