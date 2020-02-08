Бар-менеджер Иван Потоцкий: «Кока-кола убивает в виски вкус и аромат»

Громкая музыка, батарея разнокалиберных по размеру и градусу бутылок алкоголя на полках… Без чего эта картина невозможна? Конечно, без бармена! И нет, это не просто симпатичный молодой человек, который без конца протирает тряпочкой стойку, как это принято показывать в фильмах. На самом деле люди этой профессии сочетают в себе сомелье, ведущего шоу, а порой даже… психолога. Не подумайте, никто не призывает заливать в себя рюмку за рюмкой при любой житейской стуже! Но, согласитесь, иногда помочь успокоиться и отвлечься может именно бармен. О трудностях профессии, приготовлении коктейлей и лайфхаках (что делать, чтобы не хотелось отрубить наутро больную голову) «Комсомолке» рассказал бар-менеджер одного из ночных заведений в Мурманске Иван Потоцкий.

Атмосфера праздника

Чтобы стать поваром, нужно окончить профессиональное училище, официантом – выучить все составляющие меню так, чтобы от зубов отскакивало. А как стать барменом? Наш герой попал в профессию случайно.

- Я родился в Мурманске, высшее образование получил в Санкт-Петербургском государственном университете кино и телевидения. По специальности - менеджер теле- и радио-компаний. В Мурманск вернулся из-за девушки, на которой и женился. Естественно, ребром встал вопрос о поиске работы. По специальности не получилось, устроился на подработку в кофейню. Предложение стать барменом поступило совершенно случайно: пригласила одноклассница. Так и получил профессию в заведении, в котором работаю и сейчас. Было интересно, потому что ты творчески реализуешься, а не выполняешь указания. Но на тот момент планировал «перебиться», а не сделать это делом жизни. Конечно, существуют курсы, которые мы сами и проводим с «нуля» на базе Ассоциации барменов в России. Но сам я не учился по такой программе, освоил все на практике во время стажировки. Через 2 года работы, когда меня решили повысить до бар-менеджера, я отправился в Москву на дополнительное обучение в школе Романа Торощина. С моим участием было проведено уже 4 школы барменов в городе, все по-настоящему: полный курс, экзамены, диплом от ассоциации, - рассказал Иван Потоцкий.

Бармен иногда должен быть и психологом.

Отдых в ночном развлекательном заведении – один из самых распространенных среди молодых людей. А вот досуг барменов существенно отличается: танцы и пьянки они и на работе видят в избытке.

- В любой профессии есть положительные и отрицательные стороны. Для меня главный плюс в том, что каждый рабочий день похож на праздник: люди вокруг отдыхают и веселятся. А ты на работе и не можешь позволить себе расслабляться, но атмосфера вокруг приятная: хорошее настроение как у гостей, так и у работников. С этим проще жить. Но, если честно, в этом заключается и минус. Вытащить меня отдохнуть в какое-либо другое место практически невозможно. Выходные дни хочется провести в одиночестве или с маленькой компанией. Но точно не идти тусоваться. Хотя есть бармены, которые не могут «нагуляться» и прекрасно совмещают шумные вечера на работе и на отдыхе, - поделился собеседник «КП».

«Ты че, широкий?»

Каждому бармену хоть раз приходилось быть психологом. Кому еще рассказать о том, что привело в бар в полном одиночестве? Но, по словам Ивана, мурманчане не очень и нуждаются в добром слове за бокалом.

- Чаще это происходит в будние дни, потому что в выходные бары посещает большое количество людей, и бармен чисто физически не успевает морально помочь гостю и выкроить время на разговор с ним. Знаете, в Мурманске есть тенденция, которая не наблюдается в других городах, например, в Москве или Санкт-Петербурге. Людям чаще всего наоборот не нужно это общение, надо просто молча налить и не трогать их. Если честно, у нас на Севере много посетителей считают себя неимоверно значимыми и могут позволить себе небрежное отношение к работникам бара. В больших городах чаще такое не наблюдается, гость общается с барменом на равных, - рассказал бар-менеджер.

Чувство ответственности за перебравшего гостя и желание помочь может растянуть и так долгую ночную смену еще на пару-тройку часов. И, несмотря на атмосферу праздника, разрешать конфликты – одна из негласных обязанностей барменов.

- Чаще бывает, что нужно оказать физическую помощь, а не поддержать. Помню как-то раз женщина отдыхала в заведении одна. Довольно доброжелательно ко всем относилась, но сильно «перебрала». В разговоре с ней выяснил, что отдыхать приехала на своей машине и собиралась сесть за руль в таком состоянии. Мы с напарником потратили 1,5 часа, чтобы ее успокоить, найти человека с правами. Знакомый приехал и отвез ее домой - женщина категорически отказывалась оставлять автомобиль у заведения. В общей сумме потратили после смены 3 часа. А как по-другому? Чувствовалась ответственность за человека. Драки в ночном заведении тоже не редкость. Чаще всего отношения выясняют мужчины в финальной стадии опьянения. Но у нас каждую ночь дежурят по 5 охранников, поэтому заканчивается все обычно хорошо. Посодействовать решению проблемы могут бармен или официант. Но бывает ведь, что драка разгорается за секунду. Самый частый повод для ссоры – кто-то кого-то задел, иногда просто толкнул. На втором месте – знак внимания чьей-то девушке. Серьезных причин, чтобы зацепиться и не нужно, - пояснил Иван.

