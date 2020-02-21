В Мурманске закрывают единственный санаторий

Когда в декабре прошлого года на сайте мурманского санатория «Тамара» появилась красная надпись, гласящая, что лечебно-профилактическое заведение закрывается на капремонт и медицинские услуги больше не оказываются, жителей областного центра охватила паника. В нашу редакцию начали звонить взволнованные пенсионеры и спрашивать, что теперь делать и где лечиться, если единственный в Мурманске санаторий ушел на покой. Журналисты разбирались в сложившейся ситуации.

Где же отдыхать?

5 декабря министерство труда и социального развития Мурманской области расторгло с санаторием «Тамара» государственный контракт на оказание услуг по оздоровлению и отдыху лиц старше 70 лет в санаториях Мурманской области в 2019-2020 годах. Куда же теперь ехать поправлять здоровье пожилым северянам? Ответ на этот вопрос дал руководитель министерства Сергей Мякишев.

- После закрытия «Тамары» высвободились средства, которые предусмотрены на 2020 год. На эти деньги был объявлен конкурс среди санаториев кольского края на закупку 276 путевок для оздоровления и отдыха пенсионеров. Итоги конкурса будут известны в конце февраля, - пояснил министр труда и социального развития Мурманской области.

По словам генерального директора «Тамары» Сергея Лахина, жители Заполярья смогут отправиться на оздоровление в курортно-лечебные учреждения Мурманской области, где им окажут полноценные медицинские услуги.

- Наш объем путевок вполне может забрать санаторий «Лапландия» в Мурмашах. Так что никто из пенсионеров не пострадает. Считаю, что им переживать не о чем. Если бы «Тамара» был единственным санаторием в Мурманской области, тогда бы это была проблема. А так, всем хорошо – и санатории загружены, и люди не остались без лечения и отдыха. Что удивительно, про наше заведение все вспомнили только сейчас, когда оно закрывается, а раньше мы особо никому не были нужны. Как говорится, имеешь – не ценишь, а потеряешь – плачешь, - подчеркнул глава мурманского санатория.

Пожилые северяне могут выдохнуть, ведь без путевок никто не останется.

Однако вопрос, который интересовал многих: почему же «Тамара» захлопнула свои двери и что теперь будет на ее месте, долгое время оставался без ответа. Но пришла пора расставить все точки над «и».

Сейчас "Тамара" работает как отель.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Нехватка кислорода

Сергей Лахин рассказал, почему же санаторий свернул свою деятельность после 20 лет работы.

- Наше лечебно-профилактическое заведение больше не может предоставлять услугу, которая бы соответствовала сегодняшнему дню. Дело в том, что у нас не хватает помещений, кабинеты слишком маленькие. Нет места даже для кабинета УЗИ. Для того чтобы санаторий был рентабельным, медицинских отделений должно быть больше. Поэтому мы приняли решение на время отказаться от медлицензии. Для современного и многофункционального центра, в котором люди могли бы получить качественное лечение и отдохнуть, нужен не просто ремонт, а реорганизация, - объясняет собеседник «КП».

Гендиректор организации отметил, что сейчас здание функционирует только как отель.

- Пока у нас лечебного корпуса нет, мы занимаемся капремонтом наших номеров и работаем в режиме гостиницы. Все будем стилизовать под тематику «Экспедиция». Ведь для туристов поездка к нам на Север - это захватывающее путешествие. Люди исследуют Заполярье, любуются природой, северным сиянием. Хотим привнести изюминку в интерьер и увеличить количество номеров до 64, - делится Сергей Викторович.

Еще не все потеряно

Но неужели единственный санаторий Мурманска безвозвратно утрачен? По словам руководителя «Тамары», возрождение лечебно-курортного заведения возможно, уже даже есть проект его кардинального преображения.

- В будущем мы планируем строительство отдельного полноценного медицинского блока с бассейном, оздоровительными кабинетами, сделанными по новым технологиям. Над этим проектом сейчас работаем, но дело это небыстрое. Для создания такого высококлассного места требуются время и много вложений. Так что, возможно, санаторий еще возродится, но не раньше, чем через несколько лет, и если в нашей услуге будет востребованность, - говорит Сергей Лахтин.

Как оказалось, «Тамара» не пользовалась особой популярностью у северян и приезжих, ведь мало кому хочется вместо теплого моря мерзнуть в Заполярье.

- У нас, как и у каждого санатория в Мурманской области, была недозагрузка. Спроса особого нет. Цена путевки на 21 день составляет примерно 50-60 тысяч рублей, а за такие деньги люди скорее поедут на Черное море или туда, где есть целебные источники. Если бы мы были большим санаторным комплексом со множеством процедурных кабинетов и разнообразных услуг, то, скорее всего, здесь бы захотели отдохнуть как туристы, так и местные жители. Поэтому в дальнейшем мы и собираемся расширяться, - объясняет гендиректор.

Сергей Лахтин отмечает, что не припомнит такого времени, когда санаторий процветал.

- Из-за того старого оснащения, что здесь было, кажется, что заведению всегда было тяжело. Если бы мы были менее требовательны к себе, то, может быть, и продолжали бы работу как санаторий. Но мы понимаем, что ремонта недостаточно. Хотим измениться качественно, чтобы людям было приятно у нас отдыхать, - уточняет глава «Тамары».

Что ж, остается надеяться, что через несколько лет санаторий предстанет в новом, современном обличье и примет много-много гостей.

У владельцев санатория уже есть план, как вернуть его к жизни.

Только цифры

По итогам 2019 года в «Тамаре» отдохнули 299 человек.

Всего за прошлый год на территории Мурманской области оздоровление в санаториях получили 1247 человек.

КОНКРЕТНО

Санатории кольского края, где можно отдохнуть

«Тирвас» расположен в Кировске. Цены от 1750 до 5500 рублей в сутки. Есть бассейн, тренажерный зал, настольный теннис, сауна, солярий, караоке, библиотека. Лечение: общеоздоровительное, система кровообращения, органы пищеварения, костно-мышечная система, нарушения обмена веществ, органы дыхания.

«Лапландия» находится в Мурмашах. Цены от 1600 до 2400 рублей в сутки. Есть тренажерный зал, бассейн, теннис, бильярд, сауна, SPA, караоке. Лечение: система кровообращения, органы пищеварения, нервная система, нарушения обмена веществ, гинекология, мочеполовая система.

«Кольский» находится в Мончегорске. Цены от 2300 до 3000 рублей в сутки. Есть тренажерный зал, бассейн, бильярд, сауна, солярий, кинозал. Лечение: общеоздоровительное, органы пищеварения, костно-мышечная система, нарушения обмена веществ, гинекология, органы дыхания, кожа и подкожная клетчатка.

«Изовела» расположен в Апатитах. Цены от 1050 до 3800 рублей в сутки. Есть тренажерный зал, бассейн, баня, библиотека, бильярд. Лечение: система кровообращения, органы пищеварения, костно-мышечная система, нервная система, органы дыхания, глазные заболевания.