В Мурманской области наказали коллекторов за запугивание должников

Порой кажется, что на коллекторов нет никакой управы. Они могут делать, что хотят, хоть кошку мертвую под дверь подкидывать, то мешать работе предприятия. И чувствуют себя безнаказанными. Но так ли это?

Оказалось, что и таких мучителей суд может наказать рублем. Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области обратилось в региональный Арбитражный суд с тремя исками против коллекторов. И по двум решение уже есть.

Так, ООО «Филберт» (Санкт-Петербург) перекупило у Сбербанка долг жительницы Мурманской области. Женщине стали названивать и угрожать, что если она в течение 24 часов не найдет деньги, то ее счета будут арестованы, а имущество продано.

- Вместе с тем, согласно информации от банка данных исполнительных производств, размещенного на официальном сайте ФССП России, сведения о наличии исполнительных производств в отношении женщины в пользу ООО «Филберт», ПАО «Сбербанк России» (на 09.07.2019) отсутствовали. Таким образом, ООО «Филберт» нарушило обязательные требования, установленные подпунктом "б" пункта 5 части 2 статьи 6 Закона № 230-ФЗ. По факту выявленного административного правонарушения 28.11.2019 уполномоченным лицом Управления в отношении Общества составлен протокол № 26/19/51000-АП об административном правонарушении, - говорится в материалах суда.

То, что северянке угрожали, стало известно после прослушивания телефонных разговоров ее с банком. «Филберт» за это должно будет выплатить штраф в 50 тысяч рублей.

Второй иск приставы подали к ООО "Сибирь консалтинг групп" (Новосибирск), которое перекупило долг еще одной северянки у «КБ «Восточный Экспресс».

- Общество неоднократно совершало телефонные звонки по вопросу возврата просроченной задолженности женщины по телефонным номерам администрации города Оленегорска, общалось с третьими лицами — специалистами данного учреждения, передавало им сведения о просроченной задолженности женщины., при этом не имея согласия должника на это, - поясняется в документах суда.

Коллеторы буквально оборвали телефоны администрации Оленегорска - могли звонить по три раза на дню! А саму должницу забросали смс с напоминанием о долге со скрытого номера.

ООО "Сибирь консалтинг групп" тоже получило штаф в 50 тысяч рублей. Что не удивительно, обе компании были категорически не согласны с обвинениями.

Третий иск был подан приставами к ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» (Москва). его подробности станут известны в ближайшее время.