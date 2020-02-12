Музыкант из Сербии: «Православные сербы проголосовали бы за воссоединение с Россией»

Настоящий артист никогда не растеряется. Вот и музыкальный исполнитель из Сербии Александр Кочич доказал мурманским зрителям, что безвыходных ситуаций не бывает даже на сцене. Во время концерта в Доме культуры Ленинского округа у электрогитары музыканта сел аккумулятор. Александр, не раздумывая, исполнил песню про Белую гвардию, аккомпанируя на пианино, хоть это и не было задумано. А затем спокойно поменял батарейку, попутно беседуя с публикой, и продолжил концерт. Перед выходом на сцену Александр Кочич поговорил с журналистами, причем не только о музыке.

Гитара возле колыбели

- Александр, вы по национальности серб? Почему решили стать музыкантом?

- Я родился на северо-западе Сербии, в городе Сомбор. Знаете, в детстве были два варианта моего будущего: музыка либо силовые структуры. Но позже я понял, что не люблю выполнять приказы, без чего военная профессия невозможна. Поэтому выбора не осталось, и удивительного в этом ничего нет. Когда мама принесла меня из роддома, около детской кроватки уже стояла папина гитара. Говорить и петь начал почти одновременно. Когда исполнилось 3 года, отец начал учить играть на гитаре, в 4 года родители отдали в музыкальную школу. Я не помню себя без музыки. Окончил музыкальное училище, затем академию в городе Нови-Сад. По образованию дирижер, преподаватель.

- В вашем репертуаре преобладают патриотические песни на русском языке. Нравятся?

- Конечно! Знаю наизусть и всегда исполняю советские «Журавли», «Десятый батальон», «Я в Россию домой хочу», «У незнакомого поселка», народные «Мне малым-мало спалось», «Белый конь», казачьи «Не для меня придет весна» и другие. Когда впервые побывал на кольской земле, меня пристыдили, что не знаю песню про полуостров Рыбачий. Я исправился и теперь нередко пою знаменитую «Прощайте, скалистые горы». Нравится и современная музыка, например, русский рок. По моему мнению, в творчестве российских рок-музыкантов страдает качество съемок, но в музыке это второстепенно. Главная фишка русского рока – текст. Такого обилия скрытого за метафорами смысла нет нигде! Думаю, это можно назвать продолжением поэзии, делом Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого. Слушаю «Кино», «Наутилус-Помпилиус», «Чайф», обожаю песни группы «Любэ». Горан Брегович в Сербии написал сотни песен, и только единицы стали народными. А у «Любэ» они в каждом альбоме.

- Какую русскую песню выучили первой?

- Когда я только начал ходить в школу, в 90-х годах, часто крутили один фильм, главной фишкой в нем была пластинка с записью песни «Темная ночь». Один из местных музыкантов перепел ее на сербском языке. Мне очень понравилась песня, я ее выучил и исполнил родителям. Папа вздрогнул: «Что за бред? Это же самая красивая песня в мире! Если хочешь ее петь, то только на русском языке!». Мне было 7 лет, и языка я, конечно, не знал. Отец написал мне на бумаге слова оригинала песни в транскрипции на сербском.

Сербы – русские на Балканах

- Поете наши песни на родине? Как реагирует публика?

- Пою, и реакция положительная. Любая история зависит от исторической памяти, которую нельзя забывать. Ведь сербы – это, по сути, русские на Балканах, мы родные по крови и вере. Если углубиться в историю, можно понять эту близость стран. Сербы – воинственный народ и за свободу всегда сражался, но без русской помощи во время Османской войны с Турцией, например, точно бы не справились. Про Вторую мировую войну и смысла нет говорить. Всем должно быть ясно, что от фашистской Германии всю Европу освободила Советская армия, как бы ни пытались сейчас это оспорить в некоторых европейских странах. Готов подписать эту фразу своей жизнью: в случае референдума все православные сербы без остатка будут голосовать за воссоединение с Россией.

- Жизнь ваших родственников и знакомых тесно связана с Россией?

- Конечно! Отец моей прабабушки в период Первой мировой войны воевал в составе русской армии, а в революцию – в армии адмирала Колчака. Вспомнил на тему близости с Советским Союзом случай из жизни. Одним из профессоров в моем университете была русская женщина, пережившая блокаду в Ленинграде. Она преподавала у меня дирижирование. За тягу к русскому языку, освоение специальности и любовь к музыке в целом мне нужно сказать спасибо именно Татьяне. Но в первые месяцы знакомства отношения совсем не сложились. Узнав о моих неудачах, мама предложила: «Если педагог из России, спой для нее что-то русское». Я так и сделал. Пришел на занятие, сел за рояль и исполнил песню «Ленинградки». Татьяна долго держалась, но в итоге заплакала. Завоевать сердце русской женщины в принципе очень трудно, и уж тем более той, которой больше 70 лет и она пережила блокаду. Но по ходу моего обучения отношения наладились, и на последних курсах университета Татьяну я считал родной бабушкой.

- Изучать русский язык начали тогда, в университете?

- Намного раньше. В начальной школе нужно было выбрать иностранный язык: немецкий или английский. Мой отец знал русский со школьной скамьи, и я решил последовать его примеру. Поднял руку и заявил о своем желании учителю. На что мне ответили, что Советский Союз давно рухнул, да и зачем мне этот язык вообще может понадобиться? Изучал самостоятельно: учил русские песни, читал книги, смотрел видеоуроки.

Домой с победой

- Расскажите, как прошла предыдущая поездка в Мурманскую область? Как встретили северяне?

- Выступал на концерте в Оленегорске. Как сейчас помню: понедельник, два часа дня, то есть рабочий день. Ожидал полупустую площадь, но нет, там был весь город! Там впервые получил от публики цветы, что было для меня очень неожиданно: в Сербии дарить цветы мужчинам не принято. На бис я спел афганскую «Здравствуй, мама» и песню собственного сочинения с такой же идеей. После концерта ко мне подошли ветераны Афганистана, похвалили и пригласили на областной фестиваль «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…». Дал обещание – приехал. В следующий раз приеду на фестиваль в мае. Также очень хочу посетить в Кандалакше сербское кладбище.

К слову, посещение фестиваля закончилось для Александра Кочича победой. Домой в Сербию с Кольского полуострова исполнитель вернулся с дипломом I степени в номинации «75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне».