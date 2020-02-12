Мостовики из Санкт-Петербурга покоряют север вопреки морозам и ветрам

Строительная компания «ЭкспрессСтрой» была основана в 2008 году и с тех пор реализовала более 25 крупных проектов, зарекомендовав себя в качестве профессионального и ответственного подрядчика.

В 2020 году «ЭкспрессСтрой» выполняет государственные контракты на общую сумму 4,5 миллиарда рублей (включая субподряды). Мостовой филиал компании «ЭкспрессСтрой» выполняет работы по строительству и реконструкции мостов, путепроводов и подпорных стен общей стоимостью 2,9 миллиарда рублей и на 1,6 миллиарда производятся дорожные работы.

И один из знаковых текущих объектов - это как раз мост через реку Тулома. Он находится на 1388 километре автодороги федерального значения Р-21 «Кола», заказчик работ - ФКУ Упрдор «Кола».

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ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ

Напомним, что старый мост через Тулому был построен в 1952 году. С тех пор переправа пришла в предаварийное состояние: коррозия металла, поврежденные деформационные швы, следы от автоаварий... Капремонт мог продлить срок службы этого моста. Но это оказалось бы бессмысленно - переправа уже перестала отвечать современным требованиям и не справлялась с возросшей нагрузкой! Поэтому на том же самом месте решили строить новый более широкий мост. Планируется, что сооружение будет пропускать грузовые автомобили одновременно в обоих направлениях и иметь тротуары, необходимые для пешеходов.

И все было бы хорошо. Но тут возникло одно «но».

- Демонтаж старого моста и строительство нового могло создать множество трудностей для местных жителей на несколько лет, в связи с ограничением сообщения между берегами жителей Колы, Туломы и Мурмаши, которые регулярно использовали данную переправу - рассказывает директор Мостового филиала строительной компании «ЭкспрессСтрой» Роман Лебединский. - Поэтому Заказчиком и администрацией города Кола ещё на стадии проектирования было принято решение передвинуть старый мост на 16 метров и сделать его пешеходным на время строительства. А для большей транспортной доступности, вблизи моста организовать автобусные остановки. Передвижка моста и пуск пешеходного движения был осуществлен в последние дни января 2020 года.

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Также, с целью минимизировать дискомфорт от шума при строительстве моста и в дальнейшем от движения транспорта, для жителей города Кола, в рамках контракта, были бесплатно заменены деревянные окна на качественные стеклопакеты в ближайших домах.

Сейчас завершён первый этап реконструкции. На следующей стадии строители создадут постоянные береговые опоры и временные мосты для возведения русловых опор новой переправы. Параллельно будут вестись работы по сборке и надвижки пролётного строения. После сооружения нового моста, старое пролётное строение надвинут обратно на новое и разберут.

СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Мостовики работают в сложнейших метеорологических условиях. Шквалистый ветер, мороз... В один из дней столбик термометра опустился до… -35 градусов! Это сурово даже по нашим, мурманским меркам.

Но главное вовсе не это. Настоящим вызовом для мостовиков стали геологические и гидрологические условия.

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- В середине XX века, когда строили существующий арочный мост, были созданы насыпи из валунов различного минерального и химического состава. За это время сформировался очень сложный грунт техногенного происхождения глубиной до 4 метров (от естественной поверхности земли) и высотой насыпи до 5 метров, - объясняет технический директор Мостового филиала строительной компании «ЭкспрессСтрой» Евгений Соглаев. - Для устройства временных опор, на которых после передвижки располагается арочный мост, требовалось погрузить трубы. Однако сквозь крупные валуны это сделать невозможно: пришлось разрабатывать техногенный грунт.

По словам Евгения Соглаева, особенностью участка строительства его расположение в зоне Кольского залива, в связи с чем, уровень воды меняется на 4 метра 2 раза в сутки. Таким образом, работы можно было вести только во время отливов, ведь во время приливов зона работ находилась под водой.

Второй этап работ обещает быть не менее сложным. Для сооружения русловых опор потребуется создание временных мостов, с которых будет происходить бурение свай и устройство фундаментов. Но прежде чем начать бурение понадобится выполнить временные ограждения вокруг будущих опор. Сложность этого этапа заключается в том, что скорость приливно-отливного течения Туломы может достигать 15 м/с, а при низких температурах образуется ледостав, который дополнительно будет нагружать временные конструкции.

Все это требует от исполнителей высочайшей квалификации и ювелирной точности при выполнении работ.

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БЕЗОПАСНО И КРАСИВО

В соответствии с контрактом, завершить строительство нового мостового перехода «ЭкспрессСтрой» должен осенью 2021 года.

- Можно ли построить этот объект быстрее, например, за один год? Да, если не заходить в реку, - размышляет Евгений Соглаев. - Однако было принято решение об установке опор не только на берегу, но и в русле, ведь промежуточные опоры дают значительную экономию по стоимости металлического пролётного строения.

Отметим, что для безопасности моста при устройстве фундаментов проводятся полноценные инженерно-геологические изыскания. Это нужно, чтобы не допустить ни единой ошибки и обеспечить прочность и надёжность конструкций.

- Подготовка должна быть максимально тщательной, - констатирует инженер. - Мост через Тулому - это непростой объект. Но я не сомневаюсь, что мы справимся со всеми сложностями. И еще я уверен, что местным жителям и автомобилистам этот мост очень понравится. Переправа будет не только безопасной, но и красивой. Например, сейчас мы выбираем, какая на ней будет архитектурная подсветка.

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«ПЛАНИРУЕМ РАЗВИВАТЬСЯ»

Мост через реку Тулому стал для строительной компании «ЭкспрессСтрой» первым объектом в Заполярье. На предприятии уверены, что этот опыт будет полезным.

Отметим: кроме работы на реке Тулома, Мостовой филиал компании ведет строительство в Нижегородской области, где сейчас возводятся пять путепроводов («Строительство автомобильной дороги Н.Новгород - Шахунья - Киров на участке Неклюдово - Золотово в городе областного значения Бор Нижегородской области»).

Также мостовики заключили договор на строительство автомобильной дороги на участке «Рублевский проезд - Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск».

Есть и уже сданные работы. Так, «ЭкспрессСтрой» принял участие в строительстве объектов транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе Московской области (в том числе это мост через реку Банька и путепровод съезда №3). Кроме того, сейчас компания там же возводит надземный пешеходный переход и подпорные стены.

- Конечно, мы планируем расширять географию работ, в том числе и в северных регионах, но главная задача – выполнять работы качественно и в срок – резюмирует директор Мостового филиала строительной компании ЭкспрессСтрой Роман Лебединский.

ОФИЦИАЛЬНО

«Мостовой переход через Тулому является последним ремонтонепригодным искусственным сооружением на трассе «Кола» в Мурманской области и одним из 32 подобных объектов, приведение в порядок которых - одна из целей Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

(Пресс-служба ФКУ Упрдор «Кола».)

НАША СПРАВКА

Строительная компания «ЭкспрессСтрой» существует 12 лет, активно развивается и имеет опыт в строительстве мостов, путепроводов, дорожном, промышленном, гражданском и гидротехническом строительстве. За это время компания хорошо зарекомендовала себя на десятках объектов в качестве субподрядчика и с 2017 года перешла в разряд крупных генподрядных организаций.