Реновация для Никеля

В Никеле (Мурманская область) сделали второй шаг на пути к созданию программы развития новой, без плавильного цеха, экономики поселка. В декабре общие контуры будущего сформулировали на форсайт-сессии с участием представителей «Норникеля», органов местного самоуправления, областных и федеральных властей, некоммерческих организаций. За месяц эксперты по развитию территорий систематизировали прозвучавшие тогда предложения и на днях представили свои выводы членам рабочей группы по созданию концепции социально-экономического развития Печенгского района.

Специалисты собирают идеи и консолидируют ресурсы

Речь на встрече шла о наборе необходимых мер, которые позволят Никелю после полного вывода из эксплуатации одного из основных подразделений градообразующего предприятия - плавцеха (это должно произойти уже к концу нынешнего года) - обрести новые твердые основы существования и развития. Проблема многогранная. Она не ограничивается только трудоустройством высвобождающихся сотрудников. Поэтому к ее решению подключили ученых. Муниципалитету, чтобы уверенно смотреть в будущее, предстоит сложная трансформация всех сфер жизни, в том числе, на первый взгляд, далеких от производства, таких, как пассажирский транспорт, ЖКХ, образование.

- Мы хотим объединить усилия государства, бизнеса и общества (некоммерческих организаций) для того, чтобы достичь единой цели - реновации, придания новой жизни Никелю в связи с закрытием плавцеха. И мы абсолютно отчетливо понимаем, что только объединив усилия мы можем решить эту задачу в интересах населения, - обозначил цель встречи и объяснил ее формат старший вице-президент «Норникеля» по развитию государственно-частного партнерства Владислав Гасумянов.

Старший вице-президент «Норникеля» по развитию государственно-частного партнерства Владислав Гасумянов.

Строго говоря, разрабатываемая программа станет уже второй, призванной сделать процесс адаптации Никеля к новым условиям более быстрым и мягким. Набор мер по трудоустройству, переобучению и помощи высвобождающимся сотрудникам уже реализуется на предприятии. Дополнить его должен пакет проектов, работа над которыми продолжается сейчас.

- В рабочую группу вошли представители компании «Норникель», наших предприятий на Кольском полуострове, правительства Мурманской области, муниципалитетов (Печенгского района и поселка Никель), то есть все заинтересованные стороны. Задача этой рабочей группы - собрать идеи, инструменты, возможности вместе. Понять, где они могут друг друга дополнить, где не хватает ресурсов. Рабочая группа составит не только концепцию, но потом и детальную программу развития поселка в новых реалиях, после закрытия устаревшего производства. Она напрямую не будет связана с той программой, которую реализует Кольская ГМК, чтобы поддержать высвобождающихся работников. Это взаимосвязанные процессы, которые будут синхронизированы, но задачи у двух программ разные, - объясняет старший вице-президент «Норникеля» - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Лариса Зелькова.

Старший вице-президент «Норникеля» - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Лариса Зелькова.

Поселок будет уютнее

Если действующая социальная программа Кольской ГМК сейчас затрагивает в основном работников предприятия и членов их семей, то разрабатываемая - призвана изменить качество жизни всех жителей поселка. Поэтому на встрече обсуждались как новые бизнес-проекты, которые должны обеспечить занятость и компенсировать выпадающие доходы местного бюджета (по оценкам экспертов, около 30 процентов), так и трансформация городской среды, социокультурные преобразования.

- Замечательно, что есть меры поддержки, которые компания уже начала реализовывать, в частности, по сохранению уровня заработной платы для тех, кто, перейдя в другие подразделения, остается работать в Кольской ГМК (в течение года зарплата будет прежней. - Авт.). Это первый и важнейший момент для стабилизации ситуации. Сокращение доходов - главный риск не только для населения, но и для муниципалитета. Здесь будут сосредоточены усилия в краткосрочном плане. Второй момент - это системные задачи по обеспечению в условиях экономических изменений социальных гарантий для всех жителей Никеля и Печенгского района. Одновременно необходимо выстраивать новую экономику, которая через несколько лет должна стать как минимум не меньше, а лучше больше, чем та, что есть сегодня, когда работает плавцех, - говорит председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Дмитрий Землянский.

Председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Дмитрий Землянский.

Он - один из тех экспертов, которые работают сейчас над созданием концепции социально-экономического развития Никеля. По его оценкам, документ готов уже на 50 процентов. Найти решение предстоит для широкого круга проблем. Особое внимание уделяют социальной сфере. Так, речь на встрече шла о необходимости пересмотра набора образовательных программ в местном техникуме (сейчас они во многом заточены под градообразующее предприятие), увеличения количества автобусных рейсов в расположенный в 30 километрах от Никеля город Заполярный (там трудоустраивается часть высвобождаемых работников плавцеха), модернизации инфраструктуры ЖКХ и оптимизации жилфонда. Тенденция последних лет - сокращение населения. При этом пустующие аварийные и давно расселенные дома не должны портить жизнь тем, кто хочет остаться. Как не должны становиться препятствием для тех, кто решит уехать, невозможность из-за низкой стоимости продать квартиру и необходимость платить за не нужное больше жилье весьма весомую квартплату.

«Вторая школа» станет колыбелью трансформаций

- Ряд прозвучавших сегодня вопросов я уже взял на заметку, в частности, про дополнительные рейсы на маршруте Никель - Заполярный. Сейчас мы также прорабатываем, как будет функционировать проектный офис, какие приоритеты для него определим, кто станет участником, - делится глава администрации Печенгского района Эдуард Затона.

Глава администрации Печенгского района Эдуард Затона.

Проектный офис - своеобразная колыбель трансформаций - разместится в центре «Вторая школа». Напомним: изначально это пространство создавалось исключительно для начинаний в сфере культуры. А теперь станет еще и площадкой для переговоров, встреч специалистов, местом поддержки и экспертного сопровождения реализуемых в Никеле бизнес-идей.

- Я уверена, что «Вторая школа» сохранит все общественно значимые проекты, которые существуют. Она добавит к тому, что делала раньше и что у нее прекрасно получалось, новые возможности. Они будут связаны с развитием предпринимательства, поддержкой инфраструктурных проектов, формированием команд, которые могли бы в таких проектах участвовать, обучением предпринимателей. Это стимулирует процессы трансформации, которые должны произойти в поселке в ближайшие год-полтора, - считает старший вице-президент «Норникеля» - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Лариса Зелькова.

На встрече не раз звучало: возможности для развития района есть. И они станут шире, если Никель получит льготы как территория опережающего социально-экономического развития или часть Арктической зоны РФ. Отдельные, в первую очередь, производственные проекты уже достаточно проработаны. Другие - пока на стадии идей. Какие из них войдут в программу, станет известно уже во второй половине года. К этому времени будет сформирован пакет конкретных мер, определены для них исполнители и просчитаны необходимые, в том числе финансовые ресурсы. Дедлайн определен бюджетным процессом. Чтобы претендовать на поддержку из госказны в 2021-м, нужно успеть закончить работу, пока не сверстаны главные финансовые документы страны и региона.