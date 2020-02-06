В Госдуме могут принять законопроект, который сделает воду в Мурманской области дешевле

Берем в руки квитанции, которые пришли обычной мурманской семье за воду. Дано – в квартире прописаны три человека (мама, папа и ребенок), на трубах стоят счетчики. В январе 2019 года надо было заплатить 476 рублей, в июле, когда второй раз за год выросли тарифы, уже 521 рубль.

А вот депутат Мурманской областной Думы от КПРФ Михаил Антропов говорит, что обычная семья северян за воду иногда платит в месяц и по 4 тысячи рублей. Не иначе как из крана течет «Боржоми»! Чтобы как-то сберечь содержимое наших кошельков, он предложил законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»», который на днях обсудили в Госдуме. Что же он поменяет и поможет ли нам платить меньше?

Ты потерял, а плачу я

Почему мы платим много? На самом деле, многих северян суммы в квитанциях за воду устраивают. Точнее, нет вопросов к водоотведению и водоснабжению, разве что к подогреву – горячая водичка кусается! Есть в Заполярье и военные городки, где тарифы на услуги ЖКХ искусственно сдерживают много лет, потому платят их жители копейки. Больше вопросов у северян к отоплению: как единственный в стране мазутозависимый регион, мы тратим неприлично много денег на топливо для котельных. Пять-семь тысяч в месяц за тепло – нормальная сумма для обычной семьи.

Так в чем же дело? Если у тебя не стоит счетчик, то суммы в квитанциях за воду действительно будут кусаться. Та же семья из родителей и ребенка потратит в месяц уже не почти 500 рублей, а 900. Да еще и заплатит за все потери воды. А это и прорыв трубы в мороз, и техническая вода в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке.

Михаил Антропов предложил коллегам из регионального заксобрания выйти на федеральный уровень и разобраться с этой проблемой. Сейчас тарифные комитеты вынуждены включать в тариф не норматив, а фактические потери.

- Наша законодательная инициатива закрывает пробел в тарифном регулировании. Как показывает анализ, потери воды порой превышают 28%, а, значит, речь идет о нерациональном использовании ресурсов, - объясняет Михаил Антропов. - Если для теплоснабжающих организаций предусмотрено, что федеральный орган устанавливает порядок определения нормативов потерь при подаче тепла, а региональные комитеты устанавливают тарифы с учетом нормативных потерь. А у водоснабжающих компаний они в 2,5 раза больше, чем у теплоснабжающих! Комитеты вынуждены утверждать завышенная для населения тарифы.

Заполярные депутаты предлагают дать Министерству строительства полномочия утверждать порядок установления нормативов потерь горячей и холодной воды. А исполнительной власти любого региона позволить определять сам норматив. Кроме того, теперь ресурсники будут обязаны учитывать свои потери при расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

- Если простыми словами, то законопроект на самом деле очень толковый и полезный. В случае принятия он позволит ограничить аппетиты водоснабжающих организаций в части роста тарифов. И заставит их больше внимания уделять своим затратам, так как сверхнормативные потери уже нельзя будет включить в тариф, - отметил депутат ГосДумы от Мурманской области Алексей Веллер.

Обсуждение законопроекта прошло активно и достаточно позитивно. В итоге российские депутаты приняли его в первом чтении.

«И раньше не раздували»

Водоснабжающие компании к депутатской инициативе относятся осторожно, хотя признают, что на данном этапе идея хорошая, а вот как она трансформируется, дойдя до полновесного закона, покажет время.

- Собственно говоря, сам термин «норматив потерь» для нас не новый. В той или иной степени он всегда был на виду, например, когда обсуждается результат работы предприятия за год. Тем не менее, нормативы по потерям и раньше не раздували. В нашем регионе комитет по тарифам всегда очень жестко регламентировал их и не допускал того, чтобы беспредельные нормативы потерь были включены в тарифы, - рассказывает генеральный директор «Мурманскводоканала» Владимир Лебедев, хотя и признает, что сегодня им приходится работать по низко обоснованному тарифу. Однако разницу ресурсникам субсидируют из областного бюджета.

Кстати, во многих регионах водоканалы взяли под свое крыло олигархи, поэтому и цены на воду возросли. Мурманское предприятие – государственное областное предприятие, так что о самодурстве здесь речь не идет.

Что касается самих потерь, то надо понимать, что далеко не всегда причина в дырявых трубах и непроизводительном расходе. В большинстве случае речь идет о недоучете. Например, в отличие от энергетиков, где охват составляет, наверное, 100%, не у всех потребителей живительной влаги стоят счетчики - где-то приборы учета просто невозможно установить.

В комитет по тарифному регулированию Мурманской области с инициативой парламентариев согласны более чем полностью.

- Предлагаемые изменения сделают обязательными нормативы технологических потерь для ресурсоснабжающих организаций, которые будут учитываться при формировании тарифов в сфере водоснабжения. Кроме того, это приведет к снижению расходов на электрическую энергию, химреагенты и прочие затраты, что в свою очередь отразится на конечном тарифе, устанавливаемом для потребителей, - отметили в ведомстве.

А стоит ли оно того?

Потери потерями, но не всегда из кранов северян идет вода, отвечающая требованиям санитарного законодательства. В таких случаях сумма в квитанции вызывает праведное негодование.

- В Мурманске проблем с качеством воды нет – она соответствует всем нормам. Исключение составляют Абрам-Мыс, Дровяное и Минькино в паводок. Там нет очистных сооружений. Два года подряд Роспотребнадзор выносил постановление о запрете пользоваться централизованным водоснабжением, приходилось завозить воду цистернами, - честно признается Владимир Лебедев.

К слову, слова руководителя Мурманскводоканала подтверждаются отчетами Роспотребнадзора. Причем речь идет о разных городах. Последние исследования воды в Мончегорске показали, что она и по мутности, и по цвету, и по привкусу хорошая – даже не доходит до разрешенной СанПиНом границы. В Апатитах в конце прошлого года жители жаловали, что вода отдает хлоркой. Но в «Апатитыводоканале» пояснили, что это всего лишь последствие обеззараживания питьевой воды на насосной станции с использованием ультрафиолетового облучения и гипохлорита натрия.