2020-02-14T11:45:08+03:00
Общество

От 1960-х до наших дней: уроженец Кандалакши заснял улицы родного города «до» и «после»

Фотопроект Дмитрия Гамова позволил окунуться в историю одного из самых красивых городов Мурманской области
Наталья ЛОБАНОВА
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На снимках Дмитрия - самые разные уголки родной Кандалакши. Фото: Дмитрий ГамовНа снимках Дмитрия - самые разные уголки родной Кандалакши. Фото: Дмитрий Гамов

Время идет, города меняют свой облик и спустя много лет уже забывается, как все было раньше. Заглянуть в историю родных улочек решил 26-летний уроженец Кандалакши Дмитрий Гамов, который с помощью фотографий воссоздал картину прошлого жемчужины Белого моря.

Как все начиналось

Биографией любимого заполярного города, а именно Кандалакши, Дмитрий заинтересовался, когда вернулся сюда зимой - встретиться с семьей, друзьями, насладиться природой Кольского края. А его идея создать фотопроект «до и после» зародилась в Калининграде.

Прежний универмаг заменил современный супермаркет. Фото: Дмитрий Гамов

Прежний универмаг заменил современный супермаркет. Фото: Дмитрий Гамов

-Три года назад я переехал в Калининград, и с первых дней пребывания тут меня поразил город - его многолетняя немецкая история, нетипичная архитектура, брусчатка на дорогах, великолепные кирхи — даже спустя время я не перестаю любоваться всем этим. В Интернете всегда с интересом читаю об истории Калининграда, запоминаю факты и потом вожу экскурсии своим друзьям-туристам, - рассказывает северянин. - До наших дней дошло очень много фотографий немецкого времени Кёнигсберга, уцелело много зданий и мест. Энтузиасты фотографируют их с тех же ракурсов, что и на старых снимках, а потом делают коллажи. Иногда делают это в формате реального снимка, наложенного на реальность. Я люблю рассматривать детали этих фото и самому догадываться, что именно за место было запечатлено.

Вдохновившись историей янтарного города, молодой человек решил воссоздать картину прошлого Кандалакши.

- Несколько дней сидел безвылазно листал форумы, читал и смотрел все, что попадалось. Встречалось очень много снимков зданий, которые даже через столько лет можно было сразу узнать - я хорошо знаю город, был во всех закоулочках. Подумал, что можно взять самые интересные и близкие каждому кандалакшанину места и превратить в фотоформат, который мне так сильно нравится, - делится собеседник «КП».

За многие годы сердце Кандалакши преобразилось. Фото: Дмитрий Гамов

За многие годы сердце Кандалакши преобразилось. Фото: Дмитрий Гамов

Машина времени

Дмитрий слова на ветер не бросает, что сказано – сделано. Машина времени помчалась вдаль - в прошлое Кандалакши. На одной из фотографий мы видим кинотеатр «Нива», который появился в городе примерно в середине прошлого века. Сейчас он стал городским культурным центром, и жизнь там бьет ключом. К слову, кинотеатр тоже сохранился и функционирует.

В здании кинотеатра вовсю кипит жизнь! Фото: Дмитрий Гамов

В здании кинотеатра вовсю кипит жизнь! Фото: Дмитрий Гамов

Северянин также запечатлел родную школу №10.

- Фантастическое здание, куда до сих пор возвращаюсь с удовольствием. О школе сохранились очень теплые воспоминания, - отмечает Дмитрий.

Школа навевает Дмитрию приятные воспоминания из детства. Фото: Дмитрий Гамов

Школа навевает Дмитрию приятные воспоминания из детства. Фото: Дмитрий Гамов

По словам нашего земляка, самой теплой фотографией для него стало здание торгового дома «Малахит».

- Раньше это было здание «Кандалакшторг», а до этого там располагалась гостиница, куда в 1968-ом сразу с поезда заселились мои бабушка и дедушка — их по распределению отправили из солнечного Краснодара в снежную Кандалакшу, - вспоминает наш собеседник.

Снимок старого Кандалашторга стал самым теплым для северянина. Фото: Дмитрий Гамов

Снимок старого Кандалашторга стал самым теплым для северянина. Фото: Дмитрий Гамов

Место, откуда отправлялись письма с посылками любимым родственникам и друзьям, тоже запечатлел наш герой. В середине XX века старый почтамт располагался в одноэтажном деревянном здании. А слева виднеется уголок современной почты.

Старый почтамт уже давно переехал в другое место. Фото: Дмитрий Гамов

Старый почтамт уже давно переехал в другое место. Фото: Дмитрий Гамов

Еще один снимок – столовая. По крайней мере, была раньше.

- Сейчас здесь располагается клуб «Канда», пекарня с одноименным названием, где делают наивкуснейшую выпечку, и ресторан «Погребок», - отмечает Дмитрий Гамов.

На месте столовой теперь располагается пекарня, клуб и ресторан. Фото: Дмитрий Гамов

На месте столовой теперь располагается пекарня, клуб и ресторан. Фото: Дмитрий Гамов

По левую сторону от подвесного моста через реку Нива находится гостиница «Сполохи», которая вовсю строилась в прошлом веке. Но в какой-то момент что-то пошло не так.

- Сейчас гостиница не функционирует, на здании висит объявление о продаже. Раньше там был культовый ночной клуб, потом мебельный магазин, сейчас там супермаркет, - говорит собеседник «Комсомолки».

К сожалению, гостиница "Сполохи" уже не работает. Фото: Дмитрий Гамов

К сожалению, гостиница "Сполохи" уже не работает. Фото: Дмитрий Гамов

Вот так, с помощью волшебства фотографии удалось заглянуть в прошлое Кандалакши и узнать о ней чуточку больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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