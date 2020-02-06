От Джастина Тимберлейка до «Калинки-малинки»

Утром 4 февраля в концертном зале Мурманской областной филармонии собралось много народу. А все потому, что на гастроли в столицу Заполярья приехал знаменитый коллектив - Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии России. Артисты представили в Мурманске свою программу «Песни военных лет», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Концерт в заполярной столице был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Перед тем как заглянуть в областной центр, музыканты уже выступили во Дворцах культуры Североморска и Апатитов. По словам генерал-майора Виктора Елисеева, народного артиста России и главного дирижера ансамбля, концерты в этих городах останутся в его сердце надолго.

- Мы уже дали два концерта в Мурманской области. И знаете, если говорить честно, нас никто и никогда так душевно и тепло не принимал, как там, - поделился руководитель академического ансамбля нацгвардии.

Запомнилось ли артистам выступление в Мурманске? Думаю, их не оставили равнодушными восторженные овации зрителей. А их было очень и очень много.

Жар в сердце

В день концерта зал был переполнен людьми - простыми мурманчанами, журналистами, ветеранами войны и труда, росгвардейцами, служащими воинских частей, сотрудниками Вооруженных сил и правоохранительных органов. Все пришли, чтобы послушать выдающийся творческий коллектив внутренних войск и посмотреть их лихие танцевальные перформансы.

Выступление красавиц-танцовщиц очень понравилось мурманчанам.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В репертуар ансамбля нацгвардии вошли такие песни, как «Священная война», «Вдоль по Питерской», «Живет моя отрада», «Не для меня придет весна», «Выйду в поле с конем», «Калинка-малинка», «Все хорошо, прекрасная маркиза» и другие. Кроме того, ансамбль исполнил танцевальные номера, и артисты поразили публику своими отточенными, плавными движениями и акробатическими трюками. Героями танцев выступили моряки, казаки, русские девушки в национальных костюмах и простые солдаты, вернувшиеся с войны домой. А еще музыканты удивили зрителей кавером на песню американского певца Джастина Тимберлейка Can’t stop the feeling! Такое необычное представление пришлось мурманчанам по вкусу - об этом можно было судить по бурным овациям в зале. Да и вообще, когда академический ансамбль завершал свой концерт, все аплодировали стоя.

Заслуженные артисты исполнили самые разные песни.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Я думал, приеду в Мурманск и замерзну тут. Но на самом деле в моем сердце жар, а все благодаря вашей огромной поддержке и гостеприимству. Спасибо! - с улыбкой отметил в конце выступления генерал-майор Виктор Елисеев.

Секрет успеха Зрители выходили из зала под впечатлением, с сияющими глазами и теплом в душе. В чем же успех? Как отметил дирижер ансамбля, все дело в переплетении различной музыки.

- То, что наш художественный коллектив любят, скорее всего, обусловлено тем, что мы используем в своей программе разные жанры: русское народное творчество, фольклор, российскую поп-музыку, солдатские песни, классику и даже интересные образцы зарубежных композиций, - рассказывает заслуженный артист России.

Военных привыкли считать серьезными, дисциплинированными людьми, которые не поддаются эмоциям. Однако публика видит, с какой самоотдачей и душевностью проходят их концерты - зрителям открывается совсем другая их сторона.

- Мы отличаемся от обычных северян тем, что постоянно находимся на границе с опасностью и носим форму. И, несмотря на это, мы все равно остаемся простыми людьми - жителями нашего города, которые способны чувствовать, сопереживать и в которых есть творческая жилка, - говорит начальник управления Росгвардии по Мурманской области полковник полиции Эрик Хисматуллин.

После успешных гастролей по городам кольского края академический ансамбль нацгвардии держит путь в российскую столицу.

- Дальше мы отправляемся в Москву, а затем в другие города России. Всего их около 18-ти. По Европе тоже гастроли будут. Ну, а с Мурманском мы не прощаемся, а лишь говорим: до новых встреч! - подчеркнул руководитель творческого коллектива.

В Мурманской областной филармонии зал был полон.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

КСТАТИ

Несколько фактов об Академическом ансамбле нацгвардии:

- это один из крупнейших армейских художественных коллективов страны и первый профессиональный коллектив внутренних войск;

- за время творческой деятельности артисты подготовили 39 концертных программ, ансамбль дал более восьми тысяч концертов, на которых присутствовало свыше 25 миллионов зрителей;

- ансамбль был создан в 1973 году, а с 1985 года и по сей день им руководит профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского генерал-майор Виктор Елисеев;

- в сентябре 1998 года за заслуги в области культуры и искусства на Площади звезд в Москве заложена именная плита – звезда Академического ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД России.