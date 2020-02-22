Замело, так замело: Мурманская область оказалась по уши в сугробах

В нынешнюю зиму жители Мурманской области уж точно без снега не остались. Так, в декабре на Апатиты и Мончегорск свалилась тройная месячная норма белых мух, а январь стал самым снежным за последние 80 лет в заполярной столице.

Февраль исключением не стал – щедрый циклон «Виктория» осыпал снегом жителей Заполярья с лихвой, да так что пришлось на время закрывать дорогу в Териберку и Туманный. Больше всего в последний месяц зимы «повезло» Кировску. Там меньше, чем за сутки выпало более 20 миллиметров осадков. В итоге, разгребать наперевес с лопатой последствия снежной стихии пришлось даже местным властям.

Снегоуборочная техника и коммунальщики всеми силами стараются справиться с огромными сугробами, накрывшими Кольский край всего за несколько дней, но получается… не слишком удачно. Заполярные города стали похожи на одно большое белое покрывало. Тем временем, местные жители делятся в соцсетях заснеженными снимками подъездов, выбраться из которых – задача не из простых.

- Актуальные фотографии из Кировска на зависть петербуржцам, москвичам и жителям солнечной Бразилии, - отмечают в паблике «Уютное Заполярье».

Чтобы дойти до своего подъезда, нужно очень постараться. Фото: Погода в Мурманске

Сугробы в городе горняков выросли чуть ли не до двух метров. Даже внедорожник Great Wall Hover выглядит меньше, чем стена из снежных залежей.

Сугробы уже ростом с машину. Фото: vk.com/arctic51

Скоро из-за новорожденных зимних гор будет совсем не видно, что происходит по сторонам.

Путь только вперед! Фото: vk.com/hc_apatity

Да и во дворах ситуация не лучше. Например, путь к дому №26 по улице Ленинградской в Кировске больше напоминает сказочный лабиринт.

Чтобы попасть домой, нужно пройти загадочный лабиринт. Фото: vk.com/51jkh

В группе «Мурманск – столица Арктики» северян даже просили угадать, что за город изображен на фото, где замело половину первого этажа. Ироничный пост собрал массу комментариев с разными догадками. Больше всего голосов пользователи соцсетей отдали, разумеется, за Кировск.

Снежная стихия подобралась к окнам первого этажа. Фото: vk.com/arctic51

Некоторым жителям Кольского края и вовсе из окон нельзя ничего разглядеть, кроме сугробов. Главное, не открыть раму, а то рискуешь превратишься в снеговика.

- А из нашего окна площадь Красная видна! А из вашего окошка только улица немножко, - слагают шуточные стихи о снежной стихии в паблике «Кольский север/Апатиты Мурманск Хибины».

Глядишь в окно, а там - бело. Фото: vk.com/kolasever

Сейчас циклон «Виктория» потихоньку уходит из Мурманской области. Однако след он оставил не маленький и коммунальным службам еще долго придется разбираться с проказами непредсказуемой северной погоды.