Девять стран и 60 тысяч километров: в Мурманске стартовала эстафета Победы

В этом году мы будем отмечать особенную дату – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В 1941 - 1945 годах наши отцы, деды и прадеды проливали свою кровь, ценою жизни освобождая землю от фашистских захватчиков, чтобы даровать нам светлое будущее. Немалую роль в Победе сыграли и пограничные войска, которые мужественно стояли на рубежах, не давая врагу оккупировать Родину. Чтобы увековечить память о подвигах воинов-пограничников в годы Великой Отечественной войны, по всей России и странам Содружества независимых государств пройдет эстафета Победы, которая 5 февраля стартовала в Мурманске и Бресте.

Символ эстафеты победы представляет собой макет пограничного столба с георгиевской лентой.

Куда держим путь

Первый заместитель председателя координационного совета Международного союза ветеранов пограничной службы СНГ генерал-полковник Мансур Валиев рассказал, каким маршрутом будет следовать символ эстафеты - макет пограничного столба с георгиевской лентой.

- Цель этого мероприятия - укрепить единство и исторически сложившуюся дружбу стран СНГ, сохранить память о героической борьбе наших народов против фашизма. Эстафета пройдет вдоль границ России, Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Киргизии и Армении – всего девять стран. Пограничникам предстоит пронести вдоль рубежей страны и доставить в самые удаленные уголки государства символ эстафеты, - отметил Мансур Валиев.

Старт дан двум маршрутам. Первый – в Бресте, а второй – в Мурманске. Эстафету пронесут лучшие сотрудники пограничных управлений. К слову, эстафета проходит уже в шестой раз на постсоветском пространстве. Последний раз широкомасштабную акцию проводили пять лет назад.

Во время путешествия по российским городам будут организованы торжественные собрания, митинги, уроки мужества, круглые столы, выставки, а также выступления артистов и коллективов художественной самодеятельности. В эстафете Победы примут участие представители органов местной власти, ветеранских и общественных организаций, патриотические клубы.

Одновременно с Мурманском эстафета Победы стартовала и в Бресте.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Отправная точка - город-герой Мурманск

Утром 5 февраля в Мурманске у памятника «Пограничникам Арктики» собрались ветераны, представители пограничного управления ФСБ России, ребята из кадетского класса школы № 56 и простые жители города. На торжественном митинге выступил заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов. Он отметил, что наш Кольский край стал единственным местом на рубеже, куда не смогла ступить вражеская нога.

- Более семи десятков лет нас отделяет от того трудного, боевого, но вместе с тем и светлого майского дня, когда солдаты Красной Армии водрузили красное знамя на поверженный рейхстаг и над миром пронеслось долгожданное слово: «Победа!». В годы Великой Отечественной войны именно пограничники встретили вероломное нападение врага и ценой собственных жизней защищали родную землю. Все мы будем помнить и чтить их подвиги. Именно здесь, на Кольском полуострове, находится единственный участок госграницы, который враг так и не смог перейти, - подчеркнул замгубернатора.

Благодарность пограничникам и ветеранам выразила и депутат Мурманской областной Думы, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Татьяна Кусайко.

- Я искренне благодарна ветеранам Великой Отечественной войны за то, что мы имеем возможность жить, трудиться и преумножать ваши подвиги и героизм. Наша задача – передать и сохранить память об этих событиях молодому поколению. То, что эстафета стартует на Кольском полуострове, говорит о том, как огромна наша граница. И в те годы воины-пограничники стойко отбивались на ней от захватчиков, не сдавая рубежей, - отметила депутат.

Депутат Татьяна Кусайко искренне поблагодарила ветеранов за их подвиги.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Михаил Белошеев также произнес речь перед собравшимися.

- Великая Отечественная война длилась 1418 дней, унесла жизни 27 миллионов человек. Нужно об этом помнить. На захват заполярной столицы фашисты отводили считанные дни, но легкой прогулки у них не получилось. Враг натолкнулся на упорнейшее сопротивление. И в этом сыграл важную роль каждый воин-пограничник, - сказал Михаил Белошеев.

Заместитель председателя координационной службы совета командующих Пограничными войсками Владимир Савенко напомнил, что эстафетные группы пройдут свыше 60 тысяч километров и посетят девять стран Содружества независимых государств.

- Символично, что на мурманской земле дан старт эстафете. Ведь именно здесь пограничники сохранили знаменитый пограничный знак «А-36», который в годы войны не сдвинулся ни вправо, ни влево. «А-36» считается символом нерушимости границы, в то время он обозначал границу с Финляндией. Всех поздравляю со знаменательной датой, в добрый путь! – отметил Владимир Савенко.

После всех выступлений символ эстафеты Победы был торжественно передан зампредседателя координационного совета Международного союза объединений ветеранов пограничной службы Мансуром Валиевым начальнику пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району Станиславу Маслову.

После троекратных залпов и минуты молчания жители возложили цветы к мемориалу «Пограничникам Арктики».

Теперь эстафетная группа вместе с символом Победы отправится в Долину Славы, а затем остановится у старой госграницы и доедет до погранзаставы в Лиинахамари. После этого символ на самолете полетит в Архангельск, где эстафету примут местные участники акции.

Финиширует эстафета Победы 28 мая в Москве, у Могилы Неизвестного Солдата, куда прибудут все руководители пограничных ведомств стран СНГ и все председатели ветеранских организаций этих государств.