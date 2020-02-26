Билайн в Мурманске за два года удвоил сеть 4G

Билайн продолжает рекордными темпами развивать мобильную сеть передачи данных. За последние два года было построено столько же базовых станций 4G, сколько за все остальное время работы компании. В 2018 году Билайн реализовал самый масштабный в своей истории план строительства сети 4G. В 2019 году темп увеличился еще на 30%, и Билайн стал лидером по скорости развития сети 4G среди российских операторов*.

Удвоив сеть 4G, Билайн дал клиентам возможность больше использовать мобильный интернет и заранее подготовил техническую инфраструктуру к очередному витку роста трафика. В 2019 году трафик в сети 4G вырос в 2 раза по сравнению с прошлым годом, а за два года нагрузка на сеть 4G увеличилась в 4 раза. За последние два года каждый клиент в среднем стал потреблять в 2 раза больше интернет-трафика.

Масштабное развитие сети также подготовило инфраструктуру и для обслуживания новых абонентов. Доля клиентов с 4G-смартфонами за 2 года выросла более, чем в 1,5 раз, в том числе и за счет обеспечения покрытия 4G на тех территориях, где ранее эта технология отсутствовала. В конце 2019 года площадь покрытия населения сетью 4G выросла на 12% по сравнению с началом года и составляет 86%. Все больше клиентов стало пользоваться скоростным интернетом, и доля сети 4G в общем объеме трафика составляет в конце 2019 года 78%, за два года увеличившись в 2 раза.

Несмотря на постоянно возрастающую нагрузку, средние скорости доступа в мобильный интернет в сети 4G за два года выросли на 33%. Скорость увеличили новые базовые станции и масштабные проекты по модернизации сети и оптимизации использования частотного диапазона. Так за два года практически завершен рефарминг частот сети LTE 1800 MHz. Сотрудники технической дирекции Билайн увеличили ширину полосы в LTE с 5 MHz до 10 MHz в 56 филиалах компании и завершила работы по рефармингу в 97% филиалов.

Также Билайн заменил 95% базовых станций в России на современное оборудование, которое обеспечивает мгновенный доступ к online-ресурсам, быструю загрузку фотографий и видео и комфортное использование онлайн-игр. Компания завершила модернизацию в 32 филиалах и продолжает работы на 45 территориях.

Стратегия развития сети Билайн синхронизирована с общемировыми трендами. По данным исследования We Are Social и Hootsuite в 2019 году в более половине случаев люди пользуются интернетом со смартфонов. Эта доля постоянно растет, забирая время у компьютеров и ноутбуков. В прошлом году в среднем жители России тратили 2 часа и 26 минут в день на социальные сети, а всего в интернете проводили около 7 часов в день, что больше среднемировых показателей. В ближайшее время мобильный интернет будет основным способом выхода в сеть для большинства пользователей. Билайн предлагает клиентам необходимые скорости, а в будущем и быстрый переход на технологию 5G.

Исследование We Are Social и Hootsuite