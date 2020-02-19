2020-02-19T17:16:03+03:00
Дом. Семья

В Мурманске замерзшая в сугробе кошка пережила клиническую смерть

Врачам пришлось полчаса бороться за ее жизнь
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Снежок была на грани жизни и смерти, но ветеринары смогли ее спасти. Фото: Фонд "Ищу Человека"Снежок была на грани жизни и смерти, но ветеринары смогли ее спасти. Фото: Фонд "Ищу Человека"
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что зима в этом году выдалась довольно теплая, животные, оказавшиеся по воле злого рока на улице, все равно могут замерзнуть насмерть. Именно такая беда едва не случилась 15 февраля на улице Зои Космодемьянской в Мурманске с котенком-подростком.

На грани жизни и смерти

- Кошку в углублении между фасадом дома и сугробом нашла девушка. По ее словам, та сидела вся мокрая и не двигалась. Под ней был протоплен снег – значит, пролежала так она несколько часов, если не сутки. Видимо, снег растаял от ее тепла, и она вымокла, - рассказывает волонтер Фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека» Ирина Сидорчук. – Причину, которая заставила ее вот так сидеть и замерзать, ветврачи не нашли. Единственная догадка: кошка была домашней и потерялась, либо ее просто выкинули. В незнакомой среде она испытала дикий стресс и не смогла даже двигаться.

Нашедшая замерзшее животное девушка отнесла его в подъезд и позвонила волонтеру. Ирина, почуяв неладное, приехала уже через полчаса и обнаружила худющую кошку, насквозь промокшую от носа до кончика хвоста без признаков жизни: грудная клетка не вздымалась, глаза не моргали, а зрачки не реагировали на свет. Казалось, помощь к бедной кошке пришла слишком поздно, но тут она, собрав последние силы, сказала: «Мяу!» Зоозащитница моментально подхватила ее на руки.

- Со мной была одногруппница. Мы завернули бедняжку в ее шарф и бросились к машине. По дороге в ветклинику подруга держала ее на руках и, затаив дыхание, прислушивалась: дышит ли еще. Протяжный вздох вселял мизерную надежду, что жизнь в кошке еще теплится, - вспоминает собеседница «КП».

Но в итоге девушкам пришлось много бегать с и без того промерзшей мурлыкой по улице. В одной ветлечебнице их не приняли, пришлось ехать в другую. А везде снежная каша, машину оставляли в соседнем дворе и бежали дальше.

Снежок пока отказывается от еды. Фото: Фонд "Ищу Человека"

Снежок пока отказывается от еды. Фото: Фонд "Ищу Человека"

Вернулась с того света

Но, к счастью, девушки успели добраться до ветеринаров до того, как кошка испустила дух. В лечебнице они два часа наблюдали, как суетятся вокруг котейки врачи. И только потом узнала, что кошка пережила клиническую смерть.

- Реанимационные действия помогли только на 30-й минуте. Даже сами ветеринары назвали это настоящим чудом. Но никаких обнадеживающих прогнозов давать не спешили: если вдруг доживет до утра, то, наверное, жить будет, но о последствиях после столь долгой клинической смерти никто сказать не может, - говорит Ирина Сидорчук.

Однако кошка умирать передумала. Уже на следующий день она пришла в себя и даже пытаться покинуть клетку. Однако от еды пока отказывается – ее приходится кормить принудительно.

- Сейчас Снежок – так мы ее нарекли – временно обитает у моих родителей. Младший брат на каникулах и обеспечит ей должное внимание. Как только получу из ветклиники результаты анализов на инфекции, заберу на полное восстановление к себе домой. Когда я буду уверена в ее самочувствии и адаптации, приступим к поиску семьи для нее, - поясняет Ирина.

Кстати, чудо обошлось зоозащитникам в 18 тысяч рублей. Пять тысяч рублей выделил из бюджета Фонда, а остальную сумму волонтеры надеются собрать с помощью неравнодушных мурманчан. Деньги можно перевести на карту Ольге Шириной № 4276 8410 2094 0140, которая привязана к телефону 8-950-89-77-110 с обязательной пометкой «Для Снежка».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Шотландский терьер: что нужно знать о породе
Если вы когда-нибудь мечтали хоть чуть-чуть прикоснуться к жизни древнего мира, то сделать это можно с помощью салюки, ведь это одна из самых древних пород собак, история которой уходит вглубь даже не веков, а тысячелетий
Новости 24
Сотрудники администрации Кировска вышли расчищать город от снега
В Мурманске на улице Капитана Орликовой северян начал принимать врач общей практики
Глава Апатитов объявил приз в 10 тысяч рублей за лучшее название для парка
Жители Мурманской области предложили в качестве талисмана переписи населения зайца, песца и аиста
Фотограф из Мурманска снял на видео метеор на фоне северного сияния
Из-за нерадивого подрядчика реконструкция парковки в аэропорту «Мурманск» обойдется на 18 миллионов рублей дороже
Как стать миллионером: директор салона сотовой связи в Мончегорске обокрала свой магазин
Андрей Чибис опубликовал видео, как в Териберке пробивают дорогу через полутораметровые сугробы
«Комсомольская правда»-Мурманск» проводит конкурс «Чудо-сани»
До нескольких муниципалитетов Мурманской области не дошли школьные автобусы
Житель Мурманской области пошутил в Петрозаводске, что у него коронавирус
Мурманских бизнесменов начнут штрафовать за несогласованные вывески на объектах культурного наследия
Полуостров Рыбачий вошел в топ самых живописных мест России
У многострадального дома в Мурманске обвалился козырек
В Мурманске и Ловозерском районе закрыли 12 классов из-за вспышки гриппа и ОРВИ