Скандал в Апатитах: Ребенку с высокой температурой не оказали помощь в поликлинике

Конечно, здравоохранение в Мурманской области далеко от идеала, но под руководством нового министра Дмитрия Панычева все же к нему стремится. Тем не менее, без конфликтных ситуаций не обходится. Одна из них произошла в детской поликлинике Апатитов.

Врачей нет

- 27 января одному из моих сыновей резко стало плохо в детском садике – температура 38,4. Это случилось в 12 часов дня. Супруга поехала его забирать и позвонила в поликлинику, чтобы вызвать врача на дом. Однако нам ответили, что педиатры уже ушли по вызовам, и есть два пути решения: вызвать «скорую» или привезти ребенка к ним в фильтр, где его осмотрят и дадут необходимые рекомендации, - рассказывает отец 4-летнего мальчика из Апатитов Вадим Петров.

От первого варианта родители отказались, предположив, что кому-то экстренная помощь может оказать более нужной, и поехали в поликлинику. В кабинет отцу пришлось нести ребенка на руках – мальчику становилось все хуже. Однако в кабинете оказалась лишь медсестра, которая сказала, что врачи будут после 14.00, и предложила либо подождать, либо из дома вызвать «скорую», а в поликлинику, мол, это сделать нельзя. Родители кинулись к руководству медучреждения, но того не оказалось на месте, как и старшей медсестры.

После того, как Вадим вместе с сынов вернулись из поликлинике, он решил записать видеообращение. Фото: Из личного архива Вадима Петрова

- Оказать ребенку экстренную помощь было некому. Медсестра сказала, что не имеет права осматривать нашего сына. Через десятые руки я нахожу телефон главного врача Апатитско-Кировской больницы Ширяева и звоню ему. Он мне предлагает алгоритм действий, который я уже прошел. Все это длилось минут 40. Только когда я включил видеокамеру в телефоне и пообещал, что пойду в прокуратуру, медсестра кому-то позвонила и нашли врача, который осмотрел ребенка и сделал все назначения, – описывает ситуацию апатитчанин.

Он требует наказания для руководства больницы.

Вы шо, опять?

Однако пока видеообращение со всей этой историей не нашло широкой поддержки у местных жителей, которые еще слишком хорошо помнят, как всего пару лет назад умоляли главного врача Апатитско-Кировской больницы не покидать свой пост. Тогда под коллективной просьбой к Юрию Ширяеву подписалось больше 10 тысяч человек.

- Мне хотелось бы акцентировать ваше внимание на двух аспектах. Во-первых, это порядок действий родителя с больным ребенком на руках. Для экстренной помощи существует «скорая», которую автор видео решил не тревожить по причине своей гражданской позиции, - поделился своим мнением по поводу произошедшего конфликта апатитчанин Павел Разумов. – Во-вторых, четкое обозначение виновника ситуации, созданной автором. Не сложно проследить вертикаль власти в медицине: медсестра на фильтре – заведующая поликлиникой – руководитель АЦГБ – министр здравоохранения. Ни работник регистратуры, которая по телефону сказала, что ребенка примут на фильтре, ни заведующая этой самой поликлиникой, в которой произошел инцидент, ни министр, который руководит ими, а Юрий Семенович виноват. Просто пальцем в середину цепочки. Думаю, не случайно.

К такой точке зрения можно добавить разве что разумное решение родителей дать мальчику жаропонижающее прежде, чем везти его в поликлинику.

Взгляд с другой стороны

Разумеется, как принято в современном обществе конфликт быстро выплеснулся из реальной среды в виртуальную. Юрий Ширяев не растерялся и представил в социальных сетях свое видение этой ситуации:

Юрий Ширяев честно рассказал точку зрения своих сотрудников на эту ситуацию. Фото: Из личного архива Юрия Ширяева

«Давайте попробуем взглянуть на эту ситуацию без эмоций:

1. Чтобы всех успокоить по поводу самого ребенка... Экстренной ситуации не было, ситуация неотложная (временного норматива поликлинике нет, в приемном отделение – в течение двух часов). Врач-педиатр, «которых не было», осмотрел мальчика в течение 40 минут с момента его прихода в фильтр. Я искренно прошу прощения конкретно у самого ребенка. Он-то уж точно не виноват…

2.Общие вводные данные, непосредственно связанные с данной ситуацией: в настоящее время в поликлинике работает 12 врачей-педиатров на 13 участках (1 участок вакантный), время их работы: с 09.00 до 12.00 – прием в первую смену, с 14.00 до 17.00 и с 17.00 до 20.00 – прием во вторую смену и 4 часа на вызовах до или после приема в поликлинике;

- есть четыре старших медицинских сестры, работающих по пять дней в неделю с 08.00 до 15.12;

- фельдшер и медицинская сестра на фильтре.

3. В момент конфликта отсутствовали в поликлинике только фельдшер, который временно замещал коллегу в школе – на это время с 12.00 до 14.00 спускались заведующие отделений) и заведующая самой поликлиникой, которая проводила профосмотры как детский эндокринолог в Кировске. Все остальные были в поликлинике.

4. Скорую помощь в поликлинику вызвать можно, но только в случае экстренной ситуации при угрозе жизни.

5. Медицинская сестра не имеет права самостоятельно оказывать медицинскую помощь.

6. Теперь, что касается данной конфликтной ситуации (со слов медработников). Звонок в регистратуру от родителей поступил примерно в 12.20. Регистратором дал ответ: «Экстренные вызова принимаются до 12.00, у вас есть два варианта: если высокая температура, вы должны вызвать «скорую»; если нет – самостоятельно прийти на фильтр к 14.00». Примерно в 12.40 родители привели ребенка на фильтр, где в этот момент была лишь медицинская сестра, которая пояснила, что на данный момент участковых врачей педиатров нет, нужно подождать, сейчас придет одна из заведующих. Начался конфликт на повышенных тонах со стороны родителей. Медсестра вызвала старшую медицинскую сестру. Далее пошла видеозапись.

Растерявшись, старшая попросила дождаться заведующую, но конфликт уже вышел на другую фазу. К тому моменту уже пригласили спуститься на фильтр заведующую дневным стационаром, которая в 13.10 осмотрела ребенка и дала исчерпывающие рекомендации. В 13.20 отец мальчика дозвонился до меня. Разговор, если это можно так назвать, на повышенных тонах продолжался и со мной. С учетом угроз, мной был задан только один вопрос и ответ: «Для чего вы мне звоните: чтобы кричать или нужно экстренно организовать помощь ребенку? Подождите на фильтре, сейчас вас осмотрит врач-педиатр». Сразу же позвонил в поликлинику, но как оказалось, вопрос уже был закрыт».

В беседе с «КП» Юрий Семенович подчеркнул, что будет защищать своих сотрудников до конца. Тем не менее, в прокуратуре Мурманской области уже начали проверку этой ситуации.

За примирением сторон

- Каждый день в детской поликлинике города десятки маленьких апатитчан получают помощь медиков. В конце января в результате совпадения нескольких факторов произошел инцидент, который активно обсуждался в соцсетях. Эмоции зашкаливали, многие пытались выступить судьями и нажить свой политический капитал, - прокомментировал эту ситуацию глава администрации Апатитов Николай Бова.

Стороный услышали друг другу и примирились. Фото: Из архива Николая Бовы

Николай Алексеевич решил не судить, а разрешить вспыхнувший конфликт и пригласил к себе в кабинет возмущенного до глубины души Вадима Петрова и Юрия Ширяева. Там они поговорили и пожали друг другу руки - конфликт был исчерпан.

- Мы пришли к консенсусу, что неправы были обе стороны. Человек хоть и слишком эмоциональный, но занимается хорошим делом – детей тренирует, - рассказал «КП» Юрий Семенович.

Однако стороны хоть и услышали друг друга, а проверки надзорных ведомств никто не отменял. Камешек, брошенный Вадимом Петровым в детскую поликлинику, разошелся кругами по воде, переживать которые придется медикам.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Помочь обязаны!

- Если время приема вызовов врача на дом закончилось, с ребенком можно обратиться в кабинет неотложной помощи поликлиники или вызвать бригаду скорой медицинской помощи. В рабочее время в поликлинике обязаны оказать медицинскую помощь по неотложным показаниям в день обращения, даже если прием, как в данном случае, врача-педиатра окончен. Пациента должен осмотреть дежурный врач или специалист в кабинете неотложной помощи, - объясняют в министерстве здравоохранения Мурманской области. – «Скорую» можно вызвать в амбулаторию в случае, если пациент нуждается в экстренной медицинской помощи.