Умение создавать новые коктейли только приветствуется.

От классики до авторских коктейлей

Рецептуре практически всех классических коктейлей около сотни лет. Технология их приготовления не закрыта под семью замками, рецепты есть в свободном доступе. Грубо говоря, один и тот же напиток должен быть абсолютно одинаковым в плане приготовления и в Мурманске, и в Москве, и в Нью-Йорке. И это неплохая причина для творческой самореализации.

- Фишка любого бара – это либо создание собственных коктейлей, либо дополнение для классических: изменение выдержки или замена ингредиентов. Гостей это привлекает: напиток они уже пробовали, но он доработан и изменен. Например, один из наших коктейлей имеет около 20 разных вариаций. Создать что-то новое не только можно, но и приветствуется. Два месяца назад я сделал новую коктейльную карту. Все напитки в ней базируются на настойках, которые делаем сами. Алкоголь и ингредиенты подбираются для каждого коктейля индивидуально. Человек может от начала и до конца наблюдать за приготовлением, но повторить такой же не сможет. Цепляет посетителей и региональная идентичность. Например, у нас есть северная категория, в напитки из которой входит настойка на шишках. Подбросить идею может и посетитель. Например, гость где-то отдыхал, записал рецепт напитка и попросил попробовать повторить, - рассказал Иван Потоцкий.

Как же возможно запомнить особенности всех напитков бара и не попасть впросак перед клиентом? Оказывается, разносторонним сомелье быть не обязательно.

- Все зависит от типа заведения. Например, в пивном пабе, естественно, нужно разбираться в видах пива. Если бар довольно разноплановый, то подробно запомнить информацию о каждом напитке не реально. Мы давно пришли к выводу, что самый оптимальный выход – каждому бармену в заведении отводить конкретную зону ответственности. Я лично разбираюсь в виски, подробно изучал, посещал конференции. Взяв любую бутылку в руки, могу рассказать все о напитке человеку, который хочет его попробовать. Кто-то в нашем холле разбирается в бренди и коньяках, кто-то в вермутах и ликерах и так далее, - отметил бармен.

Вместо колы – вода

Хороший напиток не всегда скрывается за этикеткой всемирно известного бренда. Чтобы попробовать эксклюзив, нужно просто довериться бармену.

- Люди зачастую уверены в тех фактах, которые где-то когда-то случайно услышали. Самое известное заблуждение про виски – важен год урожая ячменя. То есть, по мнению утверждающих, оно лучше раскрывается с годами, как вино. А это не важно. Также принято покупать только известные бренды, на слуху и обывателей Jack Daniels, Jameson. А есть, к примеру, тайваньский виски – интересный односолодовый напиток. Но популярностью, он, несмотря на качество, не пользуется, люди уверены, что на Тайвани виски не производят - исключительно в Шотландии и Ирландии. И не важно, что напиток стал лучшим виски мира по итогам самого престижного конкурса. Не все, что известно, качественно. Думаю, недоверие связано с тем, что до нашего заполярного города мировые новшества доходят спустя время. А вообще для северян преимущественны тропические и сладкие коктейли. На юге и в центральной России местным жителям такие сочетания покажутся слишком приторными. А мурманчанам очень нравится, видимо, из-за холодного климата и недостатка чего-то экзотического, - подчеркнул сотрудник бара.

- Как профессионал в области виски, как вы относитесь к смешиванию напитка с кока-колой?

- Не поддерживаю такое сочетание. Хороший напиток, если он кажется крепким, лучше развести простой водой. Это сохранит вкус и аромат виски. А дрянной напиток, конечно, здорово скроет газировка. Но это самый популярный коктейль везде. Большинство людей приходит в бар не попробовать что-то новое, а выпить, потусить, с кем-то познакомиться. Поэтому довольно бюджетный виски с колой без изысков – идеальный вариант. В Москве есть заведения, где принципиально вычеркивают коктейль из меню или ставят на него запредельный ценник (1000 рублей за бокал). Это, конечно, неправильно. Гость, прежде всего, должен получить то, зачем он пришел, - ответил собеседник «Комсомолки».

Как бы грустно это ни звучало, иногда бармены на первых порах работы не выдерживают соблазна на расстоянии вытянутой руки.

- Алкоголизм, к сожалению, встречается среди барменов. Причина не в том, что вокруг пьяные люди и тебе тоже хочется. Сложно понимать выпившего человека в абсолютно трезвом состоянии, особенно в первые дни работы. Есть сотрудники, которые с этим натиском не справились. Любой нормальный бар не приветствует, когда бармены выпивают, но и не запрещает. Бывает же, когда угощает посетитель и не хочется его обижать. Небольшое количество алкоголя не мешает полноценно отработать смену. А случаи, когда бармен допивается до состояния «нестояния», случаются редко, - поделился бар-менеджер.

Есть ли какие-либо способы, как обезопасить себя от похмелья? Как оказалось, последовать советам совсем не сложно.

- Самое главное правило – за 1-2 часа до планируемого веселья плотно поесть. Также на утро голова и организм в целом скажут спасибо, если уже во время отдыха пить воду. Можно избежать похмелья, если на 50 мл крепкого алкоголя выпивать 300 мл воды. Но есть и обратная сторона – таким образом вы вряд ли достигнете состояния опьянения, если это было основной целью, - рассказал Иван Потоцкий.