Ромео и Джульетта: В Апатитах ищут дом для влюбленных собак, которые не могут жить друг без друга

Любви покорны не только все возрасты, но и виды. Жители Мурманской наблюдают за драматичной историей двух влюбленных, которые не могут быть вместе, а очень бы хотели.

Жительница Апатитов Настасья Лейбензон однажды гуляла со своими собаками: амстаффом Джанго и бультерьером Евой. Погода была ненастная - ливень, ветер, холод. И тут компания увидела дворняжку.

- Она брела по встречной посреди дороги, поджав уши и хвост, растерянная и напуганная, как-будто ее только что выбросили в незнакомом городе. Нам стало жаль потеряшку и мы позвали ее переночевать и отогреться. Очень скромно и с испугом, но она пошла с нами. Привязалась к нам, - рассказывает Настасья.

Джессика - так назвали девочку - полностью домашней собакой стать не захотела. Днем бегала по городу, а вечером приходила в гости. Правда, обычно ночевала не в квартире, а на лестничной площадке. А еще у Джесс есть любимый - пес по кличке Седой. Он гораздо более дикий, чем подруга, поэтому не дает себя гладить и живет только на улице даже в суровые морозы. Хотя все же принимает еду от Настасьи и ее соседей.

Джессика хочет быть домашней собакой. Фото: Настасья Лейбензон

Девушка, несмотря на наличие двух собак, решил, что может взять и третью. Но...

- Я пропустила момент, когда у нее началась течка. Когда очнулась и стала закрывать ее дома, оказалось, что уже поздно. Седой охранял подьезд от всех возможных кобелей. Три вырванных с мясом клока, разорванные ухо и хвост.. Как он пережил эту течку, я до сих пор не понимаю. Потом на свет появились 5 щенят, - рассказывает апатитчанка.

Ева и Джанго еле терпели Джесс и ее малышей. Если бультерьер еще была условно лояльной, то вот кобель при одном взгляде на щенков зверел. Настасье удалось пристроить весь приплод, и после этого начался кошмар. Ее собаки кидались на дворняжку.

- Они перестали пускать ее в наш дом. У них одна задача - разорвать. Теперь Джесс живет в подъезде. Мои собаки об этом знают и каждый раз, когда открывается входная дверь, они не упускают попытки напасть на нее. Было уже три жестких прицендента, где Джесс несильно, но пострадала, - продолжает рассказ Настасья Лейбензон.

В принципе, Джессика была согласна и к жизни в подъезде и к дневным прогулкам со своим Ромео. Вот только не все жильцы дома готовы видеть на лестничной площадке дворнягу. Они грозятся и вызвать отлов, и навредить собаке. Поэтому для Джессики срочно ищут дом. Вот только с условием, что там же будет жить и Седой. Друг без друга эта парочка не может. Настасья с собаками и подопечной трижды меняла дом. И Седой всегда следовал за ними.

Седой осторожен с людьми. Фото: Настасья Лейбензон

- Понимаю, что шансов мало, но вдруг кто-нибудь захочет или давно думает завести на дачу, на предприятиена охрану двух собак?Разлучить их не поднимится рука и разорвется сердце. А если их вместе привести в новое место обитания Джесси... она может жить в вольере или будке, охраняя вас, а донжуан будет охранять ее. Боюсь даже подумать, что с ними будет, - продолжает северянка.

Еще одна задача - стерилизовать Джесс. Настасья готова выходить собаку, но ей нужна помощь в оплате операции, которая стоит 6 тысяч рублей. Посильную сумму можно перевести на карту приюта для собак и бездомных животых в Кировске и Апатитах. Узнать подробности и связаться с Настасьей можно по телефону 8911-303-65-65.