В Мурманске замерзшая в сугробе кошка пережила клиническую смерть

Несмотря на то, что зима в этом году выдалась довольно теплая, животные, оказавшиеся по воле злого рока на улице, все равно могут замерзнуть насмерть. Именно такая беда едва не случилась 15 февраля на улице Зои Космодемьянской в Мурманске с котенком-подростком.

На грани жизни и смерти

- Кошку в углублении между фасадом дома и сугробом нашла девушка. По ее словам, та сидела вся мокрая и не двигалась. Под ней был протоплен снег – значит, пролежала так она несколько часов, если не сутки. Видимо, снег растаял от ее тепла, и она вымокла, - рассказывает волонтер Фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека» Ирина Сидорчук. – Причину, которая заставила ее вот так сидеть и замерзать, ветврачи не нашли. Единственная догадка: кошка была домашней и потерялась, либо ее просто выкинули. В незнакомой среде она испытала дикий стресс и не смогла даже двигаться.

Нашедшая замерзшее животное девушка отнесла его в подъезд и позвонила волонтеру. Ирина, почуяв неладное, приехала уже через полчаса и обнаружила худющую кошку, насквозь промокшую от носа до кончика хвоста без признаков жизни: грудная клетка не вздымалась, глаза не моргали, а зрачки не реагировали на свет. Казалось, помощь к бедной кошке пришла слишком поздно, но тут она, собрав последние силы, сказала: «Мяу!» Зоозащитница моментально подхватила ее на руки.

- Со мной была одногруппница. Мы завернули бедняжку в ее шарф и бросились к машине. По дороге в ветклинику подруга держала ее на руках и, затаив дыхание, прислушивалась: дышит ли еще. Протяжный вздох вселял мизерную надежду, что жизнь в кошке еще теплится, - вспоминает собеседница «КП».

Но в итоге девушкам пришлось много бегать с и без того промерзшей мурлыкой по улице. В одной ветлечебнице их не приняли, пришлось ехать в другую. А везде снежная каша, машину оставляли в соседнем дворе и бежали дальше.

Снежок пока отказывается от еды. Фото: Фонд "Ищу Человека"

Вернулась с того света

Но, к счастью, девушки успели добраться до ветеринаров до того, как кошка испустила дух. В лечебнице они два часа наблюдали, как суетятся вокруг котейки врачи. И только потом узнала, что кошка пережила клиническую смерть.

- Реанимационные действия помогли только на 30-й минуте. Даже сами ветеринары назвали это настоящим чудом. Но никаких обнадеживающих прогнозов давать не спешили: если вдруг доживет до утра, то, наверное, жить будет, но о последствиях после столь долгой клинической смерти никто сказать не может, - говорит Ирина Сидорчук.

Однако кошка умирать передумала. Уже на следующий день она пришла в себя и даже пытаться покинуть клетку. Однако от еды пока отказывается – ее приходится кормить принудительно.

- Сейчас Снежок – так мы ее нарекли – временно обитает у моих родителей. Младший брат на каникулах и обеспечит ей должное внимание. Как только получу из ветклиники результаты анализов на инфекции, заберу на полное восстановление к себе домой. Когда я буду уверена в ее самочувствии и адаптации, приступим к поиску семьи для нее, - поясняет Ирина.

Кстати, чудо обошлось зоозащитникам в 18 тысяч рублей. Пять тысяч рублей выделил из бюджета Фонда, а остальную сумму волонтеры надеются собрать с помощью неравнодушных мурманчан. Деньги можно перевести на карту Ольге Шириной № 4276 8410 2094 0140, которая привязана к телефону 8-950-89-77-110 с обязательной пометкой «Для Снежка».