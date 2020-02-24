Легендарная группа «Руки вверх!» выступит в Мурманске

Любимая группа во главе с Сергеем Жуковым отправляется в концертный тур по России, в ходе которого даст шесть стадионных концертов: в Волгограде, Екатеринбурге, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре и Санкт-Петербурге.

«Руки Вверх!» можно смело назвать рекордсменами. Ежегодно они дают около сотни концертов от Владивостока до Калининграда на самых крупных концертных площадках этих городов. И всегда собирают полный зал.

В 2020 году гастроли «Руки Вверх!» переходят на новый уровень. Группа выступит на новых стадионах, где в 2018 году проходил Чемпионат мира по футболу.

Новая программа, неизменные хиты, уникальные световые и видео инсталляции, специальные звездные гости концерта - все это на большом концерте в Ледовом Дворце, 18 марта!

Суммарно на своих концертах группа соберет больше миллиона зрителей и подарит им новое световое, звуковое и визуальное шоу. На концертах будет задействовано максимальное количество звука, чтобы каждый присутствующий в зале смог услышать любимые композиции, а большие экраны помогут увидеть все происходящее на сцене. Прозвучат все хиты Сергея Жукова, созданные за время существования группы «Руки Вверх!»: «Крошка моя», «Здравствуй, это я», «Чужие губы», «18 мне уже», «Она меня целует» и многие другие.

- Я счастливый человек, потому что с каждым годом наших поклонников становится все больше и больше! Обещаю всем зрителям незабываемые шоу, а главное любимые песни, - говорит Сергей Жуков.

В Мурманске Сергей Жуков и «Руки Вверх!» выступят в Ледовом дворце спорта 18 марта в 19.00. Билеты уже в продаже – торопитесь купить, пока не наступил солд-аут. Приобрести билеты можно на официальном сайте тура группы.

Новая программа, неизменные хиты, уникальные световые и видео инсталляции, специальные звездные гости концерта - все это на большом концерте в Ледовом Дворце, 18 марта!