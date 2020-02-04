2020-02-04T09:51:28+03:00
Общество

Реновация для Никеля

Эксперты готовят программу развития заполярного муниципалитета после остановки плавильного производства
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Членам рабочей группы представили наработки для создания концепции социально-экономического развития Печенгского района.Членам рабочей группы представили наработки для создания концепции социально-экономического развития Печенгского района.
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В Никеле (Мурманская область) сделали второй шаг на пути к созданию программы развития новой, без плавильного цеха, экономики поселка. В декабре общие контуры будущего сформулировали на форсайт-сессии с участием представителей «Норникеля», органов местного самоуправления, областных и федеральных властей, некоммерческих организаций. За месяц эксперты по развитию территорий систематизировали прозвучавшие тогда предложения и на днях представили свои выводы членам рабочей группы по созданию концепции социально-экономического развития Печенгского района.

Специалисты собирают идеи и консолидируют ресурсы

Речь на встрече шла о наборе необходимых мер, которые позволят Никелю после полного вывода из эксплуатации одного из основных подразделений градообразующего предприятия - плавцеха (это должно произойти уже к концу нынешнего года) - обрести новые твердые основы существования и развития. Проблема многогранная. Она не ограничивается только трудоустройством высвобождающихся сотрудников. Поэтому к ее решению подключили ученых. Муниципалитету, чтобы уверенно смотреть в будущее, предстоит сложная трансформация всех сфер жизни, в том числе, на первый взгляд, далеких от производства, таких, как пассажирский транспорт, ЖКХ, образование.

- Мы хотим объединить усилия государства, бизнеса и общества (некоммерческих организаций) для того, чтобы достичь единой цели - реновации, придания новой жизни Никелю в связи с закрытием плавцеха. И мы абсолютно отчетливо понимаем, что только объединив усилия мы можем решить эту задачу в интересах населения, - обозначил цель встречи и объяснил ее формат старший вице-президент «Норникеля» по развитию государственно-частного партнерства Владислав Гасумянов.

Старший вице-президент «Норникеля» по развитию государственно-частного партнерства Владислав Гасумянов.

Старший вице-президент «Норникеля» по развитию государственно-частного партнерства Владислав Гасумянов.

Строго говоря, разрабатываемая программа станет уже второй, призванной сделать процесс адаптации Никеля к новым условиям более быстрым и мягким. Набор мер по трудоустройству, переобучению и помощи высвобождающимся сотрудникам уже реализуется на предприятии. Дополнить его должен пакет проектов, работа над которыми продолжается сейчас.

- В рабочую группу вошли представители компании «Норникель», наших предприятий на Кольском полуострове, правительства Мурманской области, муниципалитетов (Печенгского района и поселка Никель), то есть все заинтересованные стороны. Задача этой рабочей группы - собрать идеи, инструменты, возможности вместе. Понять, где они могут друг друга дополнить, где не хватает ресурсов. Рабочая группа составит не только концепцию, но потом и детальную программу развития поселка в новых реалиях, после закрытия устаревшего производства. Она напрямую не будет связана с той программой, которую реализует Кольская ГМК, чтобы поддержать высвобождающихся работников. Это взаимосвязанные процессы, которые будут синхронизированы, но задачи у двух программ разные, - объясняет старший вице-президент «Норникеля» - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Лариса Зелькова.

Старший вице-президент «Норникеля» - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Лариса Зелькова.

Старший вице-президент «Норникеля» - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Лариса Зелькова.

Поселок будет уютнее

Если действующая социальная программа Кольской ГМК сейчас затрагивает в основном работников предприятия и членов их семей, то разрабатываемая - призвана изменить качество жизни всех жителей поселка. Поэтому на встрече обсуждались как новые бизнес-проекты, которые должны обеспечить занятость и компенсировать выпадающие доходы местного бюджета (по оценкам экспертов, около 30 процентов), так и трансформация городской среды, социокультурные преобразования.

- Замечательно, что есть меры поддержки, которые компания уже начала реализовывать, в частности, по сохранению уровня заработной платы для тех, кто, перейдя в другие подразделения, остается работать в Кольской ГМК (в течение года зарплата будет прежней. - Авт.). Это первый и важнейший момент для стабилизации ситуации. Сокращение доходов - главный риск не только для населения, но и для муниципалитета. Здесь будут сосредоточены усилия в краткосрочном плане. Второй момент - это системные задачи по обеспечению в условиях экономических изменений социальных гарантий для всех жителей Никеля и Печенгского района. Одновременно необходимо выстраивать новую экономику, которая через несколько лет должна стать как минимум не меньше, а лучше больше, чем та, что есть сегодня, когда работает плавцех, - говорит председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Дмитрий Землянский.

Председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Дмитрий Землянский.

Председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Дмитрий Землянский.

Он - один из тех экспертов, которые работают сейчас над созданием концепции социально-экономического развития Никеля. По его оценкам, документ готов уже на 50 процентов. Найти решение предстоит для широкого круга проблем. Особое внимание уделяют социальной сфере. Так, речь на встрече шла о необходимости пересмотра набора образовательных программ в местном техникуме (сейчас они во многом заточены под градообразующее предприятие), увеличения количества автобусных рейсов в расположенный в 30 километрах от Никеля город Заполярный (там трудоустраивается часть высвобождаемых работников плавцеха), модернизации инфраструктуры ЖКХ и оптимизации жилфонда. Тенденция последних лет - сокращение населения. При этом пустующие аварийные и давно расселенные дома не должны портить жизнь тем, кто хочет остаться. Как не должны становиться препятствием для тех, кто решит уехать, невозможность из-за низкой стоимости продать квартиру и необходимость платить за не нужное больше жилье весьма весомую квартплату.

«Вторая школа» станет колыбелью трансформаций

- Ряд прозвучавших сегодня вопросов я уже взял на заметку, в частности, про дополнительные рейсы на маршруте Никель - Заполярный. Сейчас мы также прорабатываем, как будет функционировать проектный офис, какие приоритеты для него определим, кто станет участником, - делится глава администрации Печенгского района Эдуард Затона.

Глава администрации Печенгского района Эдуард Затона.

Глава администрации Печенгского района Эдуард Затона.

Проектный офис - своеобразная колыбель трансформаций - разместится в центре «Вторая школа». Напомним: изначально это пространство создавалось исключительно для начинаний в сфере культуры. А теперь станет еще и площадкой для переговоров, встреч специалистов, местом поддержки и экспертного сопровождения реализуемых в Никеле бизнес-идей.

- Я уверена, что «Вторая школа» сохранит все общественно значимые проекты, которые существуют. Она добавит к тому, что делала раньше и что у нее прекрасно получалось, новые возможности. Они будут связаны с развитием предпринимательства, поддержкой инфраструктурных проектов, формированием команд, которые могли бы в таких проектах участвовать, обучением предпринимателей. Это стимулирует процессы трансформации, которые должны произойти в поселке в ближайшие год-полтора, - считает старший вице-президент «Норникеля» - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Лариса Зелькова.

На встрече не раз звучало: возможности для развития района есть. И они станут шире, если Никель получит льготы как территория опережающего социально-экономического развития или часть Арктической зоны РФ. Отдельные, в первую очередь, производственные проекты уже достаточно проработаны. Другие - пока на стадии идей. Какие из них войдут в программу, станет известно уже во второй половине года. К этому времени будет сформирован пакет конкретных мер, определены для них исполнители и просчитаны необходимые, в том числе финансовые ресурсы. Дедлайн определен бюджетным процессом. Чтобы претендовать на поддержку из госказны в 2021-м, нужно успеть закончить работу, пока не сверстаны главные финансовые документы страны и региона.

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