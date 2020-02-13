На Северном флоте наворовали дров на 23 миллиона рублей

Погорели на дровах - это про руководителей коммерческих организаций и воинских частей, которые придумали схему, как на топливе для обогрева военнослужащих заработать себе на красивую жизнь.

Началось все с того, что ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» и АО «Мальтинский военный лесхоз» заключили госконтракты на переработку древесины в дрова и доставку до грузополучателей. Тут в игру вступили две новые фигуры.

- Генеральный директор ООО «Компас» Яков Бабченко решил поучаствовать в реализации договора как соисполнитель, для чего от имени возглавляемого его знакомым ООО ИПГ «Развитие» были заключены соответствующие договоры с представителем военного лесного хозяйства, - сообщает УФСБ России по Северному флоту.

Правда, Бабченко хотел работать поменьше, а вот денег получать побольше. Поэтому договорился с ответственными за получение товара должностными лицами воинских частей – Евгением Бобошко, Романом Романовым и Михаилом Рамазановым - о доставке не топливных дров, непереработанной древесины с одновременным подписанием актов и накладных до фактического поступления груза получателям. Чтобы провернуть это понадобилось давать взятки. Суммы не такие уже маленькие: представителям частей давали от 525 до 950 тысяч рублей.

Генеральный директор ООО «Компас» Яков Бабченко решил поучаствовать в реализации договора как соисполнитель. Фото: УФСБ России по Северному флоту

Также Бабченко договорился, чтобы региональный представитель АО «Мальтинский военный лесхоз» Роман Щербатюк подписал фиктивные акты приема-передачи товара и накладных.

С каждым разом в части завозили все меньше природного топлива, а затем поставки и вовсе закончились. Установить всех участников схемы удалось за два года - с 2014-го по 2016-й.

- По итогам рассмотрения материалов уголовного дела вина обвиняемых в суде была доказана полностью: Евгения Бобошко, Романа Романова и Михаила Рамазанова – в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), частью 5 статьи 33 (пособничество) и частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере...»); Якова Бабченко – в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ; Романа Щербатюка – в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33 и частью 4 статьи 159 УК РФ, - уточнили в УФСБ.

Евгений Бобошко, Роман Романов и Михаил Рамазанов проведут в исправительных колониях строгого режима 8, 5 и 7,5 лет соответственно. Яков Бабченко получил 6 лет исправительной колонии общего режима, Роман Щербатюк лишен свободы на 4 года условно с испытательным сроком 4 года.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск военного прокурора о взыскании в пользу Министерства обороны Российской Федерации денежных средств на сумму более 23,6 миллионов рублей в счет возмещения материального ущерба с осужденных лиц в солидарном порядке. Также подлежат конфискации и перечислению в доход федерального бюджета денежные средства, полученные должностными лица в форме взяток.