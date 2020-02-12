2020-02-12T21:47:09+03:00
Происшествия

На шахте в Кировске произошел пожар: 383 человека эвакуировано

Один из рабочих рудника считался пропавшим без вести [обновляется]
Мария ПАШЕНКОВА
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Пожар случился на руднике "Кировский". Фото: adsl.kirov.ruПожар случился на руднике "Кировский". Фото: adsl.kirov.ru
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Вечером 12 декабря на одном из рудников Кировска произошло ЧП: в шахте "Кировского" произошел пожар. По предварительным данным, он начался у четырнадцатого участка.

Как стало известно "КП" от своего источника, эвакуировали 383 человек.

- В 17.15 произошло возгорание на горизонте +250 метров Кировского рудника. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Создана специальная комиссия, которую возглавил главный инженер КФ АО «Апатит». Весь персонал, находившийся в подземных выработках, эвакуирован. Их здоровью ничего не угрожает. Пострадавших нет. После дополнительных вентиляционных мероприятий, горизонт возобновит свою работу, - сообщили в пресс-службе АО "Апатит".

Один из мужчин в первое время считался пропавшим без вести. К счастью, все обошлось.

- Работник, которого считали пропавшим, уже находится в безопасном месте - его нашли. Он находился в помещении с параллельной системой вентиляции и не надышался продуктами горения. В медицинской помощи он не нуждается, - сообщил "КП" начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

На место едет оперативная группа. В данный момент возгорание удалось локализировать. Как сообщают жители города, знакомые с производством, горел вагон с мусором. Как стало известно от информированного источника в МЧС, открытого горения не было, но возникло сильное задымление. Причиной могло стать короткое замыкание, которое привело к горению опалубки. Два человека получили отравление угарным газом, но отказались от госпитализации.

Кировский рудник был основан в 1929 году. Ведет подземную добычу апатит-нефелиновых руд на Кукисвумчорском и Юкспорском месторождениях. Является одним из крупнейших подземных рудников в Европе. Под горой Юкспорр было пробурено более трехсот километров штолен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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