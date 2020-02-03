В Мурманске мумифицированные тела матери и дочери три месяца лежали в квартире

Громкая история случилась в Мурманске почти две недели назад - 21 января, но стало известно о ней только сейчас. В квартире одного из домов на улице Шмидта были найдены два мумифицированных тела - 68-летней женщины и ее 45-летней дочери-инвалида.

С момента как сначала умерла мать, а через неделю ее недееспособная дочь, прошло почти три месяца (по предварительной оценке судмедэкспертов, смерть наступила в конце октября-начале ноября). Но за это время женщин никто не хватился. Только дядя инвалида заволновался после Нового года, когда не смог дозвониться до родственниц. После нескольких звонков без ответа он бросил все дела, приехал в Мурманск из другого региона, где живет сейчас, и обнаружил закрытую дверь.

Взломать ее удалось в присутствии полицейских. Когда родсвенник вместе с ними зашел в квартиру, то увидел два тела успевших превратиться мумии. Удивительно, но неприятного запаха почти не было. Не удивительно, что соседи три месяца жили с трупами по соседству и ничего не заметили.

История шокировала северян. Ведь не дай бог что случится - никто и не хватится. В первую очередь вопросы возникли к работникам соцслужбы, которые за такой долгий период времени не забеспокоились, куда пропала их подопечная.

- Ход доследственной проверки по факту обнаружения тел женщин 1951 и 1974 годов рождения, в квартире на улице Шмидта в Мурманске взят на личный контроль руководителем СУ СК России по Мурманской области. Им дано указание дать юридическую оценку действиям ответственных работников органов социального обслуживания граждан, - сообщила и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Назначена судмедэкспертиза, но, скорее всего, она покажет, что смерть женщин была не криминальной, т.к. следов убиства нет. Пенсионерка могла умереть своей смерть, а ее дочь не могла себя обслуживать, поэтому неделю находилась вместе с трупом матери, а потом умерла без воды и еды.