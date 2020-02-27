В Мурманске маму ребенка-инвалида не пустили бесплатно покататься на коньках

Многие помнят острый случай с чайханой в Мурманске, куда не пустили в День защиты детей трех девочек-инвалидов. И вот новый пост, увы, анонимный пост в группе "Мурманск", возмутил северян.

Жительница областного центра пожаловалась, что пришла с сыном-инвалидом покататься на коньках на стадион "Строитель".

- Нам было известно, что, по правилам, деткам-инвалидам положен бесплатный вход вместе с сопровождающим, прокат коньков при этом платный. Оплатив коньки, мы вышли на каток. Как только я надела коньки, охранник меня тут же остановил и потребовал оплатить вход. Я напомнила, что соправождающему вход бесплатный, но он пояснил, что ничего подобного, только тем, кто без коньков. На мой вопрос, а как же мне ребенка тогда сопровождать, если он далеко уехал, а я стою на месте и не могу выйти на лед без коньков? Какое же это сопровождение? - пишет мурманчанка.

Со слов женщины, и охранник, и кассир стали убеждать ее, что раз она катается, то за вход надо заплатить.

- Но никаких документов, инструкций, где данное правило зафиксировано, не предьявила. Все на словах, - продолжает мурманчанка. - Далее оказалось, что директора нет на месте. С руководителем по имени Валентин сотрудники связались по телефону, и тут данным человеком в грубой форме, на повышенных тонах мне было сказано, что каток - коммерческая организация и никто не обязан мне отчитываться об их правилах и если нам эти правила не нравятся, то мы можем каток не посещать! Я попросила все же показать документы, где написано, что сопровождающий ребенка-инвалида обязан оплатить вход. На это Валентин не ответил ничего. Таким образом, на лед меня не допустили голословно, не ознакомив ни с какими правилами в распечатанном виде. Просто так. Праздничный вечер был испорчен. От поведения сотрудников мы просто в шоке!

"Комсомолка" связалась с представителями стадиона, чтобы узнать вторую точку зрения. Администратор Валентин Юрченко, с которым и общалась мама мальчика, в тот день был в командировке в другой стране. Он говорит, что, возможно, будь он на месте, все бы удалось решить. Но по телефону он найти общий язык с женщиной не смог.

- Для любого сопровождающего ребенка, не важно, родители это или нет, вход бесплатный, но без коньков. Многие люди путают, что такое сопровождение - а это когда взрослый идет в специальную зону, где работают ассистенты (они помогают детям и взрослым, которые не умеют кататься), там можно ходить по льду без коньков. Дети, в том числе с ограничениями по здоровью, как правило, не катаются по всему катку, - поясняет Валентин Юрченко. - Как мы узнали, данная мама ребенка-инвалида прошла как сопровождающий, но решила покататься на коньках.

По словам администратора, с мальчика денег за вход не взяли. Это обычная практика для стадиона, где северяне с ограниченным способностями часто отдыхают и без платы. Многих здесь знают в лицо и даже не спрашивают документ, подтверждающий инвалидность.

- Я пытался поговорить с этой женщиной, но остановить возмущение было сложно. Закончили мы разговор на словах "Я это так не оставлю". Вы поймите, мы никогда никого не хотим обидеть. Я всегда стараюсь договориться, уладить конфликт, тем более, когда речь идет об особенных детях. Мы устраиваем разные акции, чтобы собрать деньги для инвалидов, - продолжает Валентин.

Он готов еще раз встретиться с мамой мальчика и самим ребенком и надеется, что они придут на стадион покататься и поговорить.

О ситуации на "Строителе" узнал Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган. Он хочет связаться с руководством стадиона, чтобы узнать все детали конфликта